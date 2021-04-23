Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Lenovo Data Center Group
Lenovo DCG
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Публикаций - 57, упоминаний - 92
Lenovo Data Center Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lenovo Capital&Incubator Group (LCIG) 2 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|ESW Capital 5 1
|ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
|Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767015, в очереди разбора - 670700.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767015, в очереди разбора - 670700.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru