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Huawei Atlas AI Вычислительная платформа
Huawei Atlas AI и организации, системы, технологии, персоны:
|Сяо Хайцзюнь 31 4
|Сереченко Денис 13 2
|Lishun Lai - Лишунь Лай 5 2
|Марков Дмитрий 55 1
|Кузнецов Станислав 133 1
|Лю Юй 11 1
|Кен Ху 10 1
|Xu Eric - Эрик Сюй 13 1
|Бурлаченко Константин 1 1
|Малых Валентин 2 1
|Tao Jiang - Тао Цзян 1 1
|Wenshuan Dang - Вэньшуань Дан 1 1
|Ханин Александр 49 1
|Дубенсков Пётр 10 1
|Fortune Global 500 286 2
|Fortune Global 100 140 2
|Brand Finance 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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