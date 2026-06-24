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Kylin OS Linux Debian GNU Ubuntu

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.06.2026 Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах 1
23.07.2024 Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров 1
11.07.2024 Китайцы создали себе национальный Linux, напичканный ИИ-функциями, работающими прямо на ПК 1
12.10.2023 Китай пожадничал. Самые современные процессор Loongson России не достанутся 1
06.07.2023 Китайцы заявили о создании своей «первой ОС с открытым исходным кодом». У ее истоков стояла армия Китая 1
17.05.2023 Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день 1
27.02.2023 В «клонах» Linux Ubuntu быстрый менеджер пакетов принудительно заменят на неповоротливого конкурента 1
04.07.2022 Microsoft вот-вот потеряет один из крупнейших в мире рынков Windows. Китай в шаге от полного отказа от иностранных ОС 2
06.05.2022 Китай в рамках импортозамещения выбросит на свалку десятки миллионов американских ПК 2
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 2
27.04.2020 Lenovo переведет три флагманских ноутбука на Linux 2
01.04.2020 Четыре разработчика представили коммерческие версии своих ОС на openEuler 1
25.03.2020 Китай откажется от Windows в госсекторе через три года. Ее замена почти готова 2
12.12.2019 В Китае срочно создают «национальную ОС». Какой она будет 3
25.09.2015 Национальная ОС Китая оказалась похожей на Windows XP 1
25.08.2014 Китай завершает разработку альтернативы Windows 1
19.02.2014 Разработчик китайской национальной ОС закрылся 2
09.07.2013 Государственный сотовый оператор Китая поддержал Ubuntu Touch 1
22.03.2013 Китай создаст национальную ОС на основе Ubuntu 2
12.10.2010 Индия готовит собственную национальную ОС 1
15.09.2010 Удалось ли Китаю создать национальную ОС? 2

Публикаций - 21, упоминаний - 31

Kylin OS и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4492 10
Intel Corporation 12767 9
Canonical 220 9
Microsoft Corporation 25681 8
AMD - Advanced Micro Devices 4617 8
Loongson Technology 79 6
Dell EMC 5163 4
Lenovo Group 2423 4
CS2C - China Standard Software 13 4
TKC - Tianjin Kylin Information 7 4
UnionTech 10 4
IBM - International Business Machines Corp 9672 3
HP Inc. 5868 3
Red Hat 1374 3
Google LLC 12587 3
Red Flag Software 10 2
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 38 2
UnionTech - Deepin Technology 6 2
Kylin Software - Kylinsoft 2 2
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 16 1
ZWSoft 5 1
Oracle - Miracle Linux Corp 5 1
Aigo - Beijing Huaqi Information Digital Technology 9 1
Tianjin Phytium Technology - Tianjin Phytium Information Technology 11 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 720 1
Cisco Systems 5349 1
Yandex - Яндекс 9075 1
Apple Inc 13047 1
ZTE Corporation 799 1
Oracle Corporation 7049 1
AT&T Inc 1723 1
Deutsche Telekom 952 1
Huawei - HiSilicon Technologies 69 1
Tencent 187 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 84 1
Snap Inc 110 1
LeeCo Coolpad 13 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 1
Nvidia Corp 3934 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1585 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5586 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3180 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 118 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Linux Foundation 196 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27994 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22377 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15351 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25107 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8551 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26488 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16898 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27095 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8667 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4755 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 591 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5471 4
Application store - магазин приложений 1435 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12983 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4504 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2217 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2782 3
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 486 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 630 2
Встраиваемые системы - Embedded system 105 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 2
DDR - Double data rate 3057 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 603 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3739 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10207 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7047 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29528 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2811 2
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1480 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 705 1
Мобильная версия - Mobile version 386 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 599 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3873 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1813 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5061 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17931 1
Linux OS 11409 18
Microsoft Windows 16773 14
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 11
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 40 10
Intel x86 - архитектура процессора 2137 7
Kylin neoKylin Linux 16 7
UnionTech - UOS - Unity Operating System 39 7
Google Android 15134 6
Microsoft Windows XP 2430 6
Linux - Debian GNU 562 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 5
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 241 4
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 79 4
Red Flag Software - Red Flag Linux 23 3
Microsoft Windows 10 1929 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 3
Mozilla Firefox - браузер 1937 3
Kingsoft Office Software - WPS Office 47 3
FreePik 1788 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 73 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 243 2
Huawei Mate - серия смартфонов 444 2
Intel Core - Семейство процессоров 1246 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 2
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 167 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 2
Zhaoxin KaiSheng - Серия микропроцессоров 4 2
Kylin openKylin 8 2
Nginx HTTP 1 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
ZWSoft - ZwCAD 6 1
Tencent OS 2 1
Intel Moblin - Intel Mobile Linux 58 1
Flatpak - xdg-app 23 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Apple iOS 8528 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2158 1
Huawei Euler OS 18 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Kewisch Philipp - Кевиш Филипп 1 1
Guangnan Ni - Гуанань Ни 2 1
Лукацкий Алексей 138 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 673 1
Гребнев Егор 41 1
Липатов Виталий 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18933 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54408 11
Россия - РФ - Российская федерация 164336 8
Китай - Пекин - Beijing 1087 5
Китай - Шанхай 827 4
Южная Корея - Республика 7007 2
Азия - Азиатский регион 5883 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 590 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13752 1
Япония 13751 1
Индия - Bharat 5834 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 1
Германия - Федеративная Республика 13143 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1817 1
Италия - Итальянская Республика 4491 1
Бразилия - Федеративная Республика 2500 1
Индонезия - Республика 1049 1
Португалия - Португальская Республика 949 1
Индия - Карнатака - Бангалор 210 1
Индия - Дели 155 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 1
Азия Восточная 186 1
Китай - Хунань 22 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52923 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3939 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1898 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3934 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5072 2
"китайфон" 26 2
Зоология - наука о животных 2863 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11380 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21358 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2633 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1307 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1216 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 1
Английский язык 6991 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1697 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3816 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8714 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6129 1
Энергетика - Energy - Energetically 5781 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7307 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8747 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4584 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1711 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 103 1
The Register - The Register Hardware 1772 5
China Daily 71 2
Washington Times 22 1
Bloomberg 1605 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 588 1
WCCFTech - Издание 105 1
Liliputing 76 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
cnTechPost 7 1
Quartz 25 1
Times 657 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 4
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 2
CAE - Chinese Academy of Engineering - Китайская инженерная академия 5 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2644 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1452261, в очереди разбора - 728136.
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