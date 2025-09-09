Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зыков Олег
УПОМИНАНИЯ
Зыков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Сизов Василий 4 3
|Богданов Максим 35 2
|Захаркин Денис 8 1
|Ожигин Денис 14 1
|Иванов Алексей 147 1
|Богачев Игорь 180 1
|Векшин Евгений 12 1
|Бахин Евгений 22 1
|Тасев Александр 14 1
|Гонебный Игорь 8 1
|Волков Александр 26 1
|Левченко Андрей 4 1
|Голованов Николай 1 1
|Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 1
|Бинташ Мустафа 1 1
|Будников Валерий 1 1
|Ляховский Евгений 1 1
|Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
|МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 22 2
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 382 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 262 1
|Московский Политех - Московский политехнический университет 78 1
|НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 645 1
|Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.