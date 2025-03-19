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Alphabet
СОБЫТИЯ
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|19.03.2025
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Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными
Переговоры о покупке Владельцы Alphabet ведут переговоры о покупке стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $32 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Новый раунд переговор
|03.12.2024
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Google скрывает от акционеров штраф в 8 ундециллионов рублей. Это больше всех денег, существующих в мире
Замалчивание важных данных Американский транснациональный технологический конгломерат Alphabet, который владеет Google, намеренно скрыл данные о своих финансовых обязательствах перед российскими телеканалами и тем самым ввел акционеров компании в заблуждение, об этом пишет издан
|31.07.2020
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Впервые в истории упала выручка Google
Пандемия ударила по рекламе и экспериментальным проектам Выручка Alphabet, материнской компании Google, упала впервые за историю существования компании. На II квартал 2020 г. пришлась основная волна пандемии, что, по мнению руководства компании, и отражают р
|04.02.2020
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Впервые в истории раскрыта выручка YouTube
Выручка YouTube оказалась впечатляющей Квартальная выручка холдинга Alphabet, материнской компании Google, за IV финансовый квартал 2019 г. составила $46,08 млрд
|18.12.2019
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Если облачное подразделение Google не победит Microsoft и Amazon, руководство убьет его своими руками
Победа или «смерть» Руководство холдинга Alphabet, владеющего корпорацией Google, поставило перед ней очень жесткие сроки захвата рынка облачных сервисов. В настоящее время Google сильно отстает от лидеров данного сегмента, Microsoft
|04.12.2019
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Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google
Конец эпохи Создатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) отошли от руководства холдинга Alphabet, в который с 2015 г. входит Google. Управление им передано Сундару Пичаю (Sundar Pichai), действующему гендиректору Google. Ларри Пейдж занимал в Alphabet должность генерального
|29.10.2019
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Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi
Возможная покупка Fitbit Холдинг Alphabet сообщил о планах по покупке компании Fitbit, производителя носимых гаджетов. В состав холдинга входит американский интернет-гигант Google, а Fitbit – это один из пяти крупнейших игроко
|26.04.2018
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NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google
Сбой на NYSE Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила на день торги акциями Amazon и Alphabet, материнской компании Google. Инцидент произошел в среду, 25 апреля. Биржа сообщила трейдерам, что прекращает до конца дня операции с бумагами трех компаний. Помимо Amazon и Alphabe
|02.02.2018
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«Крестный отец» Кремниевой долины возглавил Google
В Alphabet сменился председатель Холдинг Alphabet, материнская компания Google, объявила о назначении Джона Хеннесси (John Hennessy) председателем совета директоров. Доктор философии в обл
|25.07.2017
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Google обновила девятилетний рекорд по падению чистой прибыли
Рухнувшая чистая прибыль, просевшие акцииХолдинг Alphabet, в который входит компания Google, объявила о чистой прибыли во II кв. 2017 г. в размере $3,5 млрд. Годом ранее этот показатель за аналогичный период составил $4,9 млрд. Как отметила F
Alphabet и организации, системы, технологии, персоны:
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