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Kylin OS Linux Debian GNU Ubuntu
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Kylin OS и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 1
|DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
|Linux Foundation 196 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 1
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
|Kewisch Philipp - Кевиш Филипп 1 1
|Guangnan Ni - Гуанань Ни 2 1
|Лукацкий Алексей 138 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 673 1
|Гребнев Егор 41 1
|Липатов Виталий 12 1
|The Register - The Register Hardware 1772 5
|China Daily 71 2
|Washington Times 22 1
|Bloomberg 1605 1
|ZDnet 663 1
|Tom’s Hardware 588 1
|WCCFTech - Издание 105 1
|Liliputing 76 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|cnTechPost 7 1
|Quartz 25 1
|Times 657 1
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