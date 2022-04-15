Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

«Национальная платформа» и партнерский центр «Ростеха» подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве компании «Национальная платформа» с партнерским центром государственной корпорации «Ростех» в инновационном центре «Сколково», направленного на содействие импортозамещению программного обеспечения на предприятиях «Ростеха».

Целью партнерских отношений является содействие распространению на российском рынке и рынках стран Евразийского экономического союза программного обеспечения — ERP-платформы «Ма-3», разработанной компанией «Национальная платформа».

ERP-платформа «Ма-3» обеспечивает импортозамещение иностранных аналогов в сегменте систем автоматизации предприятий для отраслей промышленности, организаций оборонно-промышленного комплекса, органов государственной власти, государственных корпораций и крупных предприятий федерального масштаба.

В соответствии с подписанным соглашением сторонами на первом этапе будут определяться потребности предприятий и организаций госкорпорации «Ростех» во внедрении ERP-платформы «Ма-3» в рамках задач по импортозамещению.

В планах сотрудничества намечена реализация программы обучения по использованию «Ма-3» на промышленных предприятиях госкорпорации. Также партнеры договорились о совместном участии в научных, образовательных, общественных и других публичных мероприятиях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств»

ИТ-шники попросили у Минцифры поддержки для 17 классов ПО

Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода

«Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft

Спрос на «Мой офис» вырос в 7 раз

Softline придумала, как избежать санкций, и удержалась на Лондонской бирже

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»