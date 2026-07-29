Как должна выглядеть архитектура банка для работы с реестром решений ФНС

С 1 января 2027 года российские банки переходят на новый формат информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой. Обмен документами в рамках работы с Реестром решений о взыскании задолженности будет осуществляться посредством REST API, что становится очередным этапом цифровой трансформации взаимодействия государства и финансового сектора. Однако рассматривать этот переход исключительно как очередную интеграцию с внешним сервисом было бы ошибкой. На практике новые требования затрагивают практически всю ИТ-архитектуру банка и требуют пересмотра подходов к построению внутренних бизнес-процессов.

Новые требования Банка России

За последние годы банковский рынок уже столкнулся с большим количеством изменений, связанных с цифровизацией регуляторного взаимодействия. Новые требования Банка России, развитие цифровых сервисов государственных органов, расширение электронного документооборота постепенно меняют саму модель работы банковских информационных систем.

Если раньше большинство интеграций строилось вокруг обмена сообщениями и пакетной обработки данных, то сегодня отрасль переходит к модели постоянного взаимодействия через API, когда скорость обработки информации, отказоустойчивость и масштабируемость становятся критически важными требованиями.

Сайт администрации г. Оби Новосибирской области Сегодня отрасль переходит к модели постоянного взаимодействия с ведомством через API

Работа с Реестром решений ФНС является ярким примером подобных изменений. Теперь банку недостаточно просто получать документы и исполнять поступающие требования. Необходимо обеспечить непрерывный обмен информацией, обработку большого количества событий, контроль жизненного цикла каждого документа, передачу результатов исполнения, ведение журналов операций, мониторинг ошибок и возможность быстрого восстановления процессов при возникновении нештатных ситуаций.

Именно поэтому проект подключения к Реестру решений ФНС следует рассматривать прежде всего как архитектурный проект. Такой подход использует и «Финист» при развитии решений для автоматизации банковских процессов.

Что важно сделать банку

На первый взгляд может показаться, что для выполнения требований достаточно реализовать REST API и подключить банковскую систему к сервисам ФНС. На практике подобный подход создает большое количество рисков. Если каждая информационная система банка будет самостоятельно взаимодействовать с Реестром, количество прямых интеграций начнет быстро расти. Любое изменение регламентов, структуры запросов или требований к безопасности приведет к необходимости одновременно дорабатывать сразу несколько систем. Подобная архитектура оказывается дорогостоящей в сопровождении и плохо масштабируется при появлении новых государственных сервисов.

Современный подход, которого придерживается «Финист», предполагает совершенно другую модель построения банковской архитектуры.

Внешние государственные сервисы должны взаимодействовать не напрямую с автоматизированной банковской системой, а через единый интеграционный слой. Именно он берет на себя функции подключения к REST API, аутентификации, проверки сертификатов, защиты каналов связи, обработки ошибок, повторной отправки запросов и контроля доступности внешних сервисов. Такой подход позволяет локализовать изменения в одном месте и существенно снизить стоимость дальнейшего сопровождения.

Внешние государственные сервисы должны взаимодействовать не напрямую с автоматизированной банковской системой, а через единый интеграционный слой

Следующим уровнем становится сервис обработки бизнес-событий. Именно здесь осуществляется анализ поступающих документов, маршрутизация запросов, определение сценариев исполнения, контроль статусов обработки и управление жизненным циклом решений. При этом бизнес-логика отделяется от транспортного уровня интеграции, благодаря чему изменения во внешних сервисах практически не затрагивают внутренние банковские процессы.

Только после прохождения этих этапов данные поступают в прикладные системы банка. Автоматизированная банковская система, платежный модуль, карточка клиента, сервис управления счетами, системы контроля лимитов и другие компоненты работают уже с внутренними сервисами, не взаимодействуя напрямую с инфраструктурой ФНС. Такая модель значительно повышает устойчивость всей ИТ-архитектуры.

