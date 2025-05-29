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Скала^р МБД Машины Скала^р МБД.ИИ Машины Скала^р МДИ.К
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|Скала^р представила Машину для быстрого запуска и управления контейнерной инфраструктурой 3
|24.03.2025
|«Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 3
Скала^р МБД и организации, системы, технологии, персоны:
|Скала^р - ранее InterLab IBS 209 2
|DeepSeek - ДипСик 49 1
|ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 1
|RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 1
|Nvidia Corp 3572 1
|Бычков Роман 6 1
|Дубенсков Пётр 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149162 2
|Азия - Азиатский регион 5616 1
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