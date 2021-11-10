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Lenovo ThinkStation серия рабочих станций

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.11.2021 Lenovo стала партнером по модернизации рабочих станций Dreamworks Animation 2
15.07.2021 Lenovo представляет новые настольные рабочие станции ThinkStation P350. Цены 2
31.08.2020 Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел 1
15.07.2020 Lenovo представила рабочую станцию ThinkStation P620 на базе AMD Ryzen Threadripper PRO 2
07.07.2020 Lenovo стала официальным поставщиком ПК для Aston Martin 1
03.06.2020 Lenovo переведет на Linux популярные линейки десктопов и ноутбуков 1
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» 5
09.11.2018 Lenovo объявила о двузначном росте выручки третий квартал подряд 1
08.11.2018 Lenovo увеличила прибыль в шесть раз, развернувшись от потребительских ПК к коммерческим 1
16.07.2018 Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330 7
30.01.2018 Сканеры отпечатков на ноутбуках Lenovo делали персональные данные владельцев публичными 1
29.06.2017 Lenovo представила новые решения в сегменте ПК для корпоративных пользователей 1
02.12.2015 Lenovo представила многорежимную мобильную рабочую станцию ThinkPad P40 Yoga 3
14.01.2013 Совместное предприятие ЕМС и Lenovo будет выпускать NAS для СМБ и предприятий с распределенной структурой 1
16.05.2012 Новая рабочая станция Lenovo будет двух размеров 1
31.03.2011 Lenovo выпустила десктопы для бизнеса 1
21.09.2010 Lenovo представила в России новые мониторы и рабочие станции 2
09.04.2010 Графические процессоры Nvidia Quadro сертифицированы для работы с Autodesk 2011 1
07.11.2007 Lenovo ThinkStation: новая линейка настольных ПК 3

Публикаций - 20, упоминаний - 38

Lenovo ThinkStation и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2431 18
Nvidia Corp 3958 9
Intel Corporation 12782 8
Dell EMC 5172 3
IBM - International Business Machines Corp 9683 3
Red Hat 1378 2
Lenovo Motorola 3560 2
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 12 1
Lenovo EMC - Iomega 177 1
Leadtek 60 1
PNY Technologies 37 1
Lenovo EMC 4 1
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 37 1
Samsung Electronics 11011 1
NetApp - Network Appliance 665 1
Microsoft Corporation 25720 1
Apple Inc 13087 1
Dell Technologies - Dell Computer 2209 1
HP Inc. 5876 1
AMD - Advanced Micro Devices 4625 1
Autodesk 639 1
Acer Group - Acer Inc 2763 1
Fujitsu 2099 1
Adobe Systems 1593 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 474 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
AMD Graphics Product Group - ATI 972 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 1
Wacom 143 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Aston Martin 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5610 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22455 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10250 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4546 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14709 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10560 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16012 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2789 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9845 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3881 3
DDR - Double data rate 3067 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4994 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3759 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1646 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28094 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33242 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4363 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 479 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2825 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2508 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3132 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 387 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6385 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13181 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5482 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 642 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10589 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21931 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 901 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12776 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3184 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10139 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 765 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13011 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27229 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12753 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7519 1
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 174 1
Nvidia Quadro GPU 279 9
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1442 6
Microsoft Windows 10 1935 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1002 3
Intel Core - Семейство процессоров 1247 3
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 3
Intel Xeon E 197 3
Lenovo Legion - серия ноутбуков 59 2
Nvidia GeForce GTX 523 2
Linux OS 11456 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 2
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1368 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 2
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 2
Autodesk AutoCAD 375 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 2
Lenovo Fingerprint Manager Pro 3 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Lenovo ThinkShield 18 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 1
AMD Secure Processor - AMD Secure Encrypted Virtualization 11 1
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 11 1
Lenovo ThinkVision - серия мониторов 29 1
Lenovo Pen - серия стилусов 26 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 1
Lenovo Smart Home Essentials 1 1
Lenovo Smart Display 4 1
Lenovo Performance Tuner 1 1
Lenovo ThinkServer - серия стоечных серверов 13 1
Lenovo ThinkPad PowerBridge 1 1
Lenovo ThinkPad OneLink+ Dock 1 1
Lenovo ThinkPad Lift N Lock Keyboard 1 1
Intel Security McAfee Internet Security - McAfee Antivirus 22 1
Intel HD Graphics - графический процессор 233 1
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 27 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 1
AMD Memory Group - AMD Memory Guard - AMD Smart Access Memory - AMD RAM 19 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Brown Jeff - Браун Джефф 16 1
Herman Rob - Херман Роб 2 1
Stark Guri - Старк Джури 4 1
Teismann Christian - Тейсманн Кристиан 2 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 165009 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19000 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54526 3
Америка - Американский регион 2204 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 2
Европа 24911 1
Япония 13770 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1933 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53120 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 2
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 65 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3375 1
Английский язык 7008 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5567 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6694 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1828 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2854 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3325 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5647 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12228 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3780 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27099 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
IDG - International Data Group 117 1
IDC - International Data Corporation 4969 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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