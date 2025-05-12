EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America

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Мировой ИТ-гигант, созданный выходцами из СССР, продал российскую «дочку». Другую российскую «дочку» он уничтожил ЭД – 46.19). Согласно «Контур.фокусу», «ЭПАМ систэмз» с июня 2014 г. принадлежала кипрской компании EPAM Systems (Cyprus) Limited, но на 99% – оставшийся 1% удерживал американский офис EPAM<

К группе «Рексофт» присоединяется команда RNT Group долей в компании RNT Group, которая является правообладателем ООО «ЭПАМ Систэмз», дочерней компании Epam Systems Inc. (Epam) в России. В апреле 2022 г. Epam объявил о своем решени

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Morgan Stanley избавилась от акций EPAM и получила $2 миллиарда an Stanley практически полностью вышла из капитала офшорного разработчика ПО с белорусскими корнями EPAM Systems. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Американской комиссии п

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Выручка Epam превысила $3,75 млрд по итогам 2021 года Компания Epam Systems, поставщик услуг цифровой трансформации и разработки цифровых продуктов, объявил

Американский фонд скупил скачущие в цене акции Epam на $1,35 млрд Новый акционер Epam Американский фонд WCM Investment Management собрал 5,3% акций американского аутсорсингов

Epam объявила о приобретении Emakina Group вных сервисов и позволит компании предлагать глобальным клиентам цифровые продукты нового поколения Epam Systems, поставщик услуг цифровой трансформации и разработки цифровых продуктов, объявил

Квартальная выручка Epam увеличилась на 51% и превысила $988 млн ости за III квартал, закончившийся 30 сентября 2021 г. Объем выручки компании вырос на 51,6% по сравнению с аналогичным показателем III квартала 2020 г. и составил $988,5 млн. Численность сотрудников Epam составляет более 52650, в том числе 47050 производственных специалистов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 39,4%. По итогам всего 2021 г. Epam прогнози

Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP Решение Epam Conversion Factory for SAP S/4HANA, разработанное компанией Epam Systems, поставщ

«М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ приложений для покупателей и продавцов. Решение для поиска было разработано при поддержке компании Epam Systems, поставщика услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. В

Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии Лукашенко обвинил основателя EPAM в финансировании протестов Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил основателя а

EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании EPAM купил компании на $40 млн Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM System в 2020 г. совершил две сделки на общую сумму $41,1 млн. Непосредственно стоимость

EPAM совершил крупнейшую сделку в истории Подробности сделки между EPAM и PolSource Американский офшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями EPAM Syst

«М.Видео» при поддержке Epam расширяет ассортимент за счет интеграции с goods.ru ую очередь, это бытовая техника и электроника и некоторые смежные категории. В ходе проекта команда Epam разработала механизм на основе микросервисов, которые взаимодействуют с агрегатором good

Epam купила ИБ-компанию White-Hat зраиле компании White-Hat, поставщика услуг кибербезопасности. Сделка позволит расширить экспертизу Epam в концепции Zero Trust («нулевое доверие») и диверсифицировать портфель клиентов на рынк

EPAM покупает американскую финтех-компанию За сколько EPAM купил Deltix Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Sys

EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США AM готовит новое размещение своих акций Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems готовится провести дополнительное размещение своих ценных бумаг. Предварительный

Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин е собственного маркетплейса по продаже шин в России. Партнером компании по реализации проекта стала Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Теп

Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы какие-то сложности? О каких из них известно вам? Артак Оганесян: В середине марта мы буквально за 2 дня перешли на домашний режим работы в рамках почти всей компании. На тот момент число сотрудников EPAM по всему миру превышало 36 тысяч человек. Некоторые наши офисы, например, в Китае, сделали это еще раньше. Для нас переход на удаленку оказался естественным. У EPAM много заказчиков

Квартальная выручка Epam выросла на 14,6% и составила $632,4 миллиона внению с аналогичным показателем II квартала 2019 г. и составил $632,4 млн. Численность сотрудников Epam составляет более 36,4 тыс. человек, в том числе 32,3 тыс. производственных специалистов,

ЮНИСЕФ и EPAM разработали инфоплатформу HealthBuddy COVID-19 пы и Центральной Азии. Разработанная компанией платформа объединила в себе функции ранее созданного EPAM приложения «COVID Resistance app» и мультиязычного интерактивного чат-бота ЮНИСЕФ РОЕЦА

Квартальная выручка Epam превысила $650 млн авнению с аналогичным показателем I квартала 2019 г. и составил $651,4 млн. Численность сотрудников Epam составляет более 37,3 тыс. человек, в том числе 33,1 тыс. производственных специалистов,