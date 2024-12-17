Боярский Михаил
Боярский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 293 6
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
|Боярский Сергей 25 8
|Хинштейн Александр 142 7
|Кудрявцев Максим 41 6
|Горелкин Антон 93 6
|Пушков Алексей 11 6
|Путин Владимир 3171 5
|Мишустин Михаил 676 3
|Дуров Павел 291 2
|Липов Андрей 62 1
|Кулин Филипп 51 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Соколова Екатерина 14 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Ракова Наталия 1 1
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