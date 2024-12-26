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TerraMaster Technology

TerraMaster Technology


26.12.2024 TerraMaster запустила новую версию TNAS Mobile 3 с улучшенными функциями для управления NAS 1
14.11.2024 TerraMaster выпустила 5 новых интегрированных серверов резервного копирования с BBS Business Backup Suite 1
19.09.2024 TerraMaster представляет 9 новых моделей NAS с системой TOS 6 1
02.09.2024 TerraMater запустила на российский рынок BBS для выполнения задач резервного копирования на малых и средних предприятиях 1
05.08.2024 Новый клиент TNAS PC и приложение TNAS Mobile 3 от TerraMaster. Универсальное решение для резервного копирования данных и надежный инструмент для удаленного доступа 1
27.01.2021 Два ботнета целенаправленно атакуют сети под Linux 1
30.05.2019 Накопители Seagate для работы в сетевых хранилищах данных: особенности моделей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

TerraMaster Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 1
Check Point Software Technologies 760 1
Seagate Technology 738 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Zscaler 21 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 1
Broadcom - VMware SaltStack 11 1
ASUS - Asustor 17 1
Thecus 17 1
Intel Corporation 12197 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 292 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Linux OS 9937 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 1
Seagate NAS HDD 3 1
Seagate Enterprise Capacity - Seagate Constellation ES - Seagate Enterprise Performance HDD - Seagate Enterprise Turbo SSHD 13 1
Seagate NAS OS 5 1
Seagate AgileArray 6 1
Seagate Exos HDD 22 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 15 1
Zend Technologies - Zend Framework 6 1
Liferay EE - Liferay Enterprise Portal 4 1
Microsoft Windows 15657 1
TerraMaster OS 1 1
TerraMaster TNAS 3 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Apple macOS 2059 1
Apple - App Store 2890 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
TerraMaster Backup Server 1 1
Водясов Алексей 222 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Нидерланды 3517 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Английский язык 6634 1
Аренда 2416 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
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