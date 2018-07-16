Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330 Lenovo представила семейство рабочих станций начального уровня ThinkStation P330. Новинки в форм-факторах Tower, SFF и Tiny отличаются компактностью, надежностью и высокой производительностью. Новая линейка рабочих станций Lenovo создана с учетом актуальных потребностей пользователей и способна справлятьс

Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда Одна из таких систем – новейший десктоп Dell OptiPlex 7040, выпускаемый в разных форм-факторах: Small Form Factor (SFF), Mini Tower (MT) и Micro Form Factor (MFF) – и оснащенный новейшими процессорами Intel. Согласно результатам тестирования моделей данных систем в корпусах SFF и MT, эти десктопы раб

AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower Компания AMD представила графическую карту AMD FirePro W4300 для систем автоматизированного проектирования (САПР), которая может быть установлена как в компактных рабочих станциях (SFF), так и в корпусах Tower. Карта AMD FirePro W4300 сочетает в себе графический процессор и 4 гигабайта памяти GDDR5, размещенные на низкопрофильной плате, что дает возможность использовать е

HP представила рабочие станции HP Z240 Tower и Z240 SFF начального уровня Компания HP представила рабочие станции HP Z240 Tower и Z240 SFF, оснащенные процессорами Intel нового поколения и поддерживающие опциональную технологию HP Z Turbo Drive. Новинки обеспечивают надежность уровня рабочей станции по цене настольного ПК, соо

Dell представила в России три новые модели рабочих станций Precision для проектировщиков Корпорация Dell представила на российском рынке рабочие станции Precision T1700 SFF (Small Form-Factor), Precision T1700 MT (Mini-Tower) и Precision R7610. Новые системы предназначены для работы с профессиональными графическими приложениями и характеризуются высокой надежн

Lenovo представил компактный настольный компьютер Компания Lenovo объявила о выходе нового настольного персонального компьютера Lenovo ThinkCentre A55 Small Form Factor (SFF). Новый компактный ПК был создан на базе ведущих технологий, таких как процессоры Intel Core 2 Duo и операционная система Microsoft Windows Vista. ThinkCentre A55 SFF на 25% меньше т