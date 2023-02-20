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EPAM Solutions EPAM Systems Effective Programming for America

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America

  • RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения

20.02.2023 EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций
17.01.2023 EPAM потратил $58 млн на покупку немецкого ИТ-консультанта
07.11.2022 EPAM продает свой российский бизнес
28.10.2022 ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, потратил $145 млн на сеть цифровых агентств из Европы
06.06.2022 Американцы стали крупнейшими владельцами разработчика ПО с российско-белорусскими корнями
25.05.2022 Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн
13.05.2022 EPAM потерял $76 млн из-за ухода из России
04.05.2022 Morgan Stanley избавилась от акций EPAM и получила $2 миллиарда
26.04.2022 Выходец из Epam взял под контроль ИТ-компанию с фантастическими показателями роста бизнеса
19.04.2022 ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, переманивает у России ИТ-шников и вывозит их в Узбекистан
08.04.2022 Созданная выходцами из CCCР всемирно известная ИТ-компания ушла из России вместе с сотрудниками
05.03.2022 Созданная белорусами ИТ-компания уходит из России
18.02.2022 Выручка Epam превысила $3,75 млрд по итогам 2021 года
17.02.2022 Американский фонд скупил скачущие в цене акции Epam на $1,35 млрд
11.11.2021 Epam объявила о приобретении Emakina Group
08.11.2021 Квартальная выручка Epam увеличилась на 51% и превысила $988 млн
25.10.2021 Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ
10.08.2021 Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии
16.07.2021 EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании
13.05.2021 EPAM совершил крупнейшую сделку в истории
12.05.2021 «М.Видео» при поддержке Epam расширяет ассортимент за счет интеграции с goods.ru
11.05.2021 Epam купила ИБ-компанию White-Hat
21.01.2021 EPAM покупает американскую финтех-компанию
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США
23.11.2020 Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин
23.11.2020 Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги
06.08.2020 Квартальная выручка Epam выросла на 14,6% и составила $632,4 миллиона
10.07.2020 ЮНИСЕФ и EPAM разработали инфоплатформу HealthBuddy COVID-19
12.05.2020 Квартальная выручка Epam превысила $650 млн
15.01.2020 Артак Оганесян, EPAM -

Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты
02.12.2019 EPAM поразила директора ИТ-компании и купила ее за $17 млн
11.10.2019 Банк «Открытие» и Epam стали стратегическими партнерами по цифровой трансформации и внедрению инноваций
02.10.2019 Банк «Открытие» и Epam оперативно внедрили ключевую платформу для инвестиционного бизнеса
02.07.2019 Epam объявил о приобретении разработчика решений для электронного обучения Competentum
10.06.2019 Goods.ru при поддержке EPAM запустил мобильное приложение
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко»
06.02.2019 Epam: В будущем большинство приложений будут собраны, а не куплены
23.01.2019 Магазин Goods.ru c помощью EPAM оптимизировал поиск на базе платформы ElasticSearch

