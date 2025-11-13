Россияне создают таинственный процессор на китайских ядрах

Компания «Трамплин Электроникс» работает над процессором «Иртыш», внутри которого будут процессорные ядра китайской разработки. Его создают на базе архитектуры LoongArch – процессоры на ее основе в Китае признаны стратегически важными. В списке поддерживаемых ОС Windows процессорных архитектур LoongArch отсутствует. О процессоре неизвестно почти ничего, а его разработчик был основан всего полгода назад.

Река или процессор

Компания «Трамплин Электроникс» сообщила CNews о разработке инженерного программно-аппаратного комплекса, над которым она трудится совместно с компанией «Аскон» – отечественным разработчиком систем автоматизированного проектирования (САПР) и промышленного ПО. Главная особенность этого комплекса – центральный процессор, который получил российское название и китайское наполнение.

Лежащий в основе программно-аппаратного комплекса чип именуется «Иртыш», вероятно, в честь одноименной реки. Внутри него находятся ядра LoongArch 664, разработанные в Китае.

Отметим также, что река Иртыш протекает по территории сразу трех стран – России, Казахстана и Китая.

Разработкой ядер LoongArch занимается китайская компания Loongson, которая с 2004 г. развивает одноименную архитектуру. На ее основе за последние пять лет было создано около 10 моделей процессоров Loongson, предназначенных для обычных ПК, рабочих станций и серверов.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Процессор является российским лишь внешне. Внутри у него разработки китайских инженеров

В конце декабря 2022 г. власти КНР признали процессоры и другие разработки Loongson стратегически важными для страны и запретили их экспорт за пределы Китая. Однако это совершенно не помешало чипам компании менее чем через год «всплыть» в России.

В кооперации по созданию инженерного ПАКа также участвует компания «Норси-Транс», которая планирует использовать процессоры «Иртыш» в производстве серверного оборудования и рабочих станций.

Также в июле 2025 г. CNews выяснил, что Россия начала сотрудничество с китайскими разработчиками САПР в целях выстраивания интеграции инструментов в маршруты проектирования. Об этом рассказывали представители Минпромторга и Международного научно-технического центра (МНТЦ) на конференции «Электронное машиностроение – 2025».

Таинственный чип

К моменту выпуска материала о процессоре «Иртыш» было известно лишь то, что он существует, и что его разрабатывают на основе ядер LoongArch 664. Все прочие спецификации этого чипа создателями пока не раскрываются, в том числе и степень его готовности к массовому производству.

Редакция CNews обратилась в «Трамплин Электроникс» с вопросом о техпроцессе «Иртыша» и стране его производства, потому что в России к ноябрю 2025 г. полностью отсутствовало современное производство микросхем – максимум 65 нм прямиком из начала века. Также редакция поинтересовалась о спецификациях процессора и причинах выбора именно китайской архитектуры LoongArch ввиду существования и высокого спроса на открытую RISC-V в России и ожидает ответа.

Стоит отметить также, что в списке поддерживаемых ОС Windows процессорных архитектур LoongArch отсутствует, но их поддержка есть в современных версиях ядра Linux. В связи с этим пока неясно, какая система будет установлена на программно-аппаратном комплексе. В России существует множество национальных ОС, построенных на Linux – Astra Linux, «Ред ОС», «Альт» и многие другие.

CNews писал, что ОС «Альт» уже адаптирована под чипы Loongson. Аналогичное изменение коснулось и инженерного ПО компании «Аскон», в частности, САПР «Компас-3D» – оно теперь тоже может запускаться и работать на компьютерах с процессорами Loongson, сообщили CNews представители «Трамплин Электроникс».

Что известно о разработчике

Юрлицо компании «Трамплин Электроникс» – это ООО «Трамплин Электроникс», основанное в Москве 28 апреля 2025 г. Таким образом, она существует примерно полгода.

Уставный капитал компании – 10 тыс. руб., генеральный директор – Анатолий Корсаков, который был единоличным владельцем фирмы до 21 августа 2025 г.

С этого дня компания принадлежит АО «Трамплин Холдинг», основанному 19 июня 2025 г. с уставным капиталом 1 млн руб. Гендиректор – София Сапунова, основной вид деятельности – «деятельность холдинговых компаний» (код ОКВЭД – 64.20). Дополнительных видов деятельности два – «деятельность головных офисов» (70.10) и «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (70.22).

Основной вид деятельности у ООО «Трамплин Электроникс» – «производство элементов электронной аппаратуры» (26.11). дополнительных видов шесть: «производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки» (28.99), «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01), «деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» (62.02), «деятельность по управлению компьютерным оборудованием» (62.03), «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» (62.09) и «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки» (64.99).