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Huawei Kunpeng ARM-процессор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 74, упоминаний - 117
Huawei Kunpeng ARM-процессор и организации, системы, технологии, персоны:
|Лю Юй 11 8
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
|Смирнов Алексей 269 5
|Овчинников Сергей 50 5
|Сяо Хайцзюнь 31 4
|Новодворский Алексей 114 4
|Сереченко Денис 13 3
|Lishun Lai - Лишунь Лай 5 3
|Рустамов Рустам 548 2
|Мылицын Роман 111 2
|Черепенников Антон 86 2
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Усманов Алишер 311 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Ping Guo - Пин Го 23 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Дубинин Денис 10 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Носков Константин 241 1
|Струченко Алексей 8 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Поляков Сергей 75 1
|Абакумов Евгений 227 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Сирота Юрий 67 1
|Путятинский Сергей 112 1
|Лебедев Михаил 72 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Хомков Игорь 47 1
|Кен Ху 10 1
|Яровая Ирина 72 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Бобровников Борис 104 1
|Столяров Александр 32 1
|Савченко Константин 16 1
|Шпак Василий 279 1
|Кузнецова Ирина 31 1
|Ярмак Владислав 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.