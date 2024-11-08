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НКК Национальная платформа -
«Национальная платформа» – разработчик российского ПО «Ма-3», входит в состав ИТ-холдинга «Национальная компьютерная корпорация». Стратегия компании направлена на создание системы автоматизации предприятий для отраслей промышленности, организаций оборонно-промышленного комплекса, государственных корпораций и крупных предприятий федерального масштаба.
УПОМИНАНИЯ
|08.11.2024
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«Национальная платформа» и «Кредо Технологии» продолжают внедрение отечественной ERP-платформы «Ма-3» в компании МКК «СимплФинанс»
Компания «Национальная платформа», разработчик российской ERP-платформы «Ма-3», в партнерстве с «Кредо Технологии», специализирующейся на внедрении информационных бизнес-систем, расширяют функционал реше
|05.11.2024
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Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы
Бразильская компания покинула СП Холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) стал 100% собственником ООО «Национальная платформа». К НКК перешла доля бразильской TOTVS, составлявшая 19%, узнал РБК из данных системы СПАРК. «Национальная платформа» создана в 2016 г. Тогда компания полностью пр
|15.07.2024
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«Национальная платформа» интегрировала ERP-платформу «Ма-3» с сайтами по поиску работы, используя технологию RPA
Специалисты компании «Национальная платформа» (входит в НКК) реализовали с помощью программных роботов интеграцию модулей HR-функциональности отечественной ERP-платформы «Ма-3» с внешними системами, в частности с He
|03.07.2023
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«Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition
— оптимизация и улучшение показателей совместной работы и подготовка совместных решений для внедрения их на предприятия различных отраслей», — отметил Михаил Аксенов, операционный директор компании «Национальная платформа». «Реализация совместимости ERP-платформы «Ма-3» с российской СУБД Tantor Special Edition создает базис для обеспечения полноценной импортонезависимости в таких важных на
|11.01.2023
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«Национальная платформа» развертывает ERP-платформу «Ма-3» в КНИТУ для обеспечения учебного процесса
«Национальная платформа» и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) подписали соглашение о приобретении лицензий и развертывании ERP-платформы «Ма-3» для даль
|15.04.2022
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«Национальная платформа» и партнерский центр «Ростеха» подписали соглашение о сотрудничестве
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве компании «Национальная платформа» с партнерским центром государственной корпорации «Ростех» в инновационном центре «Сколково», направленного на содействие импортозамещению программного обеспечения на пре
|31.03.2022
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«Национальная платформа» и УрФУ приступают к совместной подготовке специалистов по ERP-платформе «Ма-3»
«Национальная платформа» и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов по в
|22.03.2022
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«Кредо консалтинг» и «Национальная платформа» внедряют отечественную ERP-платформу «Ма-3» в МКК SimpleFinance
Компания «Национальная платформа», разработчик российской ERP-системы «Ма-3», в партнерстве с «Кредо консалтинг», специализирующейся на внедрении информационных бизнес-систем, продолжают проект по внедре
|17.08.2021
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«Национальная платформа» перенесла продуктивную и тестовые среды разработки ERP-платформы «Ма-3» в публичное облако «Систематики»
«Систематика» (входит в ГКС) предоставила разработчику ERP-системы «Ма-3» — компании «Национальная платформа» — вычислительные мощности в публичном облаке для развертывания продуктивной и тестовых сред разработки. Компания «Систематика» предоставляет полный комплекс облачных реш
|28.12.2020
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«Национальная платформа» внедрит ERP-систему в «Уралхиме»
«Национальная платформа» приступила к внедрению ERP-системы «Ма-3» в ОХК «Уралхим». На первом этапе проекта запланирована автоматизация бизнес-процессов охраны труда, охватывающая процессы админ
|03.03.2016
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«Национальная платформа открытого образования» разместила в «облаке» «Крок» свою платформу для онлайн-курсов
«Национальная платформа открытого образования» (НПОО), созданная в апреле 2015 г. восемью российскими вузами — МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, СПбПУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Универ
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольденберг Леонид 61 13
|Калинин Александр 167 12
|Фролов Денис 56 12
|Лачков Евгений 38 12
|Калинин Алексей 71 10
|Степанов Владимир 86 8
|Зарипов Андрей 8 6
|Ефремов Антон 17 4
|Кот Олег 24 4
|Бланкет Надежда 13 4
|Путин Владимир 3256 3
|Ионкин Сергей 5 3
|Аксенов Михаил 5 3
|Лифшиц Евгений 11 2
|Калининых Алексей 3 2
|Пан Евгений 2 2
|Тихомиров Сергей 18 2
|Кравченко Игорь 11 2
|Ивонин Михаил 2 2
|Шелепов Владимир 24 1
|Трошенков Дмитрий 5 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Покровский Иван 124 1
|Данилов Станислав 4 1
|Бородаев Станислав 1 1
|Григорьев Максим 50 1
|Шамшурин Андрей 3 1
|Мишустин Михаил 700 1
|Натрусов Артем 295 1
|Черников Алексей 53 1
|Золотарев Сергей 12 1
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Архипов Александр 4 1
|Болтрукевич Константин 29 1
|Игнатова Людмила 34 1
|Лопухов Александр 10 1
|Лопухов Константин 1 1
|Клебанов Дмитрий 3 1
|Еловиков Игорь 2 1
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2002 6
|Ведомости 1094 2
|Незыгарь - Telegram-канал 5 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 1
|PhoneArena 74 1
|Yonhap News Agency 41 1
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|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 14
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8231 2
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