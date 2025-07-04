Россияне выпустили мощные компьютеры на китайских процессорах и российском Linux

В КНР состоялась презентация российских компьютеров, собранных на китайских процессорах Loongson. Это классические системные блоки, а управляет ими отечественная ОС «Альт» на базе Linux.

Через Россию обратно в Китай

Состоялась премьера новых российских компьютеров с операционной системой «Альт» и процессором Loongson, о чем CNews сообщили представители компании «Базальт СПО». Объединившие в себе российское ПО и китайский чип на уникальной микроархитектуре, эти компьютеры демонстрировались не в России, а в Поднебесной.

«Альт» – это российский дистрибутив Linux. Сам по себе Linux давно располагает поддержкой китайских процессоров Loongson, но «Альт» потребовала доработки для стабильной работы на этих чипах.

«На сегодня "Альт" – единственная российская операционная система, адаптированная под архитектуру LoongArch64», – сказал CNews генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

После всех изменений система научилась работать на процессорах 3A5000, а также на более современном 3A6000. Первый вышел в 2021 г., а третий появился год спустя. Все трио выпускается по техпроцессу 12 нм и к моменту выхода материала не является самой передовой разработкой Loongson.

«Базальт СПО» Один из первых российских компьютеров на китайском процессоре Loongson

Напомним, что линейка процессоров Loongson делится на три категории- серверные с индексом «С», базовые настольные с литерой «А» в названии и настольные для рабочих станций, отличающихся буквой «D».

Редакция CNews поинтересовалась у «Группы Астра», разработчика Astra Linux, о планах по внедрению поддержки процессоров Loongson в эту ОС. Руководитель по развитию продуктов управления операционных систем «Группы Астра» Алексей Ковалев ответил: «Мы постоянно анализируем потребности наших заказчиков и технические тренды на рынке процессорных архитектур. Возможность оптимизации и сертификации Astra Linux для платформы Loongson является одним из направлений, которые мы изучаем. Окончательные решения принимаются на основании запросов клиентов, результатов тестирования и технико-экономической целесообразности, но прежде всего с учетом требований по информационной безопасности, которые являются для Astra Linux основополагающими при выборе направлений развития».

В обход ограничений

Благодаря своей уникальной архитектуре LoongArch, разработанной в Китае без привлечения зарубежных специалистов и не имеющей заимствований их других архитектур, в конце 2022 г. процессоры Loongson были признаны стратегически важными для Китая. Вследствие этого вывоз их за пределы страны был запрещен.

Впрочем, это в итоге не помешало им приехать в Россию по официальным каналам поставок. В начале октября 2023 г. CNews писал, что «Норси-транс» и несколько других компаний намеревались наладить выпуск систем хранения данных, серверов и компьютеров на процессорах Loongson. На тот момент была закуплена первая партия из 100 чипов компании, и именно тогда началась подготовка к адаптации под них российских Linux-дистрибутивов семейства «Альт».

Спустя несколько дней выяснилось, что на тот момент Россия закупила в КНР процессоры Loongson лишь линейки 5000, которые уже тогда не были самыми топовыми. Позже в список закупок попали чипы и серии 6000.

Аппаратная поддержка

«Базальт СПО» занимается разработкой программного обеспечения, а за аппаратную часть, как сообщили CNews представители «Базальт СПО», отвечает «Норси-транс». Она «разрабатывает собственные материнские платы для процессоров Loongson, корпуса серверов и рабочих станций, что позволяет обеспечивать комплексную поддержку отечественных и зарубежных разработок в рамках архитектуры LoongArch64», отметили представители «Базальт СПО».

На момент выхода материала не были известны спецификации компьютеров, количество выпущенных экземпляров и планы по распространению новинок в России по каналам B2B, B2C и B2G. Редакция CNews обратилась с этими вопросами в «Базальт СПО» и ожидает ответа.

Без ПО не обойтись

Адаптация ОС под новые процессоры – важный этап перехода на новые чипы, однако сторонний софт тоже должен уметь работать на таких процессорах. В первую очередь это касается узкоспециализированного программного обеспечения.

К моменту выхода материала было известно, что на CPU Loongson научилась работать российская система автоматизированного проектирования «Компас-3D». Пока на этой архитектуре она представлена в виде прототипа.

Как сообщил CNews директор по стратегическому маркетингу в машиностроении компании «Аскон» Павел Щербинин, в 2025 г. компания выпускает «нативную версию "Компас-3D" для отечественных операционных систем, в том числе для ОС "Альт"». «При этом "Аскон" важно обеспечить работу собственного ПО не только в российских операционных системах, но также в перспективе и на импортонезависимом оборудовании – на процессорах, альтернативных Intel и AMD. И это стало возможно благодаря кооперации с коллегами из "Базальт СПО" и "Норси-транс". Теперь прототип нашего совместного инженерного ПАК представлен международному сообществу на конференции компании Loongson», – сказал он.