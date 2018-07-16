Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

SFF Small Form Factorr форм-фактор



16.07.2018 Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330

Lenovo представила семейство рабочих станций начального уровня ThinkStation P330. Новинки в форм-факторах Tower, SFF и Tiny отличаются компактностью, надежностью и высокой производительностью. Новая линейка рабочих станций Lenovo создана с учетом актуальных потребностей пользователей и способна справлятьс
19.07.2016 Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда

Одна из таких систем – новейший десктоп Dell OptiPlex 7040, выпускаемый в разных форм-факторах: Small Form Factor (SFF), Mini Tower (MT) и Micro Form Factor (MFF) – и оснащенный новейшими процессорами Intel. Согласно результатам тестирования моделей данных систем в корпусах SFF и MT, эти десктопы раб
03.12.2015 AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower

Компания AMD представила графическую карту AMD FirePro W4300 для систем автоматизированного проектирования (САПР), которая может быть установлена как в компактных рабочих станциях (SFF), так и в корпусах Tower. Карта AMD FirePro W4300 сочетает в себе графический процессор и 4 гигабайта памяти GDDR5, размещенные на низкопрофильной плате, что дает возможность использовать е
06.10.2015 HP представила рабочие станции HP Z240 Tower и Z240 SFF начального уровня

Компания HP представила рабочие станции HP Z240 Tower и Z240 SFF, оснащенные процессорами Intel нового поколения и поддерживающие опциональную технологию HP Z Turbo Drive. Новинки обеспечивают надежность уровня рабочей станции по цене настольного ПК, соо
08.10.2013 Dell представила в России три новые модели рабочих станций Precision для проектировщиков

Корпорация Dell представила на российском рынке рабочие станции Precision T1700 SFF (Small Form-Factor), Precision T1700 MT (Mini-Tower) и Precision R7610. Новые системы предназначены для работы с профессиональными графическими приложениями и характеризуются высокой надежн
30.01.2007 Lenovo представил компактный настольный компьютер

Компания Lenovo объявила о выходе нового настольного персонального компьютера Lenovo ThinkCentre A55 Small Form Factor (SFF). Новый компактный ПК был создан на базе ведущих технологий, таких как процессоры Intel Core 2 Duo и операционная система Microsoft Windows Vista. ThinkCentre A55 SFF на 25% меньше т
21.11.2002 Gateway: теперь и в SFF-корпусах

  Компания Gateway приступила к выпуску корпоративных компьютеров E-серии в корпусах SFF (Small Form Factor). Теперь модели Е-2000 и Е-4000 станут на 35% меньше, при этом их достоинства по надежности, удобству в обслуживании и расширяемости сохранятся. В отличие от продукции ко

Публикаций - 88, упоминаний - 88

SFF и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 37
HP Inc. 5685 18
AMD - Advanced Micro Devices 4231 18
SAS Institute 971 15
Nvidia Corp 3487 12
Dell EMC 5027 10
Dell Technologies - Dell Computer 2135 10
Lenovo Group 2292 7
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 6
Fujitsu 2041 6
Microsoft Corporation 24625 5
Broadcom - VMware 2359 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 4
Western Digital Corporation - WDC 548 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
Ростелеком 9701 2
Acer EMEA 6 2
Samsung Electronics 10254 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Citrix Systems 812 2
Seagate Technology 738 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 2
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 140 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
Merlion iRU - Деловой офис 301 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
ДОК 828 2
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 2
Polywell Computers 21 2
Bang&Olufsen - B&O 137 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 54 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Dell Ventures 30 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
TCG - Trusted Computing Group 31 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 31
DDR - Double data rate 2730 28
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 26
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 22
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 20
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 18
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 17
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 15
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 14
Моноблок - Monoblock PC 930 14
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 12
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 11
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 9
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 516 9
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 16
Intel Core - Семейство процессоров 1200 15
Microsoft Windows 15657 12
Intel Xeon E 191 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 9
Microsoft Windows 10 1758 8
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 7
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 7
Linux OS 9937 7
ETegro Hyperion - серия серверов 32 6
Oracle Hyperion 235 6
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 5
HP Z Tower-Mini-Small Form Factor - серия рабочих станций 21 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 5
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 4
Nvidia Quadro GPU 155 4
HP Sure Start 38 4
Dell Client Command Suite 7 4
Nvidia Quadro P GPU 22 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
HPE ProLiant 399 4
Fujitsu Esprimo 36 4
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 183 4
Microsoft Windows Server 2008 478 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 4
Apple iPhone 6 4862 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 4
Delta Computers - Бобёр ПК - Бобёр BBiH2 - Ворон ПК 12 4
Intel Core - Intel Raptor Lake 55 4
Microsoft Windows Hello 199 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 3
Autodesk AutoCAD 337 3
Dassault Systemes - SolidWorks 119 3
Терещенко Максим 20 3
Евдокимов Андрей 82 2
Устюжанин Александр 11 2
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 1
Горшков Евгений 2 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
Коган Алексей 11 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Левкевич Михаил 60 1
Сивцев Илья 140 1
Лебединец Антон 1 1
Жарких Роман 2 1
Грищенков Александр 16 1
Dell Michael - Делл Майкл 190 1
Elbaz Kobi - Эльбаз Коби 1 1
Паршин Константин 63 1
Синельников Евгений 8 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Кураш Антон 32 1
Щеглов Петр 54 1
Белкин Сергей 9 1
Картунов Виктор 2 1
Чернышев Андрей 69 1
Корнев Александр 6 1
Васильев Владислав 58 1
Черкасов Дмитрий 23 1
Мироненко Роман 4 1
Scott David - Скотт Дэвид 12 1
Логвиненко Владислав 7 1
Трухачев Александр 2 1
Евдокимов Максим 27 1
Гинда Дмитрий 7 1
Анциферов Денис 3 1
Пашковский Никита 2 1
Гендрих Сергей 12 1
Фильченков Александр 11 1
Коростелев Павел 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 42
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 8
Европа 21767 5
Африка - Африканский регион 3478 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Китай - Тайвань 3984 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Ближний Восток 2943 2
Швейцария - Лугано 4 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Германия - Бавария - Аугсбург 19 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Украина 7608 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
США - Техас 989 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Нидерланды 3517 1
Европа Центральная 266 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 6
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 48 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Reference - Референс 184 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 1
Английский язык 6634 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 1
DigiTimes - Издание 1310 3
Computer Weekly 375 1
Bloomberg 1286 1
Fortune 206 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Fortune Global 1000 50 1
Cinebench 28 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще