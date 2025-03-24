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Huawei Atlas AI Вычислительная платформа


24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
13.08.2021 Huawei и Combox объявили о запуске решений для интеллектуальной видеоаналитики на краевых ускорителях Huawei Atlas 500 2
04.06.2021 Центр искусственного интеллекта МТС ускорит работу ИИ-решений с помощью платформы Huawei Atlas 1
04.03.2021 Huawei планирует инвестировать в российских партнеров $8,5 млн 2
19.10.2020 VisionLabs и Huawei объявили о стратегическом партнерстве в области компьютерного зрения 1
15.04.2020 Как китайский гигант растет под американскими санкциями 1
31.03.2020 Годовая выручка Huawei выросла на 19,1% и достигла 858,8 млрд юаней 1
06.03.2020 Huawei планирует построить в России единое цифровое пространство 1
25.02.2020 Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России 1
16.01.2020 ITV Group и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки систем физической безопасности 1
14.11.2019 Директор по стратегическому развитию Huawei представил ИИ-стратегию компании в России 1
17.10.2019 Выручка Huawei с начала 2019 года выросла почти на четверть 1
19.09.2019 Huawei представила обучающий кластер искусственного интеллекта Atlas 900 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Huawei Atlas AI и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3975 12
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 5
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 125 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 2
Nvidia Corp 3527 2
Cisco Systems 5135 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Qualcomm Technologies 1836 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 531 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
KPMG 257 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 1
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 82 1
Huawei Mobile Services 72 1
DeepSeek - ДипСик 30 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 202 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8679 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2207 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1600 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7963 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5158 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3155 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15925 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11190 3
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 79 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12618 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1090 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2983 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 304 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3516 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4092 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13419 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10193 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12291 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1413 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1636 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2289 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 511 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 219 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 66 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 536 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1336 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5836 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 539 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7538 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4820 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 8
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 6
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 3
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 3
Huawei Cloud 60 2
Huawei AirEngine 12 2
Linux OS 10089 1
Microsoft Azure 1415 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 1
Huawei Horizon Digital Platform 3 1
Honor Vision 4 1
ResNet - Residual Neural Network 13 1
Huawei Seamless AI Life 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Huawei IdeaHub - сенсорная презентационная доска 6 1
Huawei Ascend Developer Community 1 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 131 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 38 1
RedMadRobot - Neuraldeep.tech смарт-платформа 1 1
Т1 Сайбокс 1 1
WaveAccess - ValueAI 11 1
Google Dragonfly 31 1
Google TensorFlow 90 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 22 1
Python PyTorch 50 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 42 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1640 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 18 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 215 1
СалютДевайсы - GigaChat 214 1
Скала^р МБД - машина базы данных 14 1
Сяо Хайцзюнь 31 4
Сереченко Денис 13 2
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 2
Марков Дмитрий 55 1
Кузнецов Станислав 133 1
Лю Юй 11 1
Кен Ху 10 1
Xu Eric - Эрик Сюй 13 1
Бурлаченко Константин 1 1
Малых Валентин 2 1
Tao Jiang - Тао Цзян 1 1
Wenshuan Dang - Вэньшуань Дан 1 1
Ханин Александр 49 1
Дубенсков Пётр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 4
Евразия - Евразийский континент 616 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 3
Южная Корея - Республика 6688 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4002 1
Россия - СФО - Новосибирск 4356 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 942 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 332 1
Азия - Азиатский регион 5575 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16501 3
Энергетика - Energy - Energetically 5162 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1682 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4720 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7570 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1220 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5230 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1594 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5478 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7041 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3257 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1683 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 385 1
Образование в России 2244 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 547 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 593 1
Fortune Global 500 286 2
Fortune Global 100 140 2
Brand Finance 3 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Huawei Moscow Partner Conference - Партнерская конференция Huawei 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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