Разделы

Техника
|

TerraMaster представляет стоечные NAS серии 725 на базе Xeon для корпоративного хранения данных

TerraMaster официально представляет новую серию корпоративных стоечных NAS 725, включающую четыре модели: U8-725, U12-725, U12-725 Plus, U16-725 Plus. Об этом CNews сообщили представители TerraMaster.

Серия 725 оснащается корпоративными процессорами Intel Xeon серии D и 16 ГБ памяти ECC во всей линейке. Стандартные модели оснащены 4-ядерными процессорами Xeon, а модели Plus получили 8-ядерные процессоры Xeon. В сочетании с высокоскоростными сетевыми интерфейсами, поддержкой NVMe SSD и возможностями расширения PCIe серия 725 обеспечивает высокопроизводительную единую платформу хранения данных для требовательных корпоративных нагрузок.

Одна платформа для различных корпоративных нагрузок

Серия 725 выходит за рамки традиционного хранения файлов и резервного копирования, поддерживая различные нагрузки на одной платформе, включая: корпоративное хранение файлов и совместную работу; резервное копирование данных и аварийное восстановление; производство медиаконтента 4K/8K и совместную работу с контентом; хранение наборов данных для обучения ИИ и высокоскоростной доступ к данным; хранение и архивирование данных видеонаблюдения; виртуализацию и корпоративные приложения.

Производительность Xeon и высокоскоростная сеть для требовательных нагрузок

Например, U12-725 оснащен 4-ядерным процессором Intel Xeon D-2712T и 16 ГБ памяти ECC, а также четырьмя портами 10GbE SFP+ и двумя сетевыми портами 5GbE. Устройство также поддерживает SSD NVMe PCIe 4.0 и расширение PCIe, обеспечивая высокоскоростной доступ к данным для одновременной работы пользователей и ресурсоемких задач.

В условиях лабораторных испытаний TerraMaster U12-725 обеспечивает последовательную скорость чтения до 6 250 МБ/с, последовательную скорость записи до 3 480 МБ/с и до 945 063 IOPS при произвольном чтении 4K. Фактическая производительность может отличаться в зависимости от конфигурации оборудования, режима RAID, сетевого окружения и конкретной нагрузки.

Четыре модели для различных корпоративных потребностей в хранении данных

ter1.jpg

Четыре модели серии 725 формируют линейку продуктов с различными возможностями хранения данных и вычислительной производительностью
Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы
Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы Цифровизация

От корпоративного хранения файлов, резервного копирования и виртуализации до производства медиаконтента, работы с данными ИИ и видеонаблюдения — партнеры могут выбрать подходящую модель с учетом объема данных клиентов, требований к нагрузке и планов дальнейшего расширения.

Серия 725 официально поступит в продажу 22 сентября 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Захаренко, «Облакотека»: Спрос на ИИ в госуправлении опередит предложение уже в 2027 году

В микроэлектронике грядет массовое сокращение. Уволят девять из десяти инженеров, оставшихся заставят создавать процессоры в восемь раз быстрее

Лоу-код и ИИ меняют кредитование

Троян для Android усилили ИИ, чтобы лучше воровал банковские пароли и сопротивлялся удалению

Обзор: Цифровизация кредитования юридических лиц 2026

Microsoft села в лужу. Программисты не хотят работать в Windows и бегут на макбуки. Linux им тоже не нужен

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще