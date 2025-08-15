Россияне отбирают у Intel товарный знак процессоров Celeron

Российская компания «ТС Интеграция» (входит в холдинг «Т1») подала иск в Московский суд по интеллектуальным правам с целью досрочно прекратить защиту товарных знаков «Селерон» и Celeron, которые принадлежат американской компании Intel Corporation. Пока иск «заморозили»

Не будет вам «Селеронов»

Как выяснил CNews, российская компания «ТС Интеграция», входящая в холдинг«Т1», просит Московский суд по интеллектуальным правам досрочно аннулировать охрану товарных знаков «Селерон» и Celeron, принадлежащих американской Intel Corporation.

Под торговыми марками «Селерон» и Celeron компания Intel продавала в России (и по всему миру) свои процессоры бюджетного сегмента.

Согласно Гражданскому кодексу России, охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, если правообладатель не использовал его в течение трех лет, в частности не производил и не ввозил в Россию обозначенные этим брендом товары.

Фото: © Mark800 / Фотобанк Фотодженика «ТС Интеграция» досрочно аннулировать охрану товарных знаков «Селерон» и Celeron

При этом оппонент, требующий аннулировать права на бренд, обязан доказать свою реальную заинтересованность и готовность использовать марку на рынке.

Напомним, что Intel прекратила свою деятельность в России в 2022 г. после начала специальной военной операции на Украине. Intel также пыталась тайно вывезти сотрудников своего российского центра разработок за рубеж, но провалилась с этой затеей. В апреле 2024 г. Intel продала офис в Нижнем Новгороде, свой крупнейший исследовательский центр в России. В том же 2024 г. Intel получила крупнейший чистый убыток в своей полувековой истории.

CNews задал «ТС Интеграции» вопросы о том для чего ей нужно аннулировать товарный знак Celeron, и ожидает ответов. Также издание отправило запрос в Intel с целью узнать их мнение по поводу судебного процесса.

На момент публикации этого материала суд по интеллектуальным правам (СИП) приостановил рассмотрение иска о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков. Причиной стали нарушения в оформлении документов.

Почему суд приостановил иск

Согласно картотеке арбитражных дел, исковое заявление было подано «ТС Интеграцией» 14 июля 2025 г.

На следующий день 15 июля было опубликовано определение об оставлении искового заявления без движения.

В определении указано, что судья Никита Погодаев выявил существенные нарушения Арбитражного процессуального кодекса России (АПК) в иске, поданном компанией «ТС Интеграция». В частности, истец не предоставил доказательства уведомления ответчика о подаче иска, что является обязательным требованием статьи 126 АПК.

Кроме того, не была представлена актуальная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с данными об обеих сторонах процесса, хотя документ должен быть получен не позднее чем за 30 дней до подачи иска.

Особое внимание судья обратил на ошибку с иностранным ответчиком. Вместо легализованной выписки из торгового реестра страны происхождения ответчика, компания приложила распечатку с неизвестного интернет-ресурса. Суд отметил, что такие данные невозможно проверить на достоверность, что противоречит пункту 9 статьи 126 АПК России.

В связи с выявленными нарушениями суд постановил оставить иск без движения до 21 августа 2025 г. За это время компания «ТС Интеграция» должна устранить все недостатки, предоставить надлежащие документы о статусе иностранного ответчика с нотариальным переводом, апостилем или легализацией, а также подтвердить отправку материалов другим участникам дела.

В случае невозможности уложиться в указанный срок, компания имеет право ходатайствовать о его продлении в соответствии со статьей 118 АПК России.

Если «ТС Интеграция» не устранит нарушения до 21 августа, иск будет возвращен. Решение по существу спора — о судьбе бренда «Селерон» в России — может быть вынесено только после исправления всех процессуальных недочетов.

Бюджетные процессоры

Intel Celeron — линейка x86-совместимых недорогих процессоров, разработанная компанией Intel. Ориентированы на домашние и офисные ПК, отличаются более низкой ценой за счет ограничения кеша второго уровня (L2) и функционалов.

Первый процессор семейства Celeron был анонсирован 15 апреля 1998 г. и построен на архитектуре Pentium II. В августе 1998 г. Intel выпустила следующее поколение Celeron на базе ядра Mendocino: кэш L2 объемом 128 КБ был интегрирован в процессорный кристалл, что позволило работать ему на частоте ядра.

В сентябре 2022 г. компания Intel объявила о постепенном отказе от брендов Celeron и Pentium в бюджетном мобильном сегменте в пользу нового бренда Intel Processor N. При этом процессоры все еще могут выпускаться под прежними именами в отдельных встраиваемых и мобильных системах

В России бренды «Селерон» и Celeron, согласно порталу российского агентства по патентам и товарным знакам, зарегистрированы в 1998 г. Патенты продлевали несколько раз: в 2008 г. и в 2018 г. На момент публикации этого материала оба патенты действуют до 2028 г.

Про «ТС Интеграцию»

Компания «Т1 Интеграция» – входит в холдинг Т1, является одним из участников рынка системной интеграции в России, обладает набором компетенций, подтвержденными официальными статусами от мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компания создана в 1992 г.

Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр.

«Т1» — многопрофильный холдинг, один из участников российского ИТ-рынка, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В 2021 г. в штате – 8500 сотрудников. В 2020 г. оборот составил 59,2 млрд руб.

Компании Группы предоставляют спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», «Т1 Консалтинг», «Т1 Cloud», «МультиКарта» и «Иннотех». Они обладают экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО на заказ, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей.

Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.