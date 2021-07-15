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Lenovo представляет новые настольные рабочие станции ThinkStation P350. Цены

Lenovo анонсировала следующее поколение настольных рабочих станций начального уровня — Think-Station P350. Компания представила модели в форм-факторе Tower, Small Form Factor (SFF) и Tiny. В новых ПК реализованы передовые технологии: они получили поддержку высокоскоростного интерфейса PCIe Gen 4 для более быстрого доступа к данным на системных накопителях, а также поддержку профессиональных видеокарт последнего поколения.

Новые настольные рабочие станции представляют собой универсальные, гибкие и высокопроизводительные решения и подходят для сред любого масштаба.

Рабочие станции ThinkStation P350 форм-фактора Tower и SFF поддерживают новейшие процессоры Intel Core и Intel Xeon (максимальные комплектации оснащаются моделями Intel Core 11-го поколения или Intel Xeon W) и созданы для решения критически важных задач, требующих надежности и высокой производи-тельности. Модели форм-фактора Tower и SFF также могут быть укомплектованы профессиональными ви-деокартами NVIDIA RTX (до NVIDIA RTX A5000 для модели в корпусе Tower). Помимо блока питания мощ-ностью 500 Вт, в корпусе Tower теперь может устанавливаться новый 750-ватный блок питания. Такая кон-фигурация отлично подойдет для моделей с флагманскими графическими процессорами, предназначенны-ми для обработки сложных рабочих задач.

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ThinkStation P350 Tiny — это компактная рабочая станция с корпусом объемом менее 1 литра. Она обладает высокой производительностью в форм-факторе, который на 96% меньше, чем традиционный настольный компьютер. Оснащенная процессорами Intel Core 11-го поколения, рабочая станция подойдет для создания OEM-решений и может использоваться в качестве основы для удаленных рабочих станций, предоставляю-щих все функциональные возможности локальных систем.

Рабочие станции Lenovo ThinkStation P350 форм-фактора Tower, SFF и Tiny будут доступны с августа по рекомендованной розничной цене от $1200.

Владимир Бахур

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