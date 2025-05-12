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EPAM Solutions EPAM Systems Effective Programming for America

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America
  • RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения

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в качестве истца (5) на сумму 15 560 684 ₽*
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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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12.05.2025 Основатель EPAM уходит с поста главы компании

Аркадий Добкин перестал быть гендиректором и президентом EPAM Основатель американского оффшорного разработчика EPAM Systems Аркадий Добкин поки
18.03.2025 Американский фонд продал акций EPAM почти на $1 млрд

Capital Research Global Investors соркатил свою долю в EPAM Американский фонд Capital Research Global Investors сократил до 4,3% свою долю в америка
06.09.2024 EPAM совершил крупнейшую покупку в истории, чтобы прорваться на новый рынок

EPAM покупает Neoris Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems сообщил о достижении договоренности по покупке латиноамериканской ИТ-компании Ne
15.05.2024 Американские инвесторы распродают акции EPAM. После ухода из России у компании упали выручка и прибыль

AllianceBernstein сокращает свою долю в EPAM Американский фонд AllianceBernstein сократил свою долю в американском оффшорном разработ
18.08.2023 У EPAM появился новый крупный акционер из США

AllianceBernstein скупил 6,1% акций EPAM Американский фонд AllianceBernstein стал владельцем 6,1% акций американского оффшорного

03.08.2023 Мировой ИТ-гигант, созданный выходцами из СССР, продал российскую «дочку». Другую российскую «дочку» он уничтожил

ЭД – 46.19). Согласно «Контур.фокусу», «ЭПАМ систэмз» с июня 2014 г. принадлежала кипрской компании EPAM Systems (Cyprus) Limited, но на 99% – оставшийся 1% удерживал американский офис EPAM<
03.08.2023 К группе «Рексофт» присоединяется команда RNT Group

долей в компании RNT Group, которая является правообладателем ООО «ЭПАМ Систэмз», дочерней компании Epam Systems Inc. (Epam) в России. В апреле 2022 г. Epam объявил о своем решени
29.05.2023 Американцы скупают акