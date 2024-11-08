НКК - Национальная платформа

Компания « Национальная платформа », разработчик российской ERP-платформы «Ма-3», в партнерстве с «Кредо Технологии», специализирующейся на внедрении информационных бизнес-систем, расширяют функционал реше

Бразильская компания покинула СП Холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) стал 100% собственником ООО « Национальная платформа ». К НКК перешла доля бразильской TOTVS, составлявшая 19%, узнал РБК из данных системы СПАРК. « Национальная платформа » создана в 2016 г. Тогда компания полностью пр

Специалисты компании « Национальная платформа » (входит в НКК) реализовали с помощью программных роботов интеграцию модулей HR-функциональности отечественной ERP-платформы «Ма-3» с внешними системами, в частности с He