Как работает интеграционная платформа

Особое значение в новой архитектуре приобретает интеграционная платформа. Этому направлению «Финист» уделяет особое внимание при развитии своих решений. Именно она обеспечивает обмен сообщениями между системами банка, гарантированную доставку данных, управление очередями обработки, повторную передачу сообщений при возникновении ошибок и централизованный мониторинг процессов. Для банков с большим количеством внутренних информационных систем наличие такого интеграционного слоя становится обязательным условием успешного внедрения новых требований.

На практике обработка одного решения ФНС значительно сложнее, чем может показаться. После получения документа необходимо определить клиента, найти все связанные счета, проверить остатки денежных средств, учесть существующие ограничения, сформировать необходимые операции, передать задания в различные подсистемы банка, получить подтверждения исполнения и только после этого направить информацию обратно в Реестр решений.

Во многих случаях в обработке одного документа одновременно участвуют несколько банковских сервисов. Именно поэтому использование событийной архитектуры и механизмов гарантированной доставки сообщений становится наиболее эффективным подходом к построению подобных процессов.

Архитектура банка для работы с реестром решений ФНС

Отдельного внимания компания «Финист» уделяет вопросу мониторинга. Новая модель взаимодействия предполагает постоянный контроль выполнения операций. Банк должен иметь возможность в любой момент определить статус каждого документа, увидеть причины возможных ошибок, контролировать сроки исполнения требований и оперативно реагировать на любые отклонения. Для этого архитектура должна включать централизованную систему журналирования, мониторинга и аудита, позволяющую контролировать весь процесс обработки в режиме реального времени.

Где еще нужны механизмы с API

Важно понимать, что Реестр решений ФНС — далеко не единственный государственный сервис, который будет использовать современные механизмы API-взаимодействия. Текущие изменения отражают общий вектор развития государственного цифрового взаимодействия. В ближайшие годы количество подобных сервисов будет только увеличиваться, а значит, банкам необходимо создавать универсальную интеграционную архитектуру, готовую к подключению новых государственных платформ без существенной переработки внутренних систем.

В этих условиях существенно возрастают требования и к самой автоматизированной банковской системе. Современная АБС уже не является монолитным приложением, выполняющим исключительно учетные функции. Она становится центром управления банковскими бизнес-процессами и должна обладать открытой архитектурой, поддерживать работу через API, обеспечивать высокую производительность, масштабируемость и возможность быстрого подключения новых сервисов. Именно архитектурная зрелость платформы сегодня становится одним из ключевых критериев при выборе технологических решений для банка.

Компания «Финист» рассматривает переход на работу с Реестром решений ФНС не как отдельный проект по реализации требований регулятора, а как часть комплексной стратегии развития банковской ИТ-инфраструктуры. Подход основан на использовании открытой сервисной архитектуры, современной интеграционной платформы и гибких механизмов взаимодействия между прикладными системами банка. Это позволяет минимизировать объем доработок при изменении требований государственных органов, обеспечить отказоустойчивость процессов и существенно сократить сроки внедрения новых сервисов.

Подготовку к переходу на новую модель взаимодействия с ФНС не стоит откладывать на последний момент. Подобные проекты требуют анализа существующей архитектуры, оценки интеграционного контура, проверки производительности внутренних систем, разработки новой модели взаимодействия, проведения комплексного тестирования и опытной эксплуатации. Чем раньше банк приступит к этой работе, тем ниже будут проектные риски и тем проще пройдет переход на новые требования.

Сегодня цифровая зрелость банка определяется уже не количеством внедренных систем, а качеством их взаимодействия. Именно архитектура становится фундаментом для дальнейшего развития цифровых сервисов, соответствия требованиям регуляторов и повышения операционной эффективности. Переход к работе с Реестром решений ФНС — это возможность не только выполнить очередные требования законодательства, но и создать современную технологическую платформу, которая станет основой для дальнейшей цифровой трансформации банка.