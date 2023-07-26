Softline Digital оснастила VR-класс в КНИТУ

Поставщик ИТ-решений и сервисов ГК Softline продолжает сотрудничество с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ). На этот раз Softline Digital оборудовала для КНИТУ инновационный класс с возможностью совместной работы в виртуальной реальности. Теперь, используя компьютеры «Инферит», российское программное обеспечение VR Concept и профессиональные VR-шлемы, поставленные командой Softline, студенты бакалавриата и магистерских программ факультета нефти и нефтехимии КНИТУ смогут участвовать в практических занятиях в виртуальной обучающей среде. Такое обучение с использованием передовых технологий позволит учащимся быстрее осваивать материал, применять полученные знания на практике, а также повысит вовлеченность в образовательный процесс.

КНИТУ участвует в программе государственной поддержки и развития образовательных учреждений «Приоритет-2030», планируя стать одним из центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Кроме того, вуз стал победителем отбора федерального проекта «Передовые инженерные школы». Это означает, что на базе КНИТУ будет функционировать передовая инженерная школа по направлению «Химическая промышленность».

Университет планомерно создает единую цифровую образовательную среду, занимается цифровизацией своих процессов, обращаясь для решения этих вопросов к своему ИТ-партнеру ГК Softline. На этот раз вузу – участнику проектов «Передовые инженерные школы» и «Промышленная метавселенная» – нужно было оборудовать инновационный класс для проведения VR-занятий по 3D-проектированию, технологическому моделированию, цифровому инжинирингу, цифровому менеджменту, архитектуре и т.п. Для этого были подобраны компьютеры, поддерживающие работу в виртуальной среде, российского вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Для совместной работы с 3D моделями в VR также требовалось специализированное ПО. Softline Digital предложила несколько вариантов платформ, и в результате тестирования было выбрано российское программное обеспечение VR Concept, так как оно отвечало всем требованиям КНИТУ – продукт обеспечивал одновременную коллективную работу неограниченного числа пользователей, а также не требовал дополнительной конвертации (включает встроенный конвертер) CAD- и BIM-моделей при загрузке их из программ САПР. При этом ПО позволяло загружать большинство форматов САПР-систем.

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«Оборудовав инновационный класс современными компьютерами и подобрав эффективный инструмент для обучения в виртуальной среде, мы помогли КНИТУ сделать еще один шаг на пути к цифровому университету. Университет нацелен на постоянное совершенствование профессионального образования, поэтому применяет в учебном процессе передовые технологии и новые подходы, а также повышает квалификацию преподавателей и обучает работе с новыми инструментами. С помощью VR-шлемов и ПО VR Concept преподаватель и студенты оказываются в одном виртуальном пространстве, где могут совершать действия с виртуальными цифровыми двойниками на базе 3D CAD/BIM-моделей любых технических проектов, изменять их масштаб, положение в пространстве, а также видеть действия друг друга и находить коллизии. С применением VR-технологий образовательный процесс в вузе стал увлекательным и наглядным, а скорость усвоения материала повысилась в разы. Для нас очень ценно то, что мы содействуем развитию инженерного образования в России и повышению его престижности», – сказал Сергей Фомичев, директор по развитию бизнеса Softline Digital.

«В новом инновационном классе, оснащенном Softline Digital, уже обучаются студенты факультета нефти и нефтехимии. Благодаря освоению VR-технологий будущие инженеры и технологи смогут свободно работать не только с техническими устройствами (оборудованием, объектами) в реальном мире, но и с их цифровыми образами без каких-либо рисков для оборудования и жизни. Кроме того, мы видим, как меняется и сам процесс обучения: применение новых подходов положительным образом сказывается на скорости освоения знаний и запоминаемости. Быстрая и понятная визуализация САПР-моделей способствует развитию у студентов пространственного мышления, успешному освоению учащимися навыков проектирования и моделирования. В виртуальной среде преподаватель может наглядно показать устройство любого изделия и технологического процесса: приложение виртуального прототипирования позволяет увидеть, как функционирует изучаемый объект, и при этом сделать сечение любой его части. Работая в VR Concept, студенты обучаются командному взаимодействию, узнают, как эксплуатировать и обслуживать тот или иной агрегат, получают представление об основах Индустрии 4.0», – отметил Юрий Беркман, директор по цифровым технологиям и административным сервисам КНИТУ.