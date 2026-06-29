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Huawei Kunpeng ARM-процессор

СОБЫТИЯ

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29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский 1
29.04.2026 В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU 1
05.05.2025 Состоялся релиз «Ред ОС» 8 для архитектуры процессоров ARM 1
24.12.2024 Новая линейка портативных устройств ‎Ayaneo: ультимативный геймплей в ваших руках 1
22.08.2024 Эра Oracle заканчивается? Российские разработчики выпустили высокопроизводительную машину баз данных 1
23.07.2024 Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров 2
08.05.2024 Делать процессоры китайцы научились, но их видеокарты бесполезны. Они хуже решений AMD 10-летней давности 1
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое 1
26.02.2024 «Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL 1
01.08.2023 Китайские ЦОДы массово переходят на Arm-серверы, потеряв возможность из-за санкций закупать Intel Xeon и AMD Epyc 1
28.07.2023 Российские «Байкалы» дали бой чипам Intel и Huawei. Неожиданные для скептиков результаты тестов 4
14.07.2023 НТЦ ИТ РОСА устранил уязвимости StackRot в ядре Linux 1
15.05.2023 Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO 1
17.01.2023 Selectel запускает аренду серверов на ARM-архитектуре 1
09.09.2022 «1С:Предприятие» научилось работать на ARM-процессорах 1
15.03.2022 Петр Третьяков, ICL: В демо-лаборатории ICL&Huawei подтверждаются гипотезы и рождаются ИТ-проекты 1
07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО 1
06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams 1
06.12.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams 1
18.11.2021 Huawei создала ПК-моноблок на американском процессоре. Он оказался дешевле Apple iMac 1
02.11.2021 Huawei может продать свое производство серверов на чипах Intel и AMD 2
20.10.2021 СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE 1
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
23.07.2021 Huawei открыла в России ЦОД на ARM-технологии 1
19.05.2021 Операционная система ROSA Enterprise Server X5 стала доступна на серверах Huawei 2
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
16.04.2021 Сибирские ученые в высокопроизводительных вычислениях используют кластер Huawei 2
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 3
04.03.2021 Huawei планирует инвестировать в российских партнеров $8,5 млн 2
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
11.01.2021 Huawei выпускает собственный браузер для ПК, чтобы конкурировать с Google Chrome 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
21.12.2020 Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре 3
16.12.2020 «Базальт СПО» и Консорциум «Вычислительная техника» подписали меморандум о сотрудничестве 1
16.12.2020 Подтверждена совместимость серверов Huawei Taishan 200 с ОС Astra Linux 4
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
27.10.2020 «МойОфис» и Huawei подписали соглашение о технологическом сотрудничестве 1

Публикаций - 74, упоминаний - 117

Huawei Kunpeng ARM-процессор и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 55
Intel Corporation 12811 21
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Nvidia Corp 4002 9
Apple Inc 13156 9
Норси-Транс - НТ 146 8
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 8
Google LLC 12690 8
Microsoft Corporation 25775 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
Ростелеком 10948 7
Oracle Corporation 7074 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
Huawei - HiSilicon Technologies 70 5
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Ред Софт - Red Soft 1236 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Samsung Electronics 11065 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 3
VideoMost - ВидеоМост 285 3
Spirit DSP - Спирит Корп 482 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 3
Loongson Technology 80 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
ИКС 538 3
HP Inc. 5883 2
ZTE Corporation 800 2
Toshiba Corporation 2980 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Газпром нефть 725 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Альфа-Банк 1979 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Татнефть 243 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Деловые Линии ГК 93 1
Верный - торговая сеть 326 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
ARM - Advanced RISC Machine 494 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 22
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 14
DDR - Double data rate 3083 14
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Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 8
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Образование в России 2893 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Tom’s Hardware 600 3
ITHome 46 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Huawei Central 19 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
NYT - The New York Times 1100 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Android Authority 62 1
cnTechPost 7 1
CNBeta 4 1
GizmoChina 171 1
DatacenterDynamics 8 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Fortune Global 100 142 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Brand Finance 4 1
TIRIAS Research 4 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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