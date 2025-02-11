Европа решила ворваться в гонку по развитию ИИ. ЕС пообещал смягчить регулирование

На фоне политики нового Президента США Европейский Союз решил упростить только в прошлом году принятое жесткое регулирование ИИ, чтобы не потерять контроль над развитием этой технологии.



Новый закон будут пересматривать

Европейский Союз упростит регулирования ИИ и будет внедрять их в удобной для бизнеса форме. Такое заявление, как пишет Reuters, сделала руководитель цифрового управления ЕС Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen) на саммите по искусственному интеллекту в Париже.

Смягчить правила в отношении технологии ИИ призывали несколько участников мероприятия.

«Я согласна с представителями отрасли в том, что теперь нам также следует пересмотреть наши правила, поскольку у нас слишком много дублирующего регулирования», — сказала Вирккунен. Она пообещала «сократить бюрократическую волокиту и административное бремя».

Wikipedia ЕС планирует пересмотреть недавно принятый закон о регулировании ИИ

В 2024 г. европейские законодатели одобрили Закон об искусственном интеллекте — первый в мире комплексный свод правил, регулирующих эту технологию. Документ довольно жестко ограничивает возможности применения ИИ, запрещает присвоение «социального рейтинга». Закон предписывает также, что сгенерированные ИИ изображения, видеоролики или аудиозаписи реально существующих людей, мест или событий должны быть помечены как искусственно созданные.

Нарушившим закон компаниям, зарегистрированным в ЕС, грозят штрафы на десятки млн евро - до 7% глобального годового оборота.

Синхронизация с остальным миром

Первые шаги на посту Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в отношении ИИ подчеркнули, насколько сильно различаются стратегии регулирования ИИ в США, Китае и ЕС, пишет издание. Трамп распустил Совет по безопасности ИИ и отменил указ своего предшественника, нацеленный на реализацию ряда мер по обеспечению надежности и безопасности разработок в этой сфере.

США и Великобритания не стали подписывать декларацию «об открытом, инклюзивном и этичном искусственном интеллекте», принятую по итогам саммита по ИИ в Париже, как сообщило агентство «Франс Пресс».



«Совершенно очевидно, что нам нужно ресинхронизироваться с остальным миром», — заявил Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron).

В интервью корреспонденту CNN он также отметил необходимость «сократить разрыв с Соединенными Штатами и Китаем в области ИИ» и рассказал о своих опасениях, что из-за того, что Европа отстает, она станет просто потребителем ИИ, потеряв контроль над будущим развитием технологии.

Однако не все участники саммита в Париже согласились с более мягким подходом к регулированию ИИ.

«Меня беспокоит то, что... со стороны США и других стран будет оказано давление с целью ослабить Закон ЕС об искусственном интеллекте и ослабить существующие меры защиты», — сказал Брайан Чен (Brian Chen), директор по политике в Data&Society, некоммерческой организации из США.

Лидеры профсоюзов выразили обеспокоенность по поводу влияния ИИ на работников, чьи рабочие места он забирает и которых вытесняет на новые, менее защищенные позиции.

Франция претендует на лидерство

СЕО Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) привел Францию в пример как создателя экосистем инноваций и внедрения ИИ. Возможно, Париж был выбран для проведения саммита по ИИ не случайно.

Макрон объявил об инвестициях частного сектора в ИИ во Франции на общую сумму около 109 млрд евро ($113 млрд) в ближайшие годы. В их число входит и объявленное французским стартапом Mistral открытие центра обработки данных.

Клем Деланг (Clem Delangue), генеральный директор Hugging Face, американской компании из сферы ИИ с французскими соучредителями, сказал, что размер объявленных инвестиций во Франции убедил его в том, что в стране «будет достаточно амбициозных проектов».