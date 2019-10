HP представила в России ультралегкий ноутбук Elite Dragonfly и новые мониторы. Цены

HP Inc. представила на российском рынке ультралегкий премиальный ноутбук HP Elite Dragonfly, который весит менее одного килограмма и призван расширить потенциал мобильности корпоративных пользователей на работе и в жизни.

Также HP расширяет портфолио дисплеев и представляет два изогнутых монитора, предназначенных для современного офиса: изогнутый ультраширокий монитор HP S430c и изогнутый монитор HP E344c.

«Современные устройства для корпоративных клиентов должны обеспечивать необходимый уровень мобильности, трансформироваться и адаптироваться под любые рабочие задачи, а также соответствовать самым высоким стандартам защиты от киберугроз, – отметил Павел Анохин, генеральный директор HP Inc. в России. – Невероятно легкий и надежный HP Elite Dragonfly – инновация, объединившая лучшие качества ноутбуков HP в неповторимом синем корпусе, который выгодно выделит своего владельца, подчеркнет его индивидуальность и предоставит все преимущества работы с устройством-трансформером».

HP Elite Dragonfly – легкий и мощный ноутбук корпоративного сегмента, удобный для работы в любом месте: переговорной комнате, университете, аэропорту или такси. Ноутбук-трансформер с 13-дюймовым экраном способен работать от батареи до 24,5 часов и поддерживает подключение к новейшим сетям Wi-Fi 6. Опциональная поддержка сетей 4G LTE с гигабитными скоростями позволяет сотрудникам подключаться к сети и осуществлять совместную работу откуда угодно. Кроме того, HP Elite Dragonfly – первое устройство для бизнеса с предустановленным программным обеспечением для ведения здорового образа жизни HP WorkWell.

Ноутбук-трансформер имеет прочный корпус из магниевого сплава, обработанный на станках с системами числового программного управления, что обеспечивает непревзойдённую прочность и придает устройству неповторимый синий цвет. Звучание клавиш минимизировано благодаря полностью переработанной сверхлегкой бесшумной клавиатуре с подсветкой и новой облегченной сенсорной панели, которые делают работу максимально комфортной. Среди 13-дюймовых ноутбуков-трансформеров корпоративного класса HP Elite Dragonfly демонстрирует максимально эффективное отношение площади экрана к поверхности – 86%, при этом он моментально превращается из ноутбука в планшет.

HP Elite Dragonfly – первый в мире ноутбук, при создании которого используется собранный в океане и переработанный пластик. Компания HP ответственно подходит к изготовлению пластиковых деталей и использует рециклинговые материалы в их производстве.

Ноутбук позволяет следить за состоянием здоровья в течение рабочего дня с помощью программного обеспечения HP WorkWell. Программное обеспечение учит пользователей делать перерывы в работе, когда это необходимо, и предлагает персонализированные советы по повышению продуктивности. HP помогает пользователям достичь разумного баланса между работой и личным временем благодаря индивидуальным рекомендациям по здоровому образу жизни.

Устройство соответствует целевым спецификациям и ключевым показателям пользовательского опыта в рамках инновационной программы Intel Project Athena. Ноутбук демонстрирует высокую производительность благодаря процессору Intel Core vPro 8 поколения. Поддержка Wi-Fi 6 обеспечивает скорость передачи данных втрое выше стандарта Wi-Fi 5. Технология HP Sure Sense защищает мобильных сотрудников от кибератак, используя для этого искусственный интеллект. Решение HP Sure Recover со встроенной поддержкой технологии Embedded Reimaging помогает пользователям вернуться к работе, обновляя систему максимально быстро в любом месте и в любое время. Технология HP Sure View третьего поколения – решение HP для «защиты от подглядывания» и камера HP Privacy Camera с закрываемым объективом помогают пользователям полностью контролировать информацию, над которой они работают.

Изогнутый ультраширокий монитор HP S430c обеспечивает уникальный пользовательский опыт за счет большого изогнутого экрана диагональю 43,4 дюйма, что эквивалентно двум 24-дюймовым мониторам. Поддерживает новую технологию HP Device Bridge, которая позволяет с легкостью работать с двумя компьютерами одновременно. Пользователи могут просматривать, копировать и вставлять файлы на различных устройствах с помощью единой клавиатуры и мыши.

Изогнутый ультраширокий монитор HP S430c оснащен веб-камерой с закрываемым объективом и встроенным микрофоном.

Изогнутый монитор HP E344c - иммерсивный ультратонкий изогнутый монитор с диагональю 34 дюйма позволяет современным пользователям с легкостью взаимодействовать с коллегами, как с рабочего места так и из дома. Монитор отличается удобной эргономикой и предусматривает возможность наклона, поворота и регулировки по высоте в пределах 150 мм. Изогнутый монитор HP E344c с WQHD разрешением и соотношением сторон 21:9 обеспечивает такое же экранное пространство, как несколько мониторов, но без рамки между ними.





HP Elite Dragonfly поступит в продажу в ноябре по цене от 99 990 рублей. Изогнутый ультраширокий монитор HP S430c поступит в продажу в ноябре по цене от 69 990 рублей. Изогнутый монитор HP E344c поступит в продажу в ноябре по цене от 51 990 рублей.