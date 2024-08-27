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VR Concept ВР Концепт

VR Concept - ВР Концепт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.08.2024 «Ред Софт» и VR Concept подготовили платформу для импортозамещения VR-классов в школах и вузах 1
11.06.2024 Игровой 3D-движок резидента «Сколково» совместим с ОС Astra Linux 1
26.07.2023 Softline Digital оснастила VR-класс в КНИТУ 1
16.12.2022 Топ-менеджеры и эксперты билайна пообщались со стартапами в формате питчей 1
14.11.2022 Платформа трехмерного виртуального прототипирования VR Concept работает на российской операционной системе «Альт образование» 2
07.04.2022 Softline заключила соглашение о сотрудничестве с Центром цифрового образования детей «IT-КУБ» в Смоленске и оснастила его современными устройствами для обучения 1
23.07.2020 «РТ-Техприемка» представила цифровые решения 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
02.04.2020 TAU tracker и VR Concept проводят пилотную интеграцию своих проектов 1
21.06.2019 Геометрическое ядро C3D впервые станет компонентом VR-приложения 1
08.02.2018 «Клуб сквозных технологий» в рамках первой встречи обсудил ключевые вопросы AR&VR 1
20.12.2017 Власти России собрались внедрить виртуальную реальность в войска и медицину 1
20.09.2017 VR Concept представит модуль работы с инженерными расчетами в виртуальной реальности 4
16.02.2017 VR Concept создал решение для совмещения 3D-модели с облаком точек в VR 1
30.01.2017 «Арбайт» начала поставки VR-систем на базе российского ПО VR Concept 1
21.12.2016 ЦТСС запустил апробацию ПО VR Concept для решения задач судостроения 1
28.05.2015 VE Group представила российскую программную платформу для работы с VR-системами 2

Публикаций - 18, упоминаний - 23

VR Concept и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Softline - Софтлайн 3743 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Крок - Croc 1964 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
TAU tracker - НАСТЭК 1 1
Nvidia Corp 4002 1
Ubirator - Убиратор 10 1
Ростех - РТ-Техприёмка 21 1
BenefittY - Бест-РК 5 1
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 18 1
SweetCard - Свиткард 3 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
GoTech Innovation 8 1
Kaspi Bank 31 1
ЦТСС - Центр технологии судостроения и судоремонта 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Tesla Motors 461 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 11 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
Аскон - C3D Labs - C3D Converter 13 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
Yoloco 4 1
WayBot Cleanbotics 1 1
Michelle Robotics 1 1
Antilatency Nettledesk 3 1
Arbyte CADStation 13 1
Формула изменений - UnaDesk 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Linux OS 11533 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Захаркин Денис 9 8
Леус Александр 7 1
Зыков Олег 18 1
Фомичев Сергей 6 1
Виноградова Татьяна 4 1
Голохваст Кирилл 1 1
Конончук Денис 9 1
Зеленин Владимир 7 1
Жемуранова Людмила 1 1
Трандин Сергей 128 1
Вигер Илья 7 1
Котельников Сергей 2 1
Ефимова Галина 1 1
Беркман Юрий 5 1
Котов Илья 1 1
Тихомирова Екатерина 4 1
Долматов Михаил 1 1
Выборнова Татьяна 1 1
Трубочев Алексей 34 1
Путин Владимир 3454 1
Рустамов Рустам 548 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
Сербия - Республика 375 1
Казахстан - Республика 6048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Украина 7928 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Нидерланды 3746 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Румыния 753 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Здравоохранение - Реабилитация 449 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Сколтех - Лаборатории виртуальной реальности 1 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
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