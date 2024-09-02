TerraMater запустила на российский рынок BBS для выполнения задач резервного копирования на малых и средних предприятиях

Компании всего мира все чаще подвергаются атакам, ставящим под угрозу сохранность информации, поэтому защита корпоративных данных становится все более важной. TerraMaster, бренд, специализирующийся на создании решений для хранения данных домашних и корпоративных пользователей, готов предложить свою помощь и официально запустил BBS — собственное комплексное решение для резервного копирования, которое подходит для выполнения задач резервного копирования на малых и средних предприятиях. Об этом CNews сообщили представители TerraMater.

Это комплексное решение для резервного копирования сочетает в себе систему управления хранилищем, набор программных инструментов для резервного копирования и аппаратную платформу. Таким образом компания обеспечила глубокую интеграцию без необходимости дополнительных затрат на программное обеспечение. Объем хранилища не ограничен, пользователь может выполнять любые задачи резервного копирования. TerraMaster Backup Server предлагает комплексную услугу по резервному копированию корпоративных данных, независимо от того, откуда поступают данные — с компьютеров сотрудников, физических серверов или виртуальных машин.

Основные компоненты пакета BBS: Centralized Backup, TerraSync, Duple Backup, CloudSync и Snapshot. Вместе эти компоненты защищают пользовательские данные. Компоненты выполняют разные функции. Centralized Backup отвечает за централизацию резервного копирования внутренних данных компании, TerraSync обеспечивает синхронизацию данных, Duple Backup управляет дистанционным восстановлением после сбоев, CloudSync предоставляет облачные решения для аварийного восстановления, а Snapshot используется для защиты от атак программ-вымогателей.

Особенностью комплексного решения TerraMaster для резервного копирования обеспечивается за счет гибких возможностей комбинирования и полноценного развертывания. В зависимости от размера компании и условий использования можно по-разному комбинировать BBS, что позволяет реализовывать индивидуальный подход к стратегии резервного копирования. Компании заметят снижение затрат на управление системой и ее обслуживание. Система позволяет выполнять резервное копирование миллионов файлов и при этом надежно защищать свои данные благодаря различным стратегиям обеспечения безопасности.

В зависимости от размера организации TerraMaster предлагает индивидуальные решения. Для небольших компаний с числом сотрудников до 50 человек подойдет Centralized Backup или TerraSync. Резервное копирование данных осуществляется с компьютера на TNAS, а функция Duple Backup дублирует полученные данные на локальное или удаленное устройство TNAS. Средние компании, в которых работают от 50 до 100 сотрудников, могут синхронизировать данные филиалов с центральным сервером, расположенным в головном офисе, с помощью TerraSync и постоянно выполнять резервное копирование данных на удаленные серверы TNAS, а также в облако с помощью Duple Backup. Крупные предприятия с числом сотрудников от 100 до 200 человек могут использовать Centralized Backup для резервного копирования компьютеров, серверов и виртуальных машин на центральный сервер TNAS, а также для резервного копирования на удаленный сервер TNAS.

В данный момент готовится к выходу система TOS 6 следующего поколения, в которую решение BBS встроено по умолчанию. Она специально разработана для малых и средних предприятий, и с ее помощью компания способна выйти на новый уровень. Эта операционная система совершенно иначе взаимодействует с пользователем и предлагает полную трансформацию всего рабочего процесса. Механизмы защиты в TOS 6 улучшены за счет внедрения функции SPC, которая гарантирует сохранность пользовательских данных. TOS 6 полностью совместима с файловой системой Ubuntu.