В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан

Минцифры на уровне закона обяжет Apple внедрить в iOS поддержку сторонних магазинов приложений и установки утилит не из App Store. Документ готов и ожидает внесения на рассмотрение в Госдуму. Минцифры ищет способы, как ускорить его принятие. В Европе есть аналогичный закон, нарушение которого карается штрафом для компании в размере до 20% ее годового оборота.

Apple доигралась в монополиста

Российские власти готовятся положить конец монополии Apple на рынке магазинов приложений для iPhone и iPad. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра связи Максута Шадаева, Минцифры России подготовило законопроект, обязывающий Apple разрешить владельцам ее гаджетов устанавливать софт из магазинов, которые нравятся лично им, а не только из фирменного App Store.

Документ, по словам Максута Шадаева, может быть внесен на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии, которая завершится 30 июля 2023 г. Законопроект, по сути, представляет собой отечественный аналог европейского Digital Markets Act (DMA), авторы которого преследуют те же цели – лишить Apple монополии на сервисы распространения приложений для iOS.

«Если мы пойдем по стандартной процедуре, то это (внесение законопроекта на рассмотрение в Думу – прим. CNews) будет не раньше, чем осенняя сессия. Если в том числе консультации с Госдумой покажут, что это актуальный вопрос и депутатам интересно нас поддержать, (то) мы постараемся максимально быстро внести», – добавил Максут Шадаев.

Министр заявил о готовности законопроекта и отметил, что в настоящее время Минцифры ищет варианты максимально быстрого его принятия. Вероятность его попадания в Госдуму в рамках весенней сессии пока сохраняется.

Фото: FreePik Если законопроект примут, россиянам больше не придется страдать от отсутствия в App Store нужных им приложений

Следует отметить, что случаи, когда «цифровые» законопроекты в России превращались в законопроекты за считанные дни уже были, притом не раз.

Что изменитcя для россиян

В мире существует Android – главный конкурент iOS на рынке мобильных платформ, у которого тоже есть фирменный магазин приложений, Google Play. Но, в отличие от iOS, Android с самого начала прекрасно работает со сторонними каталогами утилит, что в итоге привело, например, к созданию российского RuStore, который входит в список отечественных утилит для предустановки на гаджеты и совсем скоро может стать обязательным системным приложением.

Также Android позволяет устанавливать приложения вручную, не через магазины, чего тоже нет в iOS. Новый документ Минцифры, по всей видимости, обяжет Apple внедрить все перечисленное в свою платформу.

Эти изменения существенно упростят жизнь россиянам, в которую Apple повадилась вмешиваться. Для примера, она постоянно удаляет из App Store приложения российских банков – новая сборка приложения СБОЛ от Сбербанка, представленная в апреле 2023 г., продержалась в каталоге всего пару дней.

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«Это будет прекрасно, если и когда это случится, – сказал CNews Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. – Сегодня компания Apple ушла из России, но рано или поздно очевидно захочет вернуться, и возвращаться придется уже по новым правилам».

Также со временем под iOS может появиться местный аналог RuStore, который развивается силами Минцифры и холдинга VK и доступен под Android с мая 2022 г. Как итог, россияне больше не будут зависеть от прихотей американских властей и самой Apple и смогут отказаться от использования App Store в пользу других каталогов.

Apple лучше не спорить

Максут Шадаев выразил надежду, что Apple не станет перечить новым нормам российского законодательства, когда новый законопроект вступит в силу. Какие именно последствия будут ждать корпорацию, если она будет стоять на своем, он не уточнил, но напомнил, что не так давно она заплатила в России крупный штраф, наложенный Федеральной антимонопольной службой России (ФАС), хотя в нынешние времена из-за санкций сделать это весьма непросто. Речь про 906 млн. руб. которые в феврале 2023 г. Apple заплатила по иску «Лаборатории Касперского. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

«Apple прошла все процедуры согласования и заплатила в бюджет Российской Федерации штраф. Я считаю, что это как раз подтверждение, что компания готова добросовестно выполнять требования российского законодательства и продолжать работу на рынке», – сказал Максут Шадаев.

Вполне возможно, что нарушение новых требований обернется для Apple новыми антимонопольными делами. Об этом косвенно свидетельствуют и положения европейского DMA, вступившего в силу 1 ноября 2022 г. – если Apple или любая другая компания нарушат его, это очень сильно ударит по ее финансовой стабильности. За нарушение DMA компании грозит штраф в размере до 20% ее годового дохода.