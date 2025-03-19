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Alphabet

Alphabet

СОБЫТИЯ

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19.03.2025 Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными

Переговоры о покупке Владельцы Alphabet ведут переговоры о покупке стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $32 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Новый раунд переговор
03.12.2024 Google скрывает от акционеров штраф в 8 ундециллионов рублей. Это больше всех денег, существующих в мире

Замалчивание важных данных Американский транснациональный технологический конгломерат Alphabet, который владеет Google, намеренно скрыл данные о своих финансовых обязательствах перед российскими телеканалами и тем самым ввел акционеров компании в заблуждение, об этом пишет издан
31.07.2020 Впервые в истории упала выручка Google

Пандемия ударила по рекламе и экспериментальным проектам Выручка Alphabet, материнской компании Google, упала впервые за историю существования компании. На II квартал 2020 г. пришлась основная волна пандемии, что, по мнению руководства компании, и отражают р
04.02.2020 Впервые в истории раскрыта выручка YouTube

Выручка YouTube оказалась впечатляющей Квартальная выручка холдинга Alphabet, материнской компании Google, за IV финансовый квартал 2019 г. составила $46,08 млрд
18.12.2019 Если облачное подразделение Google не победит Microsoft и Amazon, руководство убьет его своими руками

Победа или «смерть» Руководство холдинга Alphabet, владеющего корпорацией Google, поставило перед ней очень жесткие сроки захвата рынка облачных сервисов. В настоящее время Google сильно отстает от лидеров данного сегмента, Microsoft

04.12.2019 Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google

Конец эпохи Создатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) отошли от руководства холдинга Alphabet, в который с 2015 г. входит Google. Управление им передано Сундару Пичаю (Sundar Pichai), действующему гендиректору Google. Ларри Пейдж занимал в Alphabet должность генерального
29.10.2019 Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi

Возможная покупка Fitbit Холдинг Alphabet сообщил о планах по покупке компании Fitbit, производителя носимых гаджетов. В состав холдинга входит американский интернет-гигант Google, а Fitbit – это один из пяти крупнейших игроко
26.04.2018 NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google

Сбой на NYSE Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила на день торги акциями Amazon и Alphabet, материнской компании Google. Инцидент произошел в среду, 25 апреля. Биржа сообщила трейдерам, что прекращает до конца дня операции с бумагами трех компаний. Помимо Amazon и Alphabe
02.02.2018 «Крестный отец» Кремниевой долины возглавил Google

В Alphabet сменился председатель Холдинг Alphabet, материнская компания Google, объявила о назначении Джона Хеннесси (John Hennessy) председателем совета директоров. Доктор философии в обл
25.07.2017 Google обновила девятилетний рекорд по падению чистой прибыли

Рухнувшая чистая прибыль, просевшие акцииХолдинг Alphabet, в который входит компания Google, объявила о чистой прибыли во II кв. 2017 г. в размере $3,5 млрд. Годом ранее этот показатель за аналогичный период составил $4,9 млрд. Как отметила F

Публикаций - 177, упоминаний - 192

Alphabet и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 153
Microsoft Corporation 25775 73
Amazon Inc - Amazon.com 3277 62
Apple Inc 13154 51
Meta Platforms - Facebook 4621 44
X Corp - Twitter 2938 21
Nvidia Corp 4002 18
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 49 16
OpenAI 541 16
Meta Platforms 180 15
Samsung Electronics 11064 13
Intel Corporation 12811 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
Google DeepMind 82 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Oracle Corporation 7074 9
Telegram Group 2940 9
Alibaba Group 473 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Lenovo Motorola 3566 7
ByteDance 56 7
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Google Russia - Гугл Россия 226 6
Huawei 4676 5
Lenovo Group 2446 5
LG Electronics 3735 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Salesforce 498 5
Nest 43 5
SAP SE 5601 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Cisco Systems 5372 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Yahoo! 3726 4
Motorola Inc 1156 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Microsoft - LinkedIn 699 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
Uber 357 10
Tesla Motors 461 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
SoftBank Group 284 7
eBay Inc 1640 5
Volkswagen Group - VW 308 5
Google Ventures - GV 37 5
Google Capital 7 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Boeing 1031 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 3
General Atlantic - GA 28 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Ford 434 2
Sequoia Capital 115 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Berkshire Hathaway 34 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Softbank Vision Fund 13 2
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 2
Challenger, Gray & Christmas 64 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 14
Судебная власть - Judicial power 2500 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Демократическая политическая партия США 122 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
Alpha Global 1 1
UNI Global Union - Union Network International 1 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 22
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 21
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 21
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 34
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 24
Google Android 15243 23
Google Chrome - браузер 1701 19
Google Cloud Platform - GCP 383 17
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft Azure 1526 12
ByteDance - TikTok 355 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Apple - App Store 3109 8
Google - Gmail 1021 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
StatCounter 478 7
Apple iOS 8583 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 6
OpenAI - ChatGPT 719 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 5
Google Project Ara 48 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Microsoft Office 365 1042 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 4
Baidu 302 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Google Ad Manager 8 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Google Dragonfly 34 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Tencent - WeChat - мессенджер 177 3
Apple iMessage - Мессенджер 167 3
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 3
Adblock 35 3
Google VirusTotal 108 3
VK - Яндекс.Дзен 258 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 21
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 18
Larry Page - Ларри Пейдж 197 16
Brin Sergey - Сергей Брин 193 15
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 15
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 10
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 8
Porat Ruth - Порат Рут 7 7
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 5
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 4
Claire Stapleton - Клэр Степлтон 5 3
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 3
Мельникова Анастасия 440 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 3
Ron Lior - Рон Лиор 3 3
LaJeunesse Ross - ЛаЖенесс Росс 3 3
Водясов Алексей 222 2
Дуров Павел 329 2
Лукацкий Алексей 140 2
Долгов Дмитрий 4 2
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 2
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 2
Greene Diane - Грин Диана 20 2
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 2
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Spiers Kathryn - Спирс Кэтрин 4 2
Hennessy John LeRoy - Хеннесси Джон 7 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Шойтов Александр 116 2
Мордовенко Дмитрий 2 2
Berland Laurence - Берланд Лоуренс 4 2
Rivers Rebecca - Риверс Ребекка 3 2
Duke Paul - Дюк Пол 2 2
Waldman Sophie - Уолдман Софи 2 2
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 122
Россия - РФ - Российская федерация 166168 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 32
Европа 24964 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
США - Калифорния 4829 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Япония 13807 14
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 14
США - Колумбия - Вашингтон 1487 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 9
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Индия - Bharat 5869 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Испания - Королевство 3840 5
США - Аризона 549 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Канада 5081 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Китай - Тайвань 4245 4
США - Техас 1048 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
США - Вашингтон - Редмонд 238 4
США - Массачусетс 517 4
США - Мичиган 274 4
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 4
США - Нью-Йорк 3180 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Украина 7928 3
Саудовская Аравия - Королевство 666 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Швеция - Королевство 3782 2
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