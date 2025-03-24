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Google Dragonfly


24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
26.02.2024 В России хакер оставил без электричества 38 сел. Ему грозит восемь лет. Дело ведет ФСБ 1
08.09.2022 Разработчика сверхзащищенного мессенджера Signal возглавила организатор массовых забастовок в Google, уволившаяся со скандалом 1
08.03.2022 5 неизвестных фактов о дронах 1
11.01.2022 Google ведет хитрую секретную кампанию давления на работников, чтобы не пустить их в профсоюзы 1
01.12.2021 Google уволил трех программистов за следование корпоративному принципу «не будь злом» 1
11.09.2020 Лучшие ноутбуки с массой до 1,1 кг: легкие и компактные 1
17.06.2020 Российско-американская платежная система превращается в производителя электромобилей 1
09.01.2020 HP представила новые ПК и мониторы 1
06.01.2020 Google избавился от адепта противостояния военным и китайской цензуре 1
19.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки 1
24.10.2019 HP представила в России ультралегкий ноутбук Elite Dragonfly и новые мониторы. Цены 1
18.09.2019 HP Inc. представила ультралегкий премиальный ноутбук HP Elite Dragonfly 1
17.07.2019 Организатор многотысячных протестов в Google ушла из компании из-за преследований руководства 1
15.07.2019 Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы 1
02.07.2019 NASA планирует космическую миссию на Титан 1
25.12.2018 2018: Год, когда ИТ-отрасль перешла на сторону зла. Опрос 1
14.11.2018 «Т-Платформы» и «Инлайн технолоджис» обновили суперкомпьютер Росгидромета 1
02.08.2018 Google займется цензурой интернета в Китае 1
31.01.2018 НАСА выбирает одну из двух сложнейших космических миссий 1
28.11.2017 Positive Technologies: криптовалютные кошельки и ICO в зоне повышенного риска 1
07.09.2017 Хакеры получили доступ к управлению энергокомпаниями в США и Европе 1
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray 1
11.05.2016 HP анонсировала новые модели в линейке ноутбуков Pavilion 1
29.05.2015 Десять объективов для одного космоса 1
29.01.2013 Космические шахтеры готовят к отправке роботов-геологов 1
10.08.2010 Одноместный реактивный вертолет появился в продаже 1
30.04.2008 "Неогеография XXI-2008": итоги первой конференции 1
22.01.2001 Emulex будет поставлять Fibre Channel чип Dragonfly компании EMC 1
19.10.1999 Lightware снижает цены на портативные проекторы 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Google Dragonfly и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11874 9
HP Inc. 5701 6
Intel Corporation 12242 5
Meta Platforms - Facebook 4449 4
Alphabet 134 3
Amazon Inc - Amazon.com 3026 3
Lenovo Group 2297 3
Nvidia Corp 3527 3
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 2
Dell EMC 5037 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 2
Apple Inc 12186 2
Xiaomi 1769 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 2
Fujitsu 2043 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 1
X Corp - Twitter 2872 1
PayPal 656 1
Cambridge Analytica 47 1
Tencent 160 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 72 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
APT10 - Хакерская группировка 5 1
Manhattan Associates 60 1
SilentCards - Хакерская группировка 3 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
Winnti - Хакерская группировка 12 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
ByteDance 30 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
ТА505 - хакерская группировка 4 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Крок - Croc 1780 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1232 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 2
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 228 1
IRI Consultants 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Росгипролес - Агролеспроект 3 1
Fincraft - Инвестиционный дом - Fincraft Resources - БТА Секьюритис - SAT & Company 9 1
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 29 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Crede Group 6 1
Mullen Auto Sales 1 1
EsoUsa 6 1
Cobblestone Capital Partners 7 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
EHang 3 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 203 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 2
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 12 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1144 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 102 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 236 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
Alpha Global 1 1
UNI Global Union - Union Network International 1 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3516 4
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9821 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9713 4
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