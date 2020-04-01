Четыре разработчика представили коммерческие версии своих ОС на openEuler

На конференции разработчиков Developer Conference 2020 (Cloud), организованной компанией Huawei, сообщество openEuler объявило о выходе openEuler 20.03 LTS — первой версии своей ОС с увеличенных периодом поддержки (LTS).

В рамках этой конференции компания Huawei совместно с четырьмя ведущими разработчиками ОС — Kylinsoft, iSoft, Uniontech и Институтом программного обеспечения Китайской академии наук (ISCAS) — представила коммерческие версии ОС на базе openEuler. Это событие ознаменовало новый важный этап в подготовке операционных систем на основе openEuler к коммерческому использованию. Бесплатный Linux-дистрибутив с открытым кодом openEuler, поддерживаемый сообществом разработчиков со всего мира, призван вывести отрасль многоядерных гетерогенных вычислений на новый уровень.

Компания Huawei, инициатор и активный куратор программного продукта openEuler, продолжает инвестировать в сообщества разработчиков открытого ПО. Сообщество openEuler стало центром совместной работы и сотрудничества постоянно растущего числа разработчиков со всего мира. 18 сентября 2019 года компания Huawei объявила о том, что код ее ОС стал открытым и доступным на сайте https://openeuler.org/en/, а также рассказала о планах разработки. 31 декабря 2019 года исходный код openEuler был опубликован официально. К 25 марта файл ISO был скачан 5479 раз, а в код было внесено 5324 дополнения от 220 разработчиков.

27 марта 2020 года сообщество разработчиков ПО с открытым кодом официально выпустило операционную систему openEuler 20.03 LTS — первую версию ОС с долгосрочной поддержкой.

Структура сообщества openEuler быстро эволюционирует: уже работают его секретариат, технический комитет и совет безопасности. На текущий момент участники сообщества подали заявки и зарегистрировали более 30 проектных групп.

В соответствии с текущим планом сообщество openEuler будет выпускать LTS-версию каждые два года, а крупные обновления — каждые шесть месяцев, чтобы обеспечить возможность управления CVE (базой данных общеизвестных уязвимостей). При этом проект openEuler будет придерживаться политики Upstream First и предоставлять все новые возможности сообществу разработчиков в кратчайшие сроки.

Благодаря техническим знаниям и наработкам компании Huawei версия openEuler 20.03 LTS уже сегодня демонстрирует высокую стабильность и безопасность. Созданная на основе комплексного ПО, она позволит полностью реализовать возможности разнообразных вычислительных платформ.

Многоядерная обработка огромного числа параллельных запросов: оптимизированный механизм управления файловым кэшем избавляет от блокировок и повышает быстродействие многопоточных задач Nginx HTTP на 15%.

Интеграция плагина KAE: программно-аппаратный комплекс активирует аппаратный ускоритель вычислений Kunpeng, благодаря чему библиотека ускорений Kunpeng повышает производительность ARM-процессоров до 100%.

Облегченный контейнер iSula: легковесная, быстрая, гибкая и простая в использовании система контейнеризации сокращает время запуска на 35%, а потребление ресурсов памяти на 68%. Сборка OpenJDK от сообщества openEuler: повышает производительность на 20% за счет оптимизации управления памятью и компиляции.

Tune: автоматический интеллектуальный тюнинг параметров в зависимости от варианта использования системы повышает эффективность настройки на 30%. Поддержка широкого спектра архитектур: ОС совместима с процессорной архитектурой Kunpeng и x86, в будущем ожидается увеличение числа поддерживаемых архитектур.

Ведущие разработчики ОС — Kylinsoft, iSoft, Uniontech и ISCAS — активно поддерживают сообщество openEuler и играют ведущую роль в создании коммерческих версий операционных систем.

Операционная система Kylin Server от компании Kylinsoft на основе ядер openEuler находит применение в сценариях многоядерных гетерогенных вычислений и нацелена на обработку критически важных сервисов и загрузку данных.

Компания iSoft анонсировала выход iSoft Server v5.1 — первой коммерческой версии ОС на базе openEuler для процессоров Kunpeng. Компания iSoft оказывает поддержку сообществу openEuler в его становлении в качестве ведущего мирового сообщества.

Компания Uniontech выпустила deepinEuler v1.0 — ОС на базе процессора Kunpeng, которая поддерживает все новые функции процессора и обеспечивает невероятную производительность. Компания планирует постоянно обновлять deepinEuler, чтобы совершенствовать экосистему Kunpeng и способствовать применению deepinEuler в большем числе сценариев.

Институт ISCAS выпустил операционную систему EulixOS Server 1.0, призванную ускорять поставку ПО с открытым исходным кодом и тем самым расширять возможности и стабильность работы сообщества openEuler.

Сообщество openEuler активно занимается обучением, повышением квалификации и сертификацией разработчиков и производителей ОС, способствуя углублению их профессиональных знаний и улучшению качества обслуживания. Технический саммит openEuler, запланированный на апрель, призван расширить и углубить взаимодействие членов сообщества. Планирование выхода openEuler 20.09 также идет полным ходом.

openEuler — не только бесплатный Linux-дистрибутив с открытым исходным кодом, но и платформа для инноваций. Она является средой для внедрения новых идей, технологических приемов и решений, все пользователи которой вносят вклад в ее улучшение и широкое использование.