Получите все материалы CNews по ключевому слову
DMA Digital Markets Act
СОБЫТИЯ
DMA и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12582 9
|Google LLC 12199 8
|Microsoft Corporation 25203 8
|Amazon Inc - Amazon.com 3116 4
|Meta Platforms - Facebook 4521 4
|Telegram Group 2508 4
|Alphabet 152 4
|ByteDance 39 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4471 2
|Samsung Electronics 10589 2
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
|Huawei 4199 2
|HTC Corporation 1505 2
|LG Electronics 3669 2
|Lenovo Group 2355 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 2
|Meta Platforms 137 2
|Fortnite 85 1
|Epic Games 158 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 360 1
|Диджитал Маркетс - Digital Markets 9 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5241 1
|Qualcomm Technologies 1905 1
|Siemens AG - Siemens Group 2627 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1004 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14061 1
|Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 390 4
|Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 3
|Шадаев Максут 1130 2
|Warren Tom - Уоррэн Том 9 1
|Врацкий Андрей 164 1
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 67 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1065 2
|Bloomberg 1397 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6005 2
|Webetainfo 3 1
|The Register - The Register Hardware 1683 1
|FT - Financial Times 1252 1
|The Verge - Издание 591 1
|TechSpot 158 1
|Ars Technica 435 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3724 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399666, в очереди разбора - 732437.
Создано именных указателей - 185831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.