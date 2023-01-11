«Национальная платформа» развертывает ERP-платформу «Ма-3» в КНИТУ для обеспечения учебного процесса

«Национальная платформа» и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) подписали соглашение о приобретении лицензий и развертывании ERP-платформы «Ма-3» для дальнейшего использования платформы в учебном процессе университета.

В рамках сотрудничества с КНИТУ компания «Национальная платформа» в 2023 г. развернет и настроит на серверных мощностях университета ряд модулей функционального направления «Логистика», в том числе «Управление проектами», «Управление закупками», «Управление запасами», «Управление продажами», «Управление договорами» в качестве лабораторного стенда «Ма-3» для кафедры «Логистики и управления» (ЛиУ) КНИТУ.

На развернутом стенде студенты смогут изучать функциональность российской ERP-платформы «Ма-3» и особенности реализации систем автоматизации задач логистического блока, моделировать реальные ситуации, выполнять практические задания.

Кафедра ЛиУ осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также формирование сетевых магистерских программ с ведущими вузами России.

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Генеральный директор компании «Национальная платформа» Антон Шенаев отметил: «Это не первый наш опыт работы с высшими учебными заведениями по внедрению «Ма-3» в учебный процесс. Для нас важно расширять пул специалистов, имеющих не только общее представление о применении ERP на различных предприятиях, но и знающих платформу «Ма-3» и обладающих практическим опытом работы с ней».

Заведующий кафедрой ЛиУ КНИТУ Алексей Шинкевич сказал:«Сотрудничество с компанией «Национальная платформа» дает возможность университету реализовать в учебном процессе практико-ориентированный подход в такой важной области как внедрение ERP на базе отечественного ПО».