TerraMaster представляет стоечные NAS серии 725 на базе Xeon для корпоративного хранения данных

TerraMaster официально представляет новую серию корпоративных стоечных NAS 725, включающую четыре модели: U8-725, U12-725, U12-725 Plus, U16-725 Plus. Об этом CNews сообщили представители TerraMaster.

Серия 725 оснащается корпоративными процессорами Intel Xeon серии D и 16 ГБ памяти ECC во всей линейке. Стандартные модели оснащены 4-ядерными процессорами Xeon, а модели Plus получили 8-ядерные процессоры Xeon. В сочетании с высокоскоростными сетевыми интерфейсами, поддержкой NVMe SSD и возможностями расширения PCIe серия 725 обеспечивает высокопроизводительную единую платформу хранения данных для требовательных корпоративных нагрузок.

Одна платформа для различных корпоративных нагрузок

Серия 725 выходит за рамки традиционного хранения файлов и резервного копирования, поддерживая различные нагрузки на одной платформе, включая: корпоративное хранение файлов и совместную работу; резервное копирование данных и аварийное восстановление; производство медиаконтента 4K/8K и совместную работу с контентом; хранение наборов данных для обучения ИИ и высокоскоростной доступ к данным; хранение и архивирование данных видеонаблюдения; виртуализацию и корпоративные приложения.

Производительность Xeon и высокоскоростная сеть для требовательных нагрузок

Например, U12-725 оснащен 4-ядерным процессором Intel Xeon D-2712T и 16 ГБ памяти ECC, а также четырьмя портами 10GbE SFP+ и двумя сетевыми портами 5GbE. Устройство также поддерживает SSD NVMe PCIe 4.0 и расширение PCIe, обеспечивая высокоскоростной доступ к данным для одновременной работы пользователей и ресурсоемких задач.

В условиях лабораторных испытаний TerraMaster U12-725 обеспечивает последовательную скорость чтения до 6 250 МБ/с, последовательную скорость записи до 3 480 МБ/с и до 945 063 IOPS при произвольном чтении 4K. Фактическая производительность может отличаться в зависимости от конфигурации оборудования, режима RAID, сетевого окружения и конкретной нагрузки.

Четыре модели для различных корпоративных потребностей в хранении данных

Четыре модели серии 725 формируют линейку продуктов с различными возможностями хранения данных и вычислительной производительностью

От корпоративного хранения файлов, резервного копирования и виртуализации до производства медиаконтента, работы с данными ИИ и видеонаблюдения — партнеры могут выбрать подходящую модель с учетом объема данных клиентов, требований к нагрузке и планов дальнейшего расширения.

Серия 725 официально поступит в продажу 22 сентября 2026 г.