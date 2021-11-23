Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom

Роскомнадзор опубликовал список из 13 иностранных компаний, к которым будет применяться новый закон «о приземлении». Он вступает в силу в начале 2022 г. и обязывает их открывать российские представительства и выполнять ряд других требований. В перечень вошли Google, Apple, Facebook, Telegram и др. Непослушание грозит им разного рода санкциями.

Новый «черный список» Роскомнадзора

Роскомнадзор составил перечень иностранных интернет-компаний, которые будут обязаны открыть свой филиал на территории России, чтобы не нарушать новый закон «о приземлении». Отказ выполнять новые требования российского законодательства, вступающие в силу 1 января 2022 г., будет караться целым ворохом санкций.

Список, опубликованный на сайте регулятора, включает пока всего 13 позиций, но каждая из них – это крупная интернет-компания, представляющая популярный в России сервис. Подавляющее большинство организаций, попавших под действие закона «о приземлении» – американские. В дальнейшем, с высокой долей вероятности, перечень будет пополняться.

Открыть свое представительство в России будут обязаны Apple, Google, Facebook (осенью 2021 г. она переименовалась в Meta), а также Twitter, TikTok, Telegram и Zoom. Компанию им составляют Likeme (владеет соцсетью Likee), Viber, Discord, Pinterest, Spotify (работает в России с лета 2020 г.) и Twitch.

Пока неясно, успеют ли компании из нового перечня выполнить все требования до того, как к ним будут применены санкции

В числе первых на новое требование российского регулятора отреагировала компания Viber, владеющая одноименным мессенджером. «Мы понимаем важность подобных инициатив для рынка. Viber действует в соответствии с российским законодательством и продолжит соблюдать его в будущем», – сообщили РБК ее представители.

Одного представительства мало

Чтобы не навлечь на себя гнев Роскомнадзора, перечисленным компаниям придется выполнить сразу несколько условий в дополнение к обязательному открытию своего официального представительства на территории России. В частности, им необходимо будет нужно зарегистрировать отдельный личный кабинет на сайте регулятора.

Вместе с этим иностранным компаниям потребуется интегрировать в свой сайт отдельный счетчик посещаемости. Также им придется в обязательном порядке удалять информацию, в той или иной степени нарушающую действующее в России законодательство. Пока что многие сервисы, в особенности Facebook и Twitter, не спешат этого делать, получая в ответ на свою нерасторопность многомиллионные штрафы.

Закон, принятый молниеносно

Закон, ставший известным как закон «о приземлении» - это детище депутатов фракции «Единая Россия». Над ним трудились председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, депутат Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского), а также Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор Алексей Пушков.

Поручение разработать пакет требований к иностранным интернет-компаниям, как сообщал CNews, было дано Президентом России Владимиром Путиным еще в начале декабря 2020 г. Ответственными за выполнение поручения стали глава администрации Президента Антон Вайно и премьер-министр Михаил Мишустин.

Первая версия законопроекта была готова уже в феврале 2021 г. На ее доработку потребовалось еще три месяца, после чего в конце мая 2021 г. документ был направлен на рассмотрение в Госдуму.

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Три чтения в Думе и рассмотрение в Совете Федерации законопроект преодолел за считанные дни. Уже 1 июля 2021 г. на нем появилась подпись Президента России Владимира Путина. Закон вступает в силу 1 января 2021 г. В первую очередь открывать российские представительства и выполнять прочие требования плода трудов депутатов «Единой России» будут обязаны компании, суточная аудитория сайтов которых превышает 500 тыс. российских пользователей.

Непослушание карается санкциями

Текст закона «о приземлении» включает в себя и перечень наказаний, которые будут применены к компаниям, по тем или иным причинам отказывающимся выполнять его требования. Дополнительные санкции прописаны в проекте постановлении российского который Минцифры представило еще в конце июля 2021 г.

Так, нарушители гарантированно лишатся российского финансирования. Новый документ запрещает банкам и платежным системам обслуживать платежи компаний, не пожелавших открывать в России свои филиалы или хотя бы регистрировать юрлица. Следить за исполнением запрета будет Роскомнадзор.

На сайте регулятора перечислены еще три меры принуждения к выполнению закона. Так, непослушные иностранные компании получат «запрет на распространение рекламы иностранного лица и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования», «запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица» и «запрет на поисковую выдачу».

В дополнение к перечисленному иностранные интернет-компании, не выполнившие все требования закона «о приземлении», получат специальную метку, чтобы они сразу выделялись из общей массы. Эта мера продиктована в приказе Роскомнадзора №157 от 13 августа 2021 г., опубликованном в начале сентября 2021 г.

Документ гласит, что все без исключения зарубежные юридические и физические лица, владеющие интернет-ресурсами с российской аудиторией и признанные нарушителями российского законодательства, в обязательном порядке обязаны маркировать свой контент в интернете следующим сообщением: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации». Аналогичное требование распространяется на журналистов, по решению российского Минюста признанных «иностранными агентами.