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Intel Xeon D

СОБЫТИЯ

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22.09.2026 TerraMaster представляет стоечные NAS серии 725 на базе Xeon для корпоративного хранения данных 1
23.08.2024 Intel убила суперперспективный проект для любимого видеокодека iPhone и iPad 1
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1
02.02.2021 HCTT выбрал серверы Lenovo ThinkSystem SE350 для оснащения национального мобильного комплекса связи 1
22.04.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с процессорным модулем Fastwel CPC518 1
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 1
28.03.2018 Dell EMC представила семейство виртуальных граничных платформ Virtual Edge Platform 3
09.02.2018 Intel представила процессоры Xeon D-2100 6
11.04.2017 QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы 2
28.02.2017 QSAN начала продажи СХД XS3226 на 26 дисков в корпусе 2U 1
20.01.2017 Synology представила новые NAS-серверы для приложений с интенсивной обработкой данных 2
23.05.2016 Qsan представит новые серии систем хранения данных SAN и DAS 1

Публикаций - 12, упоминаний - 21

Intel Xeon D и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12864 5
Broadcom - VMware 2622 2
Lenovo Group 2473 2
SAS Institute 1086 2
Citrix Systems 871 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи - Юнисел 15 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 2
Qsan Technology 21 2
Xinwei Group 11 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
HPE Aruba Networks - Silver Peak Systems 8 1
Versa Networks 25 1
QLogic 76 1
VeloCloud Networks 4 1
Dell EMC 5204 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 1
Apple Inc 13261 1
Ред Софт - Red Soft 1260 1
AMD - Advanced Micro Devices 4691 1
Microsoft Corporation - GitHub 1095 1
Synology Inc - SLMP PTE 143 1
Fastwel - Фаствел 33 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5798 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6002 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22761 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10820 7
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 759 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33823 6
DDR - Double data rate 3109 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13060 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3824 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7300 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2610 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 922 4
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 384 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10012 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1671 3
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 845 3
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 341 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24656 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 487 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6894 2
СХД - Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных 49 2
МАКВИЛ - технология широкополосной профессиональной радиосвязи 2 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5937 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26507 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1015 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23517 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10319 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18294 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28506 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - SVF - Super Virtual Fabric - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 247 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5247 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9841 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26235 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 772 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4709 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3268 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1433 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29846 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8874 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1362 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8745 1
uCPE - Universal Customer Premises Equipment - Универсальное абонентское оборудование 5 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1449 6
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 362 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 688 3
Lenovo ThinkShield 18 2
Qsan XCubeSAN - Qsan Aegis SAN 9 2
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 2
Intel Xeon E 197 2
Microsoft Windows Server 2012 204 1
Synology RackStation RS - серия СХД 41 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 37 1
Synology High Availability - SHA 10 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 1
Intel Agilex FPGA 12 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 155 1
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 31 1
Intel 3D QLC SSD 14 1
Intel Xeon Silver 25 1
Intel Core Broadwell 38 1
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 50 1
Dell EMC VEP - Dell EMC Virtual Edge Platform 2 1
Lenovo XClarity Controller - Lenovo XClarity Integrator - Lenovo XClarity Administrator 8 1
rsync 18 1
QNAP Cinder Driver 1 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 253 1
Dell EMC Open Networking - Ethernet-коммутаторы 3 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
Google Chrome - браузер 1721 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7682 1
Apple iPad 4023 1
Linux OS 11631 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1677 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3123 1
Intel x86 - архитектура процессора 2183 1
Microsoft Windows 16985 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1638 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
Burns Tom - Бернс Том 19 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Wang Michael - Ванг Майкл 19 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Шорин Александр 1 1
Сергиенко Николай 2 1
Бобров Роман 2 1
Nelson Andrea - Нельсон Андреа 2 1
Karvat Vikram - Карват Викрам 1 1
Рустамов Рустам 551 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19317 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58270 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12411 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3416 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3921 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1091 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6141 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34161 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9171 1
Энергетика - Energy - Energetically 5938 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2734 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 479 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11911 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5799 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3995 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4031 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2512 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21933 1
Phoronix 60 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
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