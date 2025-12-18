Получите все материалы CNews по ключевому слову
КНИТУ Казанский национальный исследовательский технологический университет
СОБЫТИЯ
КНИТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Беркман Юрий 5 3
|Кирдяшов Федор 30 3
|Гойко Вячеслав 21 2
|Сивцев Илья 165 2
|Соркин Леонид 5 1
|Климин Денис 1 1
|Казаков Юрий 3 1
|Амирханов Рауф 1 1
|Муслимов Ренат 1 1
|Русинов Михаил 50 1
|Поздняков Рашид 1 1
|Шинкевич Алексей 1 1
|Чанышев Владимир 20 1
|Палей Руслан 1 1
|Качин Александр 1 1
|Перцев Антон 18 1
|Кабанов Марат 65 1
|Шенаев Антон 1 1
|Хисамов Раис 1 1
|Иванов Андрей 60 1
|Пучков Павел 4 1
|Терехова Оксана 13 1
|Макаров Валентин 241 1
|Воронков Алексей 10 1
|Андреев Алексей 23 1
|Сальманов Олег 4 1
|Мангушева Алина 1 1
|Герасименко Инга 1 1
|Микоян Александр 43 1
|Николаев Олег 16 1
|Фомичев Сергей 6 1
|Скурихин Владимир 17 1
|Степанов Михаил 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408695, в очереди разбора - 732016.
Создано именных указателей - 187625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.