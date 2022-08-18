Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

Intel провоцирует нехватку ИТ-специалистов в России. Компания увозит из страны сотни разработчиков в Германию

Intel собирается вывезти около 500 сотрудников своего офиса в Нижнем Новгороде в Германию и другие страны мира. Компания еще в апреле 2022 г. свернула свою деятельность в России. По словам губернатора Нижегородской области, российские компании, в том числе Сбербанк и «Росатом» готовы нанять бывших работников Intel, лишь бы те не отбыли за границу.

Intel «грабит» Россию

Американская компания Intel намерена вывезти из страны несколько сотен сотрудников своего офиса в Нижнем Новгороде. По информации нижегородского портала «Бизнес News», о происходящем сообщил лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Intel – это крупнейший производитель процессоров с архитектурой х86 для ПК, ноутбуков и серверов. В марте 2022 г. она приостановила поставки своих CPU в Россию, а через месяц и вовсе свернула все операции на российском рынке.

Новый план Intel заключается в релокации 500 работников своего нижегородского офиса. По словам Глеба Никитина, Intel собирается перевезти их в Германию. Однако не исключено, что в итоге им предложат переселиться в другие страны Европы и остального мира.

int600.jpg
Офис Intel в Нижнем Новгороде

На момент публикации материала не было известно, сколько именно человек продолжали работать в нижегородском офисе Intel, и специалистов в каких именно отраслях американский чипмейкер намерен вывезти за пределы России. Известно лишь, что в апреле 2022 г. Intel отправила в бессрочный отпуск почти 930 сотрудников своего подразделения в Нижнем Новгороде.

Попытки не допустить «утечки мозгов»

По словам губернатора Глеба Никитина, многие ИТ-компании, зарегистрированные в Нижегородской области, основаны именно выходцами из Intel. Он подчеркнул, что эти специалисты вели разработки в сферах графики, распознавания изображений и 3D-моделирования.

В своем заявлении Глеб Никитин акцентировал внимание на попытках удержать ИТ-специалистов, работающих на Intel, от переезда в другие страны. Он сказал, что этот процесс идет, в том числе и за счет Сбербанка и «Росатома», которые начали пополнять свои ИТ-отделы бывшими работниками Intel. «У нас создан кадровый центр по ИТ на базе КУПНО, где мы ищем возможности совместить потребности наших компаний с возможностями высвобождающихся специалистов», – добавил губернатор Нижегородской области.

Ни ИТ-специалистов, ни преподавателей

Одним лишь стремлением вывезти из России своих работников Intel ограничиваться не стала. Глеб Никитин обратил внимание на то, что она заморозила свою программу по подготовке учителей информатики, развернутую ранее в Нижегородской области.

Глеб Никитин о планах Intel

«Очень важная была роль – вместе с ННГУ им. Лобачевского действовала программа по обучению учителей информатики в области искусственного интеллекта, таким образом, формировался школьный уровень для поступления в ВУЗы, сейчас это все приостановлено», – сказал губернатор.

Москва пока в безопасности

На середину августа 2022 г. в активах Intel было два российских представительства, с учетом офиса в Нижнем Новгороде. Второй располагался в Москве. В начале апреля 2022 г., когда Intel объявила о своем уходе из России, в нижегородском и столичном центрах работало в сумме около 1200 человек.

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт»
Бизнес

К моменту выхода материала судьба московского офиса Intel известна не была. Однако у компании есть опыт закрытия своих российских подразделений. В 2004 г. она запустила представительство в Новосибирске, которое занималось разработкой компиляторов и вычислительными методами.

Спустя 12 лет, осенью 2016 г. Intel приняла решение закрыть это представительство и сосредоточить всю разработку в Нижнем Новгороде. На момент объявления о закрытии штат новосибирского центра Intel насчитывал около 130 человек.

Распространенная практика

Intel – не единственная иностранная компания, на весь мир заявившая о поддержке антироссийских санкций и тотальном бойкоте россиян и российского рынка. И далеко не она одна при этом стремится не растерять свой российский кадровый состав, в котором наверняка есть немало действительно ценных специалистов.

Как сообщал CNews, точно так же поступает интернет-гигант Google. Он пока еще присутствует в России, но свои санкции вводит, а также заставляет работников своего московского офиса переезжать за границу. Оказывающих сопротивление без промедления лишают работы.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться?
Защита данных

В июне 2022 г. CNews писал, что немецкий банк Deutsche Bank тайком вывез сотни своих ИТ-специалистов из российских офисов. В общей сложности около 2000 человек релоцировались в Берлин (Германия). Людей перевозили преимущественно через Финляндию. Чтобы все пункты намеченного плана сработали, банк создал специальную команду из полусотни человек, которая решала все вопросы переезда.

В апреле 2022 г. крупный международный ИТ-аутсорсер Epam попался на вывозе российских ИТ-специалистов за рубеж, в частности, в Узбекистан, а также еще в 10 стран мира. В общей сложности Epam вывезла несколько сотен ИТ-специалистов. Примечательно, что компания создана выходцем из Белоруссии – страны, отказавшейся поддерживать антироссийские санкции.

И все же, не все зарубежные компании ценят своих российских сотрудников настолько, что готовы вложиться в их переезд со всеми вытекающими из этого дополнительными расходами. К примеру, Oracle решила, что такие траты ей ни к чему, и в начале июля 2022 г. сообщила о готовности уволить каждого сотрудника своего российского офиса. Это около 300 человек.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Autodesk всё. Московское представительство закрывается, российских сотрудников уволят

Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн

Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов

ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов

«Лабораторию Касперского» покинул ее основатель. Причины не установлены

Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг
Показать еще