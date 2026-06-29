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IGES Digital Representation for Communication of Product Definition Data Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт Двумерный-трехмерный векторный формат графики

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.06.2026 Старт продаж C3D Viewer Pro — решения для работы с нативными САПР-форматами 1
12.03.2024 C3D Viewer: новые инструменты и поддержка Linux 1
01.02.2022 Подтверждена совместимость CST CAD Navigator с «Ред ОС» 1
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19 1
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» 1
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов 1
23.06.2017 Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017 1
18.07.2016 Платформа 3DExperience получила расширенную поддержку технологии XMpLant 1
28.08.2013 «Ирисофт Инвест» поставил программный комплекс Maxsurf в «Крыловский государственный научный центр» 1
06.07.2011 Россияне запустили бесплатный облачный сервис для прочностных расчетов 1
05.10.2009 САМ-система Mastercam будет интегрирована с CAD-решением «Компас-3D» 1
06.10.2008 Caterpillar: с ИТ расходы на переводы упали в 8 раз 1
31.05.2007 Adobe Acrobat 3D 8: больше возможностей для работы с CAD-файлами 1
09.06.2006 Выпущена англоязычная версия "Компас-3D V8 Plus" 1
16.05.2006 Corel представляет новое решение 1
22.12.1998 "СПРУТ - Технология" создала систему подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ SprutCAM 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

IGES и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 6
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 3
Corel Corporation 341 2
Mubitek 1 1
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 1
Fidesys - Фидесис 30 1
Софт голд 1 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
Samsung Electronics 10997 1
Lenovo Group 2425 1
Intel Corporation 12769 1
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
Ред Софт - Red Soft 1203 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2970 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 1
Citrix Systems 863 1
Adobe Systems 1592 1
Dassault Systemes 233 1
Wacom 143 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 132 1
Bentley Systems 62 1
Caterpillar - 92 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 1
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 1
101Hotels.com 456 1
Еврокоммерцбанк 13 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
Газпром ПАО 1483 1
Ford 433 1
Bentley Motors 74 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5555 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3822 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4340 14
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4980 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27128 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61016 3
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W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 164 2
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10226 1
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Autodesk AutoCAD DXF 49 5
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 96 4
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Corel CAPTURE 14 2
Corel PowerTrace - Corel Trace 14 2
Linux OS 11419 2
Microsoft Windows 16782 2
Corel Designer - Графический редактор 13 2
Corel Photo-Paint - Графический редактор 32 2
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 2
Dassault Systemes - Catia 82 2
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 11 2
Аскон KompasFlow 5 1
Аскон - C3D Labs - C3D Solver 4 1
Corel - CorelDRAW Technical Suite 2 1
Corel CONNECT 11 1
Софт голд - CST CAD Navigator 1 1
PTC Arbortext 11 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Bentley MicroStation 30 1
Аскон Компас-График 42 1
Autodesk AutoCAD Mechanical 22 1
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 1
Аскон - C3D Labs - C3D Viewer 4 1
Capgemini Consulting - Open Cascade - OCCT - Open Cascade Technology - CAS.CADE 4 1
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Microsoft Surface - Планшет 447 1
Microsoft Office 4124 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1543 1
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КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
КГИУ - Карагандинский государственный индустриальный университет - Карагандинский металлургический институт 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
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