14.11.2025 Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам 1
29.11.2024 Google, Opera и Vivaldi пошли войной против Microsoft. Требуют дать свободный выбор браузера в Windows и прекратить навязывать Edge 1
20.09.2024 Европа потребовала от Apple открыть ОС iPhone для конкурентов 1
17.09.2024 После многих лет борьбы в iPhone проник «убийца SMS», продвигаемый Google 1
20.08.2024 Лишится полномочий еврокомиссар, 10 лет подряд ставившая на колени Google, Apple, Microsoft 1
25.03.2024 iPhone и Android под ударом. Google и Apple грозит насильственное раздробление 1
09.02.2024 Microsoft разрешит удалять из Windows программу, которая расходует память, следит за пользователем и крадет персональные данные 1
17.11.2023 Apple сдалась. В iPhone появится «убийца» SMS, которого продвигают Google и Samsung 1
12.09.2023 WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber 1
25.04.2023 В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан 1
16.12.2022 Минцифры планирует обязать Apple разрешить установку приложений из альтернативных магазинов приложений 1
15.12.2022 Власти России придумали, как вернуть на iPhone приложения санкционных банков 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
