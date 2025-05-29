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Скала^р МБД Машины Скала^р МБД.ИИ Машины Скала^р МДИ.К


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Скала^р представила Машину для быстрого запуска и управления контейнерной инфраструктурой 3
24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 3

Публикаций - 2, упоминаний - 6

Скала^р МБД и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 209 2
DeepSeek - ДипСик 49 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 1
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flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 551 1
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Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 21 1
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СалютДевайсы - GigaChat 246 1
Скала^р МБД - машина базы данных 14 1
WaveAccess - ValueAI 13 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 49 1
RedMadRobot - Neuraldeep.tech смарт-платформа 1 1
Т1 Сайбокс 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 23 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1051 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 111 1
Google Dragonfly 31 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 133 1
Google TensorFlow 91 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 22 1
Python PyTorch 52 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 44 1
Бычков Роман 6 1
Дубенсков Пётр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 2
Азия - Азиатский регион 5616 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1362 1
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