Публикаций - 397, упоминаний - 634

EPAM Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 285 82
SAP SE 4886 51
Oracle Corporation 6318 50
Microsoft Corporation 23534 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1806 46
IBM - International Business Machines Corp 9200 44
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 42
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 39
Yandex - Яндекс 5705 35
Softline - Софтлайн 2096 33
Крок - Croc 1712 31
7028 29
1С-ИжТиСи 6344 28
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10105 23
Рексофт - Reksoft 372 23
Google LLC 10970 23
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 959 22
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 953 22
Diasoft - Диасофт 603 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9493 21
НКК - Национальная компьютерная корпорация 254 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4169 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8068 19
HP Inc. 5526 18
Корус Консалтинг ГК 1072 17
Аурига - Auriga 63 16
Intel Corporation 11679 16
VK - Mail.ru Group 3208 16
Cisco Systems 4882 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 285 15
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 14
NVision Group - Энвижн Груп 669 14
Apple Inc 11225 14
Meta Platforms - Facebook 4342 14
EPAM Vested Development 16 13
Empathy Lab 13 13
Amazon Inc - Amazon.com 2809 13
Прогноз 1658 12
SAP CIS - САП СНГ 834 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5843 46
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1903 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2403 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6206 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 19
Альфа-Банк 1603 18
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1195 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1019 13
Russia Partners 26 13
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 12
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 12
Россети Ленэнерго 2352 11
BlackRock 26 11
UBS AG 299 11
Почта России ПАО 1997 11
FMR - Fidelity Managment & Research 21 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 10
РЖД - Российские железные дороги 1625 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 10
Citi - Citigroup 291 10
Vanguard Group 16 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 9
ГПБ - Газпромбанк 943 9
X5 Group 821 9
Fidelity 41 8
101Hotels.com 706 8
Газпром нефть 499 8
Газпром ПАО 1158 7
Газпром автоматизация - Газавтоматика 44 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 358 7
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 7
Северсталь ПАО - Severstal 369 7
Открытие ФК - Росгосстрах 292 7
Qiwi 926 7
Ингосстрах СПАО 336 7
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 114 6
Связной ГК 1339 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18009 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9168 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10402 30
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3715 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2436 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2401 13
Президент Российской Федерации 3726 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1663 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1551 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2409 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 8
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2710 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 6
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 4
Федеральное казначейство России 1552 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 137 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2029 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1850 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 3
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 81 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 3
Судебная власть - Judicial power 2100 3
Администрация Президента РФ 978 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 3
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 17 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 686 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 278 3
World Bank Group - Всемирный банк 298 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2515 3
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 36
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 9
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 439 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 65 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53523 169
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39179 108
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79379 92
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11946 83
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11408 75
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26046 71
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17297 62
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13112 61
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2874 52
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9951 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25858 42
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5131 42
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3034 40
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7998 36
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5207 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8202 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17565 31
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3770 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17363 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9147 30
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5901 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10880 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10080 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9541 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3422 27
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1025 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8302 26
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Microsoft Windows 2000 12695 21
Oracle Java - язык программирования 2771 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4134 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2912 10
Google Android 12593 8
Apple iOS 6824 7
Age of Kings 3448 7
OpenText Documentum 359 7
Microsoft Office 3449 6
ВГТРК Смотрим 518 6
Apple iPhone 6 6186 6
Apache Hadoop 375 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 6
Apple iPad 3742 5
Реестр добросовестных экспортеров 163 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 773 5
Microsoft Windows 14474 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 809 5
Linux OS 8289 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 709 5
Depositphotos - фотобанк 433 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6635 4
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 449 4
Microsoft Azure 1322 4
Salesforce CRM Cloud 35 4
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IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 3
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SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 3
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SAP C/4HANA - SAP Hybris 87 3
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Лукашенко Александр 91 5
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2383 14
Сингапур - Республика 1771 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6325 12
Америка 2155 11
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1745 11
Ближний Восток 2650 10
Украина - Киев 941 10
Великобритания - Лондон 2370 9
Швеция - Королевство 3461 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3336 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2510 9
Франция - Французская Республика 7089 8
Нидерланды 3312 8
Турция - Турецкая республика 2076 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 8
Россия - СФО - Новосибирск 3729 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42152 179
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10740 103
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 102
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41843 99
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4949 87
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20267 87
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6811 60
Страхование - Страховое дело - Insurance 5189 52
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1727 52
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10382 50
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2478 46
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4270 43
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4913 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24066 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4652 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6105 35
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2693 34
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3980 31
Экспорт - Экспортные операции 2735 31
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4058 28
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6872 25
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5424 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4971 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15115 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8889 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9209 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8314 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3218 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5130 20
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1874 20
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4570 20
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5249 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3912 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3149 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5141 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3919 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 16
Финансовые показатели 2078 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1855 15
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2173 14
Thomson Reuters - Рейтер 5774 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 800 8
91Mobiles 1701 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 6
TAdviser - Центр выбора технологий 303 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 5
Прайм - Агентство экономической информации 857 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 672 4
Forbes - Форбс 634 3
ИнформКурьерСвязь 14 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1244 3
РИА Новости 808 3
Bloomberg 1112 3
Ведомости 560 2
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 2
InformationWeek 234 2
Открытые системы ИД 173 1
СК Пресс 19 1
ZDnet 596 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
The Economist 44 1
NBC Universal Media 72 1
PCWorld - PC World 44 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Yahoo! Finance 118 1
Известия ИД 471 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 1
Fortune 208 1
BleepingComputer - Издание 206 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7472 77
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2145 42
500 Startups 14370 33
IDC - International Data Corporation 4851 29
Gartner - Гартнер 3481 28
CNews Fast рейтинг 42 11
Forrester Research 812 5
Fortune Global 500 283 4
CNews Рынок ИТ-услуг 115 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 263 3
BCG - Boston Consulting Group 99 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 3
CNews Инновация года - награда 71 3
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 2
Juniper Research 502 2
Moody's Investors Service 135 2
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 2
Datamonitor 83 2
IAOP Global Outsourcing 100 16 2
Медиалогия 50 1
Gartner - AMR Research 48 1
Frost & Sullivan 200 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
CB Insights 9 1
ABI Research 233 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews Mobile - рейтинг 14 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
Allied Market Research 19 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 31 1
CNews Облачные сервисы 22 1
Forbes Global 2000 32 1
Fortune Global 1000 50 1
Gartner - Dataquest 348 1
Aberdeen Group 48 1
Microsoft Research 129 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 71 6
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 34 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 241 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 68 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 2
РАН - Российская академия наук 1802 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 718 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 662 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 291 2
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 3 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 32 1
University of Chicago - Чикагский университет 96 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 34 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 40 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 1
ТГУ - Томский государственный университет 117 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 166 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 132 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 47 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 214 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 160 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1291 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11656 51
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2079 20
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1733 7
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Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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