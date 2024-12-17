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Боярский Михаил



17.12.2024 ИТ-комитет Госдумы возглавил сын актера Боярского 1
23.11.2021 Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 1
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
16.07.2020 Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Боярский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2845 7
Meta Platforms - Facebook 4438 7
Telegram Group 1983 5
Google LLC 11775 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
GoDaddy - Регистратор доменных имен 52 2
Cloudflare 104 2
DigitalOcean 25 2
Google Russia - Гугл Россия 178 1
МегаФон 8805 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Apple Inc 12101 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 64 1
Инфоресурс СПб 3 1
Газпром ПАО 1342 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
IKEA - ИКЕА 155 2
iHerb - маркетплейс 16 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 39 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Media Direction Group 3 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
101Hotels.com 456 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Единая Россия - Политическая партия 293 6
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
SERP - Search Engine Results Page - поисковая выдача 14 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Website URL - Uniform Resource Locator 876 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Маркировка - Marking 1054 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 4
ByteDance - TikTok 256 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Rakuten Viber 627 3
WhatsApp Messenger 1082 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 3
Google Gmail 946 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Apple Pay 489 1
Discord 117 1
Samsung Pay 291 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
Alibaba Group - AliPay 71 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Pinterest 66 1
Яндекс.Видео 33 1
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 17 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 4
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Wikipedia - Википедия 502 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
Forbes - Форбс 817 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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