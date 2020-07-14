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Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях

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Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Игорь Королев
Музыкальный сервис Spotify, более пяти лет обсуждавший возможность выхода в России, наконец-то становится доступен для россиян. Абонентам МТС будут предложены особые условия.

Spotify заговорил по-русски

Знаменитый шведский стриминговый сервис Spotify начинает работу в России. У сервиса уже появилась русскоязычная веб-страница.

14 июля 2020 г. мобильное приложение Spotify стало доступно в российском магазине AppStore. На российском сайте сервиса также стало доступно и пользовательское соглашение на русском языке, которое начнет действовать 15 июля 2020 г.

Сервис может работать как в бесплатном, так и платном режимах. Подписчики премиальной версии Spotify лишены необходимости слушать рекламу и могут слушать музыку без подключения к интернету и в более высоком качестве.

Также в бесплатном режиме сервис Spotify позволяет прослушивать только предложенные треки с возможностью не более шести перемоток в час. Премиальная версия позволяет пользователю самому выбирать треки для прослушивания и не ограничивает число перемоток.

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Сервис Spotify становится доступен для россиян после пяти лет подготовки прихода в Россию

Бесплатный период у премиальной версии составляет три месяца. После этого стоимость подписки составит 169 руб. в месяц за один аккаунт, 219 руб. в месяц за два аккаунта и 269 руб. в месяц за семейную подписку (включающую в себя шесть аккаунтов). Студентам аккредитованных вузов предоставляется 50% скидка.

Как Spotify пытался прийти в Россию

Сервис Spotify был запущен в 2008 г. К настоящему моменту его фонотека содержит более 30 млн композиций, сервис доступен на территории почти 80 стран. В 2011 г. в Spotify вложился фонд DST основателя Mail.ru Group Юрия Мильнера, в 2018 г. Spotify провел первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Выход на российский рынок Spotify приписывается с 2014 г., когда у компании появилось российское юридическое лицо. Тогда планировалось, что его партнером в России станет сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Новые переговоры о выходе Spotify в Россию начались в 2019 г., но запуск снова был перенесен. Наконец, недавно издание Variety сообщило, что Spotify запустится в России 15 июля 2020 г. совместно с сотовым оператором «Мобильные телесистемы» (МТС).

МТС эту информацию не комментирует. Источник, знакомый с планами Spotify, сообщил CNews, что сервис действительно начнет работать в России 15 июля. МТС, по словам собеседника издания, станет партнером сервиса, его абоненты будут иметь более длительный период бесплатной подписки на премиальные сервисы.

Российский рынок стриминговых сервисов

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в России онлайн-прослушиванием музыки пользуется 87% интернет-пользователей. Рынок онлайн-музыки по итогам 2019 г. вырос на 20% и составил 4,2 млрд руб.

Основными игроками на данном рынке являются «Яндекс», «Вконтакте», Apple (сервис iTunes) и Google (сервисы Google Play Music и Youtube Music).

Аналитик «Финам» Леонид Делицын считает, что Spotify опоздал с выходом на российский рынок. «У компании нет маркетинговых каналов для распространения своих услуг, ее знают только меломаны», - говорит Делицын.

В то же время аналитик обращает внимание на то обстоятельство, что по итогам пандемии акции компании подорожали более чем в два раза – до $255, а капитализация Spotify выросла до $47 млрд. В таких условиях компания может позволить себе рискнуть и выйти на российский рынок, замечает аналитик.

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