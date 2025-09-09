Разделы

Зыков Олег


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Компания «АИОМ Технологии» выбрала C3D Vision и C3D Converter для разработки PAZL:TAKT 1
18.10.2023 АО «СПО «Арктика» выбирает компоненты C3D Toolkit для разработки веб-приложения 1
07.07.2023 GMPT интегрирует ядро C3D в собственное ПО для проектирования оптики 1
26.08.2021 C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux 1
21.06.2019 Геометрическое ядро C3D впервые станет компонентом VR-приложения 1
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов 1
05.06.2018 «Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования 1
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
08.06.2015 РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах 1
12.05.2015 Шведы купили у «Аскона» геометрическое ядро 1
23.07.2014 Продукт C3D Labs выходит на зарубежные рынки 1
23.10.2013 C3D Labs стала резидентом «Сколково» 1
03.03.2011 «Аскон» предложил студентам бесплатный «Компас» из «облака» 1
09.09.2010 Российская САПР первой в мире станет "облачной" 1
16.03.2009 «Аскон» и Nvidia ускорили работу «Компас-3D» 1
23.10.2007 Новые назначения в Autodesk: машиностроительное направление 1

