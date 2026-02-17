Разделы

СОБЫТИЯ


17.02.2026 «Рейтинг Рунета»: 8 из 10 популярных нейросетей передают пользовательские данные третьим лицам 1
16.10.2025 Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 2
16.05.2025 SoundCloud тайком поменял пользовательское соглашение, разрешив себе использовать загруженные треки для обучения ИИ. Но после мощного скандала откатил назад 2
26.12.2024 Angara Security: фрод по бонусным программам 1
25.12.2024 Злоумышленники используют личные кабинеты клиентов маркетплейсов для мошенничества 1
07.06.2024 Photoshop начинает грабить своих пользователей. Созданный контент будут отбирать и перепродавать. Несогласных заблокируют 2
07.06.2024 В Telegram появилась внутренняя валюта 1
19.03.2024 Apple одним махом расправилась с «хакинтошами», с которыми боролась 20 лет. Пиратские аналоги компьютеров Mac при смерти 2
11.03.2024 GOGYM от МТС укрепит лидерство на рынке фитнесшеринга благодаря объединению с сервисом Gymmy 1
15.12.2023 «Лаборатория Касперского» проанализировала цифровые привычки детей и взрослых 1
07.12.2023 «EdgeЦентр»: 20% россиян используют личные данные в паролях 1
01.11.2023 YouTube блокирует видео тем, кто не покупает подписку и не смотрит рекламу 1
26.10.2023 GigaChat API стал доступен пользователям для создания некоммерческих проектов без дополнительной оплаты 1
08.08.2023 Zoom дал себе право неограниченно использовать данные пользователей. Отказаться нельзя 1
30.05.2023 Роскомнадзор собрался торговать данными мобильных абонентов России 2
20.03.2023 37% владельцев умных устройств в России принимают меры для их защиты от киберугроз 1
06.03.2023 Роскомнадзор: Компании слишком много знают об интернет-пользователях 2
31.01.2023 Криптобиржа законно не вернет миллиарды долларов вкладчикам: Читайте мелкий шрифт 1
23.09.2021 Microsoft сжалилась и разрешила ставить Windows 11 на устаревшие ПК. Но есть подвох 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 1
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 1
06.07.2021 Популярный бесплатный аудиоредактор «стучит» на пользователей российским силовикам. Сообщество разработчиков в бешенстве 2
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 1
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
30.04.2021 Хакеры выложили в открытый доступ на Google Drive «взрослые» приватные видео 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
04.03.2021 В WhatsApp для Windows и макбуков появились аудио- и видеозвонки. Но без смартфона все равно не обойтись 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 1
18.02.2021 На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 2
14.07.2020 Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях 1
11.11.2019 YouTube пообещал уничтожать все «коммерчески невыгодные» пользовательские аккаунты 2
12.09.2018 Хакеры научились создавать ботнеты из легального ПО 1
24.01.2018 Павел Эйгес: Компании, применяющие BYOD, совершают ошибку 1
08.06.2015 Одна из старейших соцсетей Рунета сбежала от «Яндекса» и стала платной 1
20.07.2012 Развивающиеся рынки готовы к платным облачным сервисам 1
22.07.2010 YouTube появился на экранах российских телевизоров 1
29.01.2010 «Доктор Веб» причислил «В Контакте» к порносайтам 1

Google LLC 12350 10
VK - Mail.ru Group 3537 9
Apple Inc 12759 8
Meta Platforms - Facebook 4555 8
Yandex - Яндекс 8619 7
Telegram Group 2660 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4606 6
X Corp - Twitter 2914 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14655 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5330 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9249 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 2
Dr.Web - Доктор Веб 1277 2
Microsoft Corporation 25339 2
Xiaomi 2040 2
Intel Corporation 12587 2
PayPal 663 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 493 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 335 2
Mirabilis 27 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
Thales Group 126 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 1
Цифровые Привычки 51 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 415 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Polar - Полар 99 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Booz Allen Hamilton 36 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
К2Тех 258 1
Б-152 - B-152 6 1
Celsius Network 4 1
ССТ - Специальные системы и технологии 20 1
Sartox Free Software 1 1
Samsung Electronics 10719 1
Ростелеком 10424 1
МегаФон 10112 1
SAP SE 5466 1
Cisco Systems 5238 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 2
DST Global - Digital Sky Technologies 227 2
Uber 342 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 27 1
Lockheed Martin 767 1
Сбер - Еаптека 39 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Muse Group 30 1
Uber China 7 1
ТОФС - Технологии ОФС 21 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 295 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 241 1
Яндекс.Лавка 285 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 4
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5058 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 373 2
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 38 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 73 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 115 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3523 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11337 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7670 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32079 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8500 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8805 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25726 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25572 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2456 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12306 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5676 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17196 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13671 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8213 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4376 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5946 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14925 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22024 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3084 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3115 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13071 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9401 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9814 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4803 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8947 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9731 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5836 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 6
Google YouTube - Видеохостинг 2921 5
Microsoft Windows 16442 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 961 4
Microsoft Windows 10 1903 3
Apple - App Store 3020 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 3
Statista 256 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7406 2
Google Android 14828 2
Apple iOS 8327 2
Linux OS 11030 2
Apple macOS 2285 2
Rakuten Viber 656 2
Tencent - WeChat - мессенджер 164 2
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 102 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 2
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Google YouTube Vanced 4 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 703 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Microsoft Windows Chkdsk 13 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 62 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 77 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Gymmy - мобильное фитнес-приложение 4 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 153 1
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
Яндекс - Я.ру - блог-платформа 23 1
Microsoft Windows 11 740 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 1
Microsoft PC Health Check 1 1
Dr.Web Родительский контроль 8 1
DSSL Trassir 29 1
VK - Mail.Ru Фото 25 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 235 1
Apple macOS Tiger 3 1
Дуров Павел 316 3
Куровская Людмила 6 2
Водясов Алексей 222 2
Хинштейн Александр 146 2
Ильяшев Ренат 2 1
Jones Duncan - Джонс Дункан 4 1
Буздалин Антон 6 1
Писарев Михаил 28 1
Дрозд Алексей 22 1
Зенкин Денис 263 1
Осадчая Ирина 64 1
Серго Антон 41 1
Широков Илья 37 1
Крылова Елена 27 1
Гущина Ирина 3 1
Петин Даниил 1 1
Блинов Олег 5 1
Литвинов Артем 13 1
Недыхалов Виталий 4 1
Здобнов Игорь 4 1
Лагутин Максим 5 1
Перевалов Вадим 4 1
Крючков Денис 5 1
Holleyman Robert - Холлиман Роберт 13 1
Fogel Jeremy - Фогель Джереми 9 1
Федорова Анастасия 12 1
Титова Марина 12 1
Caspar Johannes - Каспар Йоханнес 2 1
Mashinsky Alex - Машинский Алекс 1 1
James Letitia - Джеймс Летиша 1 1
Юр Алексей 1 1
Бадер Полина 1 1
Vacić Aleksandar - Вачич Александр 1 1
Martens Christoph - Мартенс Кристоф 1 1
Божор Михаил 7 1
Ошкин Евгений 1 1
Колбин Евгений 81 1
Аксаков Анатолий 161 1
Шадаев Максут 1160 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 1
Россия - РФ - Российская федерация 158564 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 6
Европа 24688 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 3
Бразилия - Федеративная Республика 2461 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 3
Турция - Турецкая республика 2507 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 2
Германия - Федеративная Республика 12968 2
Франция - Французская Республика 8007 2
Украина 7817 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2244 2
Иран - Исламская Республика Иран 1125 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 2
Куба - Республика 395 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 579 2
Судан - Республика 106 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 765 1
Германия - Гамбург 184 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 229 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 128 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2445 1
Южная Корея - Республика 6882 1
Япония 13572 1
Армения - Республика 2386 1
Беларусь - Белоруссия 6084 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Швеция - Королевство 3721 1
Польша - Республика 2004 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55110 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2568 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 780 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6514 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1830 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1061 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3678 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5331 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3242 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3726 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 570 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8917 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 647 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 25 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 180 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 211 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 356 1
Reddit 366 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11451 3
The Verge - Издание 602 2
ZDnet 662 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 2
Ведомости 1299 2
РИА Новости 1002 2
San Francisco Chronicle 34 1
Android Authority 54 1
Neowin 187 1
RAIDforums - хакерский форум 14 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Variety 24 1
TechMedia - Тематические медиа 4 1
Царьград - телеканал 29 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Times 644 1
CNews Техноблог 62 1
TNW - The Next Web 89 1
Forbes - Форбс 933 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1171 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
WCCFTech - Издание 90 1
The Guardian - Британская газета 387 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
Global Times 16 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 132 1
PC Magazine - PCMag 94 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Sensor Tower 14 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 179 1
Counterpoint Research 102 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 620 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
