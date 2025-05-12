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EPAM Solutions EPAM Systems Effective Programming for America
- RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 214 304 311 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.05.2025
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Основатель EPAM уходит с поста главы компании
Аркадий Добкин перестал быть гендиректором и президентом EPAM Основатель американского оффшорного разработчика EPAM Systems Аркадий Добкин поки
|18.03.2025
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Американский фонд продал акций EPAM почти на $1 млрд
Capital Research Global Investors соркатил свою долю в EPAM Американский фонд Capital Research Global Investors сократил до 4,3% свою долю в америка
|06.09.2024
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EPAM совершил крупнейшую покупку в истории, чтобы прорваться на новый рынок
EPAM покупает Neoris Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems сообщил о достижении договоренности по покупке латиноамериканской ИТ-компании Ne
|15.05.2024
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Американские инвесторы распродают акции EPAM. После ухода из России у компании упали выручка и прибыль
AllianceBernstein сокращает свою долю в EPAM Американский фонд AllianceBernstein сократил свою долю в американском оффшорном разработ
|18.08.2023
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У EPAM появился новый крупный акционер из США
AllianceBernstein скупил 6,1% акций EPAM Американский фонд AllianceBernstein стал владельцем 6,1% акций американского оффшорного
|03.08.2023
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Мировой ИТ-гигант, созданный выходцами из СССР, продал российскую «дочку». Другую российскую «дочку» он уничтожил
ЭД – 46.19). Согласно «Контур.фокусу», «ЭПАМ систэмз» с июня 2014 г. принадлежала кипрской компании EPAM Systems (Cyprus) Limited, но на 99% – оставшийся 1% удерживал американский офис EPAM<
|03.08.2023
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К группе «Рексофт» присоединяется команда RNT Group
долей в компании RNT Group, которая является правообладателем ООО «ЭПАМ Систэмз», дочерней компании Epam Systems Inc. (Epam) в России. В апреле 2022 г. Epam объявил о своем решени
|29.05.2023
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Американцы скупают акции EPAM
Vanguard Group наращивает долю в EPAM Американский фонд Vanguard Group увеличил до 11,3% свою долю в американском оффшорном ра
|01.03.2023
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EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес
может продать свои российские «дочки» Американский оффшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями EPAM Systems не смог завершить сделку по продаже своего российского бизнеса. Об этом говоритс
|20.02.2023
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EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций
PAM объявил о выкупе собственных акций Американский оффшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями EPAM Systems объявил о намерении провести выкуп собственных акций на сумму $500 млн. Об этом
|17.01.2023
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EPAM потратил $58 млн на покупку немецкого ИТ-консультанта
Как EPAM покупал Core SE Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM
|07.11.2022
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EPAM продает свой российский бизнес
EPAM продает свое российское подразделение Американский ИТ-аутсорсер EPAM Systems достиг соглашение о продаже своих активов в России. Об этом говорится в кварталь
|28.10.2022
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ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, потратил $145 млн на сеть цифровых агентств из Европы
Как Epam покупал Emakina Group Американский оффшорный разработчик ПО Epam Systems, основан
|06.06.2022
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Американцы стали крупнейшими владельцами разработчика ПО с российско-белорусскими корнями
Capital Group стала акционером EPAM Группа американских фондов Capital Group собрала 14,5% акций американского оффшорного ра
|25.05.2022
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Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн
Во сколько оцениваются активы EPAM на Украине Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Syst
|13.05.2022
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EPAM потерял $76 млн из-за ухода из России
EPAM оценил убытки от ухода из России Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems оценил свои убытки от ухода c российского рынка из-за спецоперации на Украине. И
|04.05.2022
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Morgan Stanley избавилась от акций EPAM и получила $2 миллиарда
an Stanley практически полностью вышла из капитала офшорного разработчика ПО с белорусскими корнями EPAM Systems. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Американской комиссии п
|26.04.2022
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Выходец из Epam взял под контроль ИТ-компанию с фантастическими показателями роста бизнеса
ЦНТ — под контролем Гавердовского Как выяснил CNews, ИТ-предприниматель Анатолий Гавердовский, ранее выступавший вице-президентом и руководителем операций в странах СНГ компании Epam, взял под контроль молодую, но очень активно растущую ИТ-структуру «Цифровые налоговые технологии» (ЦНТ). Как следует из ЕГРЮЛ, 14 апреля 2022 г. доля Гавердовского в одноименном ООО увели
|19.04.2022
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ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, переманивает у России ИТ-шников и вывозит их в Узбекистан
Добро пожаловать в Узбекистан Компания Epam Systems вывезла сотни сотрудников своего российского представительства в Узбекистан, пиш
|08.04.2022
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Созданная выходцами из CCCР всемирно известная ИТ-компания ушла из России вместе с сотрудниками
Epam полностью уходит из России Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями Epam Systems сообщил о прекращении работы в России. Полностью свернуть свою деятельность комп
|05.03.2022
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Созданная белорусами ИТ-компания уходит из России
EPAM остается без России Американская ИТ-компания EPAM Systems объявила о прекращении работы с российскими клиентами в связи с российской военн
|18.02.2022
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Выручка Epam превысила $3,75 млрд по итогам 2021 года
Компания Epam Systems, поставщик услуг цифровой трансформации и разработки цифровых продуктов, объявил
|17.02.2022
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Американский фонд скупил скачущие в цене акции Epam на $1,35 млрд
Новый акционер Epam Американский фонд WCM Investment Management собрал 5,3% акций американского аутсорсингов
|11.11.2021
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Epam объявила о приобретении Emakina Group
вных сервисов и позволит компании предлагать глобальным клиентам цифровые продукты нового поколения Epam Systems, поставщик услуг цифровой трансформации и разработки цифровых продуктов, объявил
|08.11.2021
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Квартальная выручка Epam увеличилась на 51% и превысила $988 млн
ости за III квартал, закончившийся 30 сентября 2021 г. Объем выручки компании вырос на 51,6% по сравнению с аналогичным показателем III квартала 2020 г. и составил $988,5 млн. Численность сотрудников Epam составляет более 52650, в том числе 47050 производственных специалистов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 39,4%. По итогам всего 2021 г. Epam прогнози
|25.10.2021
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Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP
Решение Epam Conversion Factory for SAP S/4HANA, разработанное компанией Epam Systems, поставщ
|06.10.2021
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«М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ
приложений для покупателей и продавцов. Решение для поиска было разработано при поддержке компании Epam Systems, поставщика услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. В
|10.08.2021
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Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии
Лукашенко обвинил основателя EPAM в финансировании протестов Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил основателя а
|16.07.2021
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EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании
EPAM купил компании на $40 млн Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM System в 2020 г. совершил две сделки на общую сумму $41,1 млн. Непосредственно стоимость
|13.05.2021
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EPAM совершил крупнейшую сделку в истории
Подробности сделки между EPAM и PolSource Американский офшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями EPAM Syst
|12.05.2021
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«М.Видео» при поддержке Epam расширяет ассортимент за счет интеграции с goods.ru
ую очередь, это бытовая техника и электроника и некоторые смежные категории. В ходе проекта команда Epam разработала механизм на основе микросервисов, которые взаимодействуют с агрегатором good
|11.05.2021
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Epam купила ИБ-компанию White-Hat
зраиле компании White-Hat, поставщика услуг кибербезопасности. Сделка позволит расширить экспертизу Epam в концепции Zero Trust («нулевое доверие») и диверсифицировать портфель клиентов на рынк
|21.01.2021
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EPAM покупает американскую финтех-компанию
За сколько EPAM купил Deltix Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Sys
|27.11.2020
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EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США
AM готовит новое размещение своих акций Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems готовится провести дополнительное размещение своих ценных бумаг. Предварительный
|23.11.2020
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Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин
е собственного маркетплейса по продаже шин в России. Партнером компании по реализации проекта стала Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Теп
|23.11.2020
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Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы
какие-то сложности? О каких из них известно вам? Артак Оганесян: В середине марта мы буквально за 2 дня перешли на домашний режим работы в рамках почти всей компании. На тот момент число сотрудников EPAM по всему миру превышало 36 тысяч человек. Некоторые наши офисы, например, в Китае, сделали это еще раньше. Для нас переход на удаленку оказался естественным. У EPAM много заказчиков
|06.08.2020
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Квартальная выручка Epam выросла на 14,6% и составила $632,4 миллиона
внению с аналогичным показателем II квартала 2019 г. и составил $632,4 млн. Численность сотрудников Epam составляет более 36,4 тыс. человек, в том числе 32,3 тыс. производственных специалистов,
|10.07.2020
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ЮНИСЕФ и EPAM разработали инфоплатформу HealthBuddy COVID-19
пы и Центральной Азии. Разработанная компанией платформа объединила в себе функции ранее созданного EPAM приложения «COVID Resistance app» и мультиязычного интерактивного чат-бота ЮНИСЕФ РОЕЦА
|12.05.2020
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Квартальная выручка Epam превысила $650 млн
авнению с аналогичным показателем I квартала 2019 г. и составил $651,4 млн. Численность сотрудников Epam составляет более 37,3 тыс. человек, в том числе 33,1 тыс. производственных специалистов,
|15.01.2020
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Артак Оганесян, EPAM -
Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты
авляет свой «цифровой след». В первую очередь это данные о его работе и профессиональных навыках. В EPAM, например, это информация об участии в проектах (с указанием их специфики), о наличии се
EPAM Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Добкин Аркадий 82 80
|Овчаренко Юрий 41 32
|Оганесян Артак 31 31
|Гавердовский Анатолий 19 17
|Макаров Валентин 251 15
|Оганесян Ашот 152 14
|Лощинин Дмитрий 41 11
|Фомичев Андрей 74 11
|Кантор Илья 11 10
|Глазков Александр 151 10
|Калинин Александр 189 9
|Егоров Александр 88 9
|Бобровников Борис 104 9
|Fejes Balazs - Фежес Балаш 8 8
|Robb Karl - Робб Карл 8 8
|Путин Владимир 3454 7
|Чехонин Антон 68 6
|Богуславский Леонид 38 6
|Лукашенко Александр 104 6
|Чаркин Евгений 317 6
|Прохоров Александр 102 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 5
|Генс Филипп 54 5
|Тикуркин Максим 38 5
|Грибов Владимир 31 5
|Назипов Дмитрий 86 5
|Адылин Павел 18 5
|Серова Елена 320 5
|Валчев Стоян 48 5
|Романов Илья 39 5
|Клягин Максим 29 5
|Пунтиков Николай 26 5
|Bisker Mark - Бискер Марк 5 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Дьяченко Валерий 96 5
|Белоусов Максим 109 4
|Попов Сергей 166 4
|Путятинский Сергей 112 4
|Мацоцкий Сергей 180 4
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