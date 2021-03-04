В WhatsApp для Windows и макбуков появились аудио- и видеозвонки. Но без смартфона все равно не обойтись

Аудио и видео в настольном WhatsApp

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили функцию аудио- и видеозвонков в десктопную версию приложения. Об этом сообщается в официальном блоге проекта.

Возможность совершения групповых звонков с использованием персонального компьютера на сегодняшний день не предусмотрена, однако разработчики планируют реализовать ее позже. Сроки не уточняются.

Разговоры пользователей WhatsApp, по заявлению разработчиков, защищены сквозным шифрованием, то есть их содержание может быть известно только непосредственным участникам, а не третьим лицам вроде сотрудников владеющей мессенджером американской компании Facebook. Даже если интернет-трафик, сформированный в ходе вызова, будет перехвачен злоумышленником, он, вероятно, окажется бесполезным.

Видео- и аудиозвонки, ранее доступные лишь в мобильной версии WhatsApp, добрались до ПК

«Использование WhatsApp на большом экране упрощает общение с коллегами, родными, а также освобождает руки и позволяет перемещаться по комнате, – говорится в сообщении, опубликованном представителями мессенджера. – Приложение отлично работает в портретной и альбомной ориентации, в автономном окне с изменяемыми размерами и всегда находится поверх остальных окон, чтобы вы не теряли свои видеозвонки в браузере или среди множества открытых программ».

16 декабря 2020 г. ряд СМИ сообщил о запуске функции аудио- и видеосвязи в десктопном WhatsApp для ограниченного числа участников бета-тестирования продукта. 19 декабря представитель WhatsApp подтвердил Reuters, что доступ к новым функциям будет открыт всем пользователям приложения в 2021 г. В мобильном WhatsApp аудио- и видеозвонки появились в 2015 и 2016 гг. соответственно.

Без смартфона не заработает

Звонки в WhatsApp для компьютеров поддерживаются приложениями для 64-разрядной Microsoft Windows 10 (версии 1903 и новее) и macOS компании Apple, начиная с версии 10.13.

Стоит также отметить, что для совершения аудио- или видеовызова потребуется не только ПК с установленной десктопной версией WhatsApp, но и подключенный к Сети мобильный телефон с соответствующим приложением. «Звонок не выполняется через телефон, но подключение необходимо, чтобы установить связь», – подчеркивают разработчики.

Резонансное изменение политики конфиденциальности

WhatsApp, с февраля 2014 г. принадлежащий Facebook, 8 января 2021 г. WhatsApp обновил пользовательское соглашение. Среди изменений фигурировали, в частности, некоторые новшества в политике конфиденциальности сервиса. Так, пользователей уведомили о том, что в ближайшем будущем WhatsApp начнет делиться информацией с Facebook.

Принять новые условия обслуживания было необходимо до 8 февраля 2021 г. под угрозой ограничения доступа к сервису. Несмотря на заверения представителей WhatsApp в том, что изменения коснутся лишь тех, кто взаимодействует с бизнес-аккаунтами, волна критики политики мессенджера и отток пользователей вынудили сервис отложить введение нового соглашения на более поздний срок.

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В конце февраля 2021 г. стало известно том, что WhatsApp все же намерен внедрить новую политику конфиденциальности 15 мая 2021 г. До этого времени он будет уведомлять пользователей о предстоящих изменениях посредством баннеров.

Несогласным с новой политикой мессенджера смогут отказаться от ее принятия. Однако в этом случае после 15 мая WhatsApp не позволит им ни принимать сообщения от собеседников, ни отправлять собственные. Единственное, что им останется – это аудиозвонки.

В конце января 2021 г. CNews сообщил о том, что гонконгские пользователи мессенджера WhatsApp, обеспокоенные предстоящими изменениями политики конфиденциальности сервиса, начали массово переходить на ICQ, принадлежащий российской Mail.ru Group.

Все еще самый популярный

Разработчики WhatsApp рапортуют о значительном росте числа людей, использующих WhatsApp для продолжительных звонков, на протяжении 2020 «карантинного» года. По заявлению представителей мессенджера, 31 декабря 2020 г. был побит рекорд по максимальному числу аудио- и видеозвонков в день — 1,4 млрд.

Сравниться с WhatsApp по численности аудитории пока может разве что Facebook Messenger

Согласно данным портала Statista.com, по итогам января 2021 г. WhatsApp оставался самым популярным мессенджером в мире. Его активная аудитория насчитывала 2 млрд человек. Вторым по популярности является «родственник» WhatsApp – Facebook Messenger – c 1,3 млрд пользователей. Тройку лидеров замыкает китайская национальная платформа WeChat (1,213 млрд).

Telegram Павла Дурова, значительно прибавивший в последние месяцы, занимает пятую строчку рейтинга с 500 млн активных пользователей, лишь на 2 млн опережая Snapchat по данному показателю.