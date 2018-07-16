SFF Small Form Factorr форм-фактор
|16.07.2018
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Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330
Lenovo представила семейство рабочих станций начального уровня ThinkStation P330. Новинки в форм-факторах Tower, SFF и Tiny отличаются компактностью, надежностью и высокой производительностью. Новая линейка рабочих станций Lenovo создана с учетом актуальных потребностей пользователей и способна справлятьс
|19.07.2016
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Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда
Одна из таких систем – новейший десктоп Dell OptiPlex 7040, выпускаемый в разных форм-факторах: Small Form Factor (SFF), Mini Tower (MT) и Micro Form Factor (MFF) – и оснащенный новейшими процессорами Intel. Согласно результатам тестирования моделей данных систем в корпусах SFF и MT, эти десктопы раб
|03.12.2015
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AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower
Компания AMD представила графическую карту AMD FirePro W4300 для систем автоматизированного проектирования (САПР), которая может быть установлена как в компактных рабочих станциях (SFF), так и в корпусах Tower. Карта AMD FirePro W4300 сочетает в себе графический процессор и 4 гигабайта памяти GDDR5, размещенные на низкопрофильной плате, что дает возможность использовать е
|06.10.2015
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HP представила рабочие станции HP Z240 Tower и Z240 SFF начального уровня
Компания HP представила рабочие станции HP Z240 Tower и Z240 SFF, оснащенные процессорами Intel нового поколения и поддерживающие опциональную технологию HP Z Turbo Drive. Новинки обеспечивают надежность уровня рабочей станции по цене настольного ПК, соо
|08.10.2013
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Dell представила в России три новые модели рабочих станций Precision для проектировщиков
Корпорация Dell представила на российском рынке рабочие станции Precision T1700 SFF (Small Form-Factor), Precision T1700 MT (Mini-Tower) и Precision R7610. Новые системы предназначены для работы с профессиональными графическими приложениями и характеризуются высокой надежн
|30.01.2007
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Lenovo представил компактный настольный компьютер
Компания Lenovo объявила о выходе нового настольного персонального компьютера Lenovo ThinkCentre A55 Small Form Factor (SFF). Новый компактный ПК был создан на базе ведущих технологий, таких как процессоры Intel Core 2 Duo и операционная система Microsoft Windows Vista. ThinkCentre A55 SFF на 25% меньше т
|21.11.2002
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Gateway: теперь и в SFF-корпусах
Компания Gateway приступила к выпуску корпоративных компьютеров E-серии в корпусах SFF (Small Form Factor). Теперь модели Е-2000 и Е-4000 станут на 35% меньше, при этом их достоинства по надежности, удобству в обслуживании и расширяемости сохранятся. В отличие от продукции ко
SFF и организации, системы, технологии, персоны:
|DigiTimes - Издание 1310 3
|Computer Weekly 375 1
|Bloomberg 1286 1
|Fortune 206 1
|Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
|СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
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