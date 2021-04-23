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Lenovo Data Center Group
Lenovo DCG


23.04.2021 Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41% 2
13.04.2021 Lenovo предлагает возможности для преобразования ЦОДа в рамках концепции «от периферии к облаку» 2
16.03.2021 Lenovo представила серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и SR670 V2 3
08.02.2021 Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов 2
04.02.2021 Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд 2
02.02.2021 HCTT выбрал серверы Lenovo ThinkSystem SE350 для оснащения национального мобильного комплекса связи 2
20.01.2021 Lenovo DCG представила новую СХД Thinksystem DM5100F и обновленное ПО Thinksystem Intelligent Monitoring 2.0 1
05.10.2020 «Сибур» оптимизирует систему объемно-календарного планирования 1
24.07.2020 Intel рассказала о росте чистой прибыли, но призналась в провале по техпроцессу 7 нм 1
13.07.2020 Lenovo предоставила высокопроизводительный компьютер сети научно-исследовательских организаций им. Макса Планка 4
02.07.2020 США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров 1
19.06.2020 Lenovo назвали лидером российского рынка x86-серверов 5
21.05.2020 Годовая выручка Lenovo превысила $50 миллиардов второй год подряд 3
15.04.2020 AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения 1
13.04.2020 Lenovo представила новые решения для облачной и периферийной инфраструктуры 3
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 4
07.02.2020 Lenovo Data Center Group назначила президента в регионе EMEA 3
24.01.2020 Intel получила самую большую выручку в истории 1
14.01.2020 Lenovo внедрила суперкомпьютер в Иркутской нефтяной компании 1
09.08.2019 Lenovo представила серверы ThinkSystem SR635 и SR655 на базе AMD Epyc второго поколения 1
06.06.2019 Yadro создаст инфраструктурные продукты для «Мегафона» на базе технологий Intel 1
24.05.2019 Годовая выручка Lenovo выросла на 12,5% и составила рекордные $51 млрд 2
24.04.2019 Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel 1
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 1
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel 1
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
20.11.2018 IBM в России возглавила женщина 1
09.11.2018 Lenovo объявила о двузначном росте выручки третий квартал подряд 2
26.10.2018 Intel получил самую большую выручку за 50 лет истории 1
14.09.2018 Lenovo и NetApp создадут СП для совместного выпуска СХД 1
20.08.2018 Lenovo объявила о двухзначном приросте квартальной прибыли 2
27.04.2018 Intel отложила массовое производство 10 нм до неопределенной даты 1
27.03.2018 Scinet запустил Niagara, самый мощный исследовательский суперкомпьютер Канады на базе технологий Lenovo 1
26.01.2018 Квартальная и годовая выручка Intel побила рекорды, но прибыль в минусе 2
16.01.2018 Серверы Lenovo признаны самыми надежными среди всех х86-решений 1
25.12.2017 Lenovo и Intel построят вычислительный комплекс для суперкомпьютерного центра им. Лейбница 2
05.09.2017 Lenovo представила ThinkAgile VX для построения гиперконвергентной инфраструктуры 1
03.02.2017 Прибыль Intel упала из-за дефектов в процессорах 5
30.01.2017 Intel получила крупнейшую выручку в истории 1
21.07.2016 Прибыль Intel рухнула вдвое 1

Публикаций - 57, упоминаний - 92

Lenovo Data Center Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 1641 29
Intel Corporation 4198 12
AMD - Advanced Micro Devices 1684 7
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 10 6
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 16 6
Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 5
Microsoft Corporation 11143 5
Nvidia Corp 2036 5
Lenovo Intelligent Devices Group 8 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Intel IOTG - Internet of Things Group 10 4
NetApp 486 4
IBM 3554 4
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 5 3
SAP SE 3218 3
Lenovo Motorola 1018 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 2
Mobileye 18 2
Dell Technologies 133 2
VMware 1829 2
Cisco Systems 2054 2
Startobaza - Стартобаза 33 1
Tencent 93 1
Cray 50 1
China Mobile 186 1
Hikvision - Хиквижн 30 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 1
Автодория 37 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Nokia Networks 54 1
Скай Линк - Skylink 506 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 3 1
Riverbed Technology 103 1
Habana Labs 4 1
Supermicro 65 1
Sugon Information Industry 13 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 1
ИСИБ - ISIB - Сибирский центр информационных технологий 2 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Lenovo Professional Services 5 1
Lenovo Capital&Incubator Group (LCIG) 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ESW Capital 5 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 24 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
DDR - Double data rate 1075 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
МАКВИЛ - технология широкополосной профессиональной радиосвязи 2 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Smart Office 5 1
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 6 1
Hybrid Flash СХД - гибридные системы хранения данных 1 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций 10 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
Смартизация 178 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
Intel Turbo Boost Technology 181 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 12
Nvidia GeForce GTX 2079 5
Intel x86 - Архитектура процессора 994 5
Lenovo ThinkAgile - гиперконвергентная инфраструктура 10 5
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 3
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 3
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 3
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 74 3
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 3
Intel Optane Memory 81 3
IBM System X 63 2
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 2
Apple iPhone 7 246 2
Lenovo TruScale Private Cloud 3 2
Microsoft Azure Stack HCI 11 2
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 5 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Lenovo DSS-G - Lenovo Distributed Storage Solution 2 2
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 18 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 169 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft SQL Server 798 2
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 78 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 2
Lenovo ThinkSystem DM - серия СХД 2 2
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 1
Google TensorFlow 67 1
Nvidia Mellanox HDR InfiniBand 2 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 5
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 3
Паршин Дмитрий 4 3
Amini Kamran - Амини Камран 3 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 2
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 2
Kurian George - Курьян Джордж 1 1
Шорин Александр 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Lankford Peter - Ланкфорд Питер 1 1
Di Filippo Giovanni - Ди Филиппо Джованни 3 1
Fisher Doug - Фишер Дуг 4 1
Milne Bruce - Майлн Брюс 1 1
Schooler Rose - Скулер Роуз 3 1
Барахоева Льяна 1 1
Грызунов Сергей 1 1
Planck Max - Планк Макс 3 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 2 1
Alqinawi Talal - Алькинави Талал 2 1
McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 3 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 5 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Никифорова Светлана 33 1
Носков Константин 201 1
Никифоров Николай 1126 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Филатов Андрей 99 1
Тихонова Кристина 44 1
Черепенников Антон 52 1
Бойко Елена 151 1
Вермишян Геворк 61 1
Дергунова Ольга 58 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Солнцева Екатерина 29 1
Чернякова Елена 26 1
Филиппо Ди 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Европа 3781 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Восточная Европа 1688 3
Латинская Америка 725 3
Северная Америка 1414 3
Азия - Азиатский регион 1525 2
Япония 2808 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Сербия - Республика 129 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
США - Беркли 21 1
Россия - Иркутская область 548 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
Персидский залив 45 1
Россия - Красноярский край 668 1
США - Калифорния 975 1
Китай - Ухань 32 1
Китай - Тайвань 595 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
Ближний Восток 1478 1
Африка 1494 1
Канада 1309 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
PTI - payment to income - Показатель долговой нагрузки 3 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 1
IDG - International Data Group 20 5
Tom’s Hardware 86 1
Global Times 12 1
IDC - International Data Corporation 2728 4
Gartner 2196 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
Fortune Global 500 162 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 1
ITIC - Information Technology Intelligence Consulting 4 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 1 1
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 1 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767015, в очереди разбора - 670700.
Создано именных указателей - 46354.
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