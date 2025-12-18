Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187625
ИКТ 14521
Организации 11263
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3541
Системы 26535
Персоны 81092
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

КНИТУ Казанский национальный исследовательский технологический университет

КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет

СОБЫТИЯ


18.12.2025 АлтГУ и ТГУ подготовят новое поколение социологов со знанием ИИ 1
18.09.2025 Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом 3
27.08.2025 В России представили первый ИИ-модуль для обучения химиков 1
21.07.2025 ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ 1
20.12.2024 КНИТУ и BPMSoft объединяют усилия в сфере ИТ-образования 1
06.09.2024 МТС ускорила интернет в Деревне Универсиады и других студенческих общежитиях Казани 1
16.08.2023 «Мегафон» представил нового директора в Чувашии 1
26.07.2023 Softline Digital оснастила VR-класс в КНИТУ 1
11.01.2023 «Национальная платформа» развертывает ERP-платформу «Ма-3» в КНИТУ для обеспечения учебного процесса 2
21.12.2022 В КНИТУ открылось новое образовательное пространство «Цифтех» 2
01.12.2022 ГК «Астра» поддержит талантливых российских студентов стипендиями 1
29.12.2021 Astra Linux запустила портал для поиска квалифицированных ИТ-кадров 1
22.12.2021 Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux 1
07.12.2021 Softline внедрит в КНИТУ комплексную систему мониторинга оборудования и ПО 1
17.11.2021 КНИТУ и Softline создали консорциум «Цифровые технологии» 3
18.09.2020 ГК Astra Linux запустила программу поддержки преподавателей 1
27.02.2019 «Барс груп» запустила курс по бизнес-аналитике в КНИТУ-КХТИ 1
26.07.2017 В StarNet назначили директора по партнерским отношениям 1
29.01.2013 «АйТи» назначила новых руководителей филиалов в Сибири и Поволжье 1
20.12.2012 Autodesk запустила в России программу профессиональной сертификации специалистов 1
18.12.2012 HP завершила 2012 финансовый год с доходом в $120 млрд 1
15.09.2010 Honeywell открыла новый офис в Москве 1
30.04.2009 Корпорация РОСНАНО одобрила проект производства упаковки нового поколения 1
21.04.2008 КГТУ заказывает обновление лицензий Auto Plant 3D 1
23.05.2007 Татарские нефтяники будут использовать канадские технологии 1

Публикаций - 25, упоминаний - 31

КНИТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3277 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2506 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14287 2
Инфарс - Инфарс-проект 6 1
Honeywell - Хоневелл 5 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 90 1
МТС Сибирь макрорегион - СибЧелендж 22 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 1
HP Autonomy 83 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 345 1
HP Inc. 5763 1
Honeywell 294 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
АйТи 1440 1
Vertica 40 1
HPE Enterprise Services 54 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Autodesk 622 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
БАРС Груп 560 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
HP Software 54 1
IDT 59 1
IDT - АйДиТи - Интеллектуальные Средства Проектирования 5 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
МегаФон 9935 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
InnoSTage - Инностейдж 193 1
Татнефть 238 2
Велес Капитал 19 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Газпром нефть 670 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 1
Верный - торговая сеть 310 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6160 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5935 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1444 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 440 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 608 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 804 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 744 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4912 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 665 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Linux OS 10929 4
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 3
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1522 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 322 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 369 1
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 18 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 192 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 329 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 298 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 333 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1430 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Autodesk AutoCAD 361 1
Autodesk Maya 68 1
Autodesk Revit 120 1
Autodesk 3ds Max 85 1
Autodesk Inventor 75 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
HPE Integrity - серия серверов 135 1
HP DeskJet Ink Advantage - МФУ 16 1
Беркман Юрий 5 3
Кирдяшов Федор 30 3
Гойко Вячеслав 21 2
Сивцев Илья 165 2
Соркин Леонид 5 1
Климин Денис 1 1
Казаков Юрий 3 1
Амирханов Рауф 1 1
Муслимов Ренат 1 1
Русинов Михаил 50 1
Поздняков Рашид 1 1
Шинкевич Алексей 1 1
Чанышев Владимир 20 1
Палей Руслан 1 1
Качин Александр 1 1
Перцев Антон 18 1
Кабанов Марат 65 1
Шенаев Антон 1 1
Хисамов Раис 1 1
Иванов Андрей 60 1
Пучков Павел 4 1
Терехова Оксана 13 1
Макаров Валентин 241 1
Воронков Алексей 10 1
Андреев Алексей 23 1
Сальманов Олег 4 1
Мангушева Алина 1 1
Герасименко Инга 1 1
Микоян Александр 43 1
Николаев Олег 16 1
Фомичев Сергей 6 1
Скурихин Владимир 17 1
Степанов Михаил 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3271 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 6
Россия - СФО - Новосибирск 4665 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 2
Армения - Республика 2373 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 2
Канада 4986 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 989 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 676 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - ПФО - Самарская область 1454 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 512 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 263 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Казахстан - Республика 5805 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 5
Экзамены 484 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Образование в России 2562 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 2
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 75 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 874 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3145 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Ведомости 1246 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 422 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 4
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 15 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 3
ТГУ - Томский государственный университет 211 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 520 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 3
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 5 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 46 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
Казанский ГАУ ФГБОУ ВО - Казанский государственный аграрный университет 4 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 58 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 14 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
Бурятская ГСХА ФГБОУ ВО - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 2 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
Поволжский ГУФКСиТ - Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма - Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 4 1
ТИСБИ Университет управления УВО 8 1
КГАВМ - Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 2 1
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 8 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 397 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1267 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408695, в очереди разбора - 732016.
Создано именных указателей - 187625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще