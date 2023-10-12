Китай пожадничал. Самые современные процессор Loongson России не достанутся

Россия закупила в КНР процессоры Loongson не самого топового уровня. Ей достались чипы линейки 5000, тогда как в самом Китае начались продажи компьютеров на базе новейшего 3А6000, который вышел летом 2023 г. По своим возможностям, если верить разработчикам, он сопоставим с Intel Core 11 поколения, которые вышли всего три года назад.

Все самое современное беречь для себя

Китайские власти не дали России доступ к самым передовым процессорам компании Loongson, в частности, к новейшему 3A6000, о существовании которого впервые стало известно весной 2023 г. Как пишет WCCFTech, в настоящее время эти процессоры предназначены только для внутреннего рынка Китая, и на днях 3A6000 нашел свое применение в новых ПК готовой сборки, которые поступили в продажу в китайских магазинах.

Линейка процессоров Loongson делится на три категории- серверные с индексом «С», базовые настольные с литерой «А» в названии и настольные для рабочих станций, отличающихся буквой «D» в названии. 3A6000 – это ее самый передовой процессор на середину осени 2023 г. – России же достался чип предыдущего поколения 3A5000, вышедший два с половиной года назад. Но и это, судя по всему, большая удача, потому как в конце 2022 г. власти Китая запретили вывоз всех процессоров Loongson за пределы КНР. Теперь же на их основе, как сообщал CNews, будут выпускаться серверы, системы хранения данных, компьютеры и ноутбуки, притом сразу несколькими производителями. Как им удалось добиться разрешения на массовую закупку чипов, к моменту выхода материала они не сообщали.

На что способен новый процессор

В Loongson подчеркивают, что 3A6000 – это очень производительный процессор, причем по меркам как Китая, так и всего остального мира. Если верить разработчикам, то по производительности он сравнялся с чипами Intel Core 11 поколения трехлетней давности, которые недавно были сняты с производства. В данном случае речь идет о сравнению по количеству им по количеству выполняемых инструкций за один такт ( instruction per clock, IPC). Сами по себе показатели IPC не обязательно означают, что новый процессор Loongson будут такими же быстрыми в плане общей производительности на фоне своих американских конкурентов – на это больше влияют тактовая частота и другие пользовательские параметры, которые Loongson не раскрывает.

Фото: Loongson 3С5000, серверная версия предшественника 3А6000

По данным WCCFTech, CPU имеет при себе четыре ядра на частоте 2,5 ГГц и поддерживает по два потока инструкций на ядро. Указано также, что с 11 поколением Intel Core он тягаться все же не может – только с Core i3 10 поколения.

Подготовку мира к появлению 3А6000 Loongson начала весной 2023 г., когда выпустила несколько патчей для ядра Linux, добавляющих в него поддержку этого чипа. Сделано это было для того, что все без исключения современные национальные ОС Китая, а их очень много (например, Deepin, Kylin) построены именно на Linux. Теоретически, на ПК, собранном на базе 3А6000 можно будет запустить даже российские ОС, которые, в подавляющем большинстве, тоже собраны на ядре Linux.

Что внутри компьютера

Что касается ПК с 3А600 внутри, то это, как пишет WCCFTech, полноценный и полноразмерный системный блок с максимальными возможностями апгрейда. Внутри корпуса установлена классическая материнская плата с портом PCI-E для дискретной видеокарты, который по умолчанию занят ускорителем начального уровня AMD Radeon RX 580.

Сам процессор оснащен активной воздушной системой охлаждения небольших размеров, на основе чего можно сделать вывод, что греется он несильно. Чипсет на материнской плате закрыт массивным радиатором, но без дополнительного вентилятора.

Фото: R M / Unsplash Китай очень быстро догоняет Intel и AMD. Loongson основана около 20 лет назад, а Intel и AMD - в середине XX века

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Судя по маркировке на блоке питания, его пиковая мощность составляет 650 Вт, что соответствует современному ПК среднего уровня на чипе Intel или AMD. В качестве основного системного накопителя используется SSD объемом 256 ГБ. Слотов под оперативную память на системной плате всего два, и они оба заняты – в каждом из них стоит планка DDR4-3200 объемом 8 ГБ, и пока нет данных, поддерживает ли ПК больший объем ОЗУ.

В системном блоке можно самостоятельно менять все, кроме процессора. Кремниевое «сердце» компьютера распаяно на материнской плате.