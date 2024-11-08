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НКК Национальная платформа -

НКК - Национальная платформа -

«Национальная платформа» – разработчик российского ПО «Ма-3», входит в состав ИТ-холдинга «Национальная компьютерная корпорация». Стратегия компании направлена на создание системы автоматизации предприятий для отраслей промышленности, организаций оборонно-промышленного комплекса, государственных корпораций и крупных предприятий федерального масштаба.

УПОМИНАНИЯ


08.11.2024 «Национальная платформа» и «Кредо Технологии» продолжают внедрение отечественной ERP-платформы «Ма-3» в компании МКК «СимплФинанс»

Компания «Национальная платформа», разработчик российской ERP-платформы «Ма-3», в партнерстве с «Кредо Технологии», специализирующейся на внедрении информационных бизнес-систем, расширяют функционал реше
05.11.2024 Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы

Бразильская компания покинула СП Холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) стал 100% собственником ООО «Национальная платформа». К НКК перешла доля бразильской TOTVS, составлявшая 19%, узнал РБК из данных системы СПАРК. «Национальная платформа» создана в 2016 г. Тогда компания полностью пр
15.07.2024 «Национальная платформа» интегрировала ERP-платформу «Ма-3» с сайтами по поиску работы, используя технологию RPA

Специалисты компании «Национальная платформа» (входит в НКК) реализовали с помощью программных роботов интеграцию модулей HR-функциональности отечественной ERP-платформы «Ма-3» с внешними системами, в частности с He
03.07.2023 «Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition

— оптимизация и улучшение показателей совместной работы и подготовка совместных решений для внедрения их на предприятия различных отраслей», — отметил Михаил Аксенов, операционный директор компании «Национальная платформа». «Реализация совместимости ERP-платформы «Ма-3» с российской СУБД Tantor Special Edition создает базис для обеспечения полноценной импортонезависимости в таких важных на
11.01.2023 «Национальная платформа» развертывает ERP-платформу «Ма-3» в КНИТУ для обеспечения учебного процесса

«Национальная платформа» и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) подписали соглашение о приобретении лицензий и развертывании ERP-платформы «Ма-3» для даль
15.04.2022 «Национальная платформа» и партнерский центр «Ростеха» подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве компании «Национальная платформа» с партнерским центром государственной корпорации «Ростех» в инновационном центре «Сколково», направленного на содействие импортозамещению программного обеспечения на пре
31.03.2022 «Национальная платформа» и УрФУ приступают к совместной подготовке специалистов по ERP-платформе «Ма-3»

«Национальная платформа» и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов по в
22.03.2022 «Кредо консалтинг» и «Национальная платформа» внедряют отечественную ERP-платформу «Ма-3» в МКК SimpleFinance

Компания «Национальная платформа», разработчик российской ERP-системы «Ма-3», в партнерстве с «Кредо консалтинг», специализирующейся на внедрении информационных бизнес-систем, продолжают проект по внедре
17.08.2021 «Национальная платформа» перенесла продуктивную и тестовые среды разработки ERP-платформы «Ма-3» в публичное облако «Систематики»

«Систематика» (входит в ГКС) предоставила разработчику ERP-системы «Ма-3» — компании «Национальная платформа» — вычислительные мощности в публичном облаке для развертывания продуктивной и тестовых сред разработки. Компания «Систематика» предоставляет полный комплекс облачных реш
28.12.2020 «Национальная платформа» внедрит ERP-систему в «Уралхиме»

«Национальная платформа» приступила к внедрению ERP-системы «Ма-3» в ОХК «Уралхим». На первом этапе проекта запланирована автоматизация бизнес-процессов охраны труда, охватывающая процессы админ
03.03.2016 «Национальная платформа открытого образования» разместила в «облаке» «Крок» свою платформу для онлайн-курсов

«Национальная платформа открытого образования» (НПОО), созданная в апреле 2015 г. восемью российскими вузами — МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, СПбПУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Универ

Публикаций - 51, упоминаний - 51

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 311 24
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 391 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2140 13
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 917 12
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 12
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 31 10
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 100 10
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 597 9
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 9
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 9
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 151 8
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 22 8
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 8
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 175 7
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 27 7
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 472 5
Ростелеком 10002 4
Крок - Croc 1787 4
SAP SE 5347 4
Oracle Corporation 6766 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 421 3
HP - Hewlett-Packard 3629 3
Varton - Вартон ТПК - Gauss 48 3
Рексофт - Reksoft 424 3
Telegram Group 2269 3
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 2
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 2
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 2
Microsoft Corporation 24909 2
IBM - International Business Machines Corp 9481 2
Google LLC 11995 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1143 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 2
Галактика - Корпорация 1482 2
Кредо Консалтинг 18 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 2
Роснефть НК - нефтяная компания 520 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 524 2
SimpleFinance - СимплФинанс МКК 6 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 474 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 950 1
Транснефть 313 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1185 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 621 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 1
Boeing 1013 1
Газпром ПАО 1375 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
Гранит 53 1
Винзавод - Центр современного искусства 11 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 231 1
ОКБ Бурстройпроект 1 1
Vegas-Lex - Вегас-Лекс 7 1
АСИ - Центр развития креативной экономики 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12173 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1025 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3247 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3150 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5086 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4650 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6113 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 709 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4478 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5605 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5008 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2996 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3373 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1383 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2600 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 151 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 242 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 591 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 4
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 145 1
Linux Foundation 188 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ТСХР - Творческий союз художников России 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6929 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 12
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4312 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30776 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4950 8
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11482 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13958 7
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2287 4
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13048 3
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 15
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 28 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 4
Linux OS 10317 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 250 3
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 17 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 803 3
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 18 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 574 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1023 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 2
Google Android 14349 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3347 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 457 2
НКК - ГКС - SiTex 28 2
Microsoft Windows 15989 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 373 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 297 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 302 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 310 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 274 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1362 2
FreePik 1177 2
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5505 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 143 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 895 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 879 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
Apple macOS 2130 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1142 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Tencent WeChat - мессенджер 149 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 276 1
Microsoft Windows 10 1816 1
Гольденберг Леонид 61 13
Калинин Александр 167 12
Фролов Денис 56 12
Лачков Евгений 38 12
Калинин Алексей 71 10
Степанов Владимир 86 8
Зарипов Андрей 8 6
Ефремов Антон 17 4
Кот Олег 24 4
Бланкет Надежда 13 4
Путин Владимир 3256 3
Ионкин Сергей 5 3
Аксенов Михаил 5 3
Лифшиц Евгений 11 2
Калининых Алексей 3 2
Пан Евгений 2 2
Тихомиров Сергей 18 2
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Ивонин Михаил 2 2
Шелепов Владимир 24 1
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Медведев Дмитрий 1657 1
Покровский Иван 124 1
Данилов Станислав 4 1
Бородаев Станислав 1 1
Григорьев Максим 50 1
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Клебанов Дмитрий 3 1
Еловиков Игорь 2 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 429 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17579 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52704 5
Германия - Федеративная Республика 12803 3
Европа 24426 3
Казахстан - Республика 5675 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7800 2
Кипр - Республика 571 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Россия - СФО - Новосибирск 4469 1
Япония 13389 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3555 1
Беларусь - Белоруссия 5866 1
Земля - планета Солнечной системы 10484 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1760 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1520 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1634 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1456 1
Россия - СФО - Красноярский край - Северо-Енисейск 17 1
Франция - Французская Республика 7912 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3067 1
Южная Корея - Республика 6746 1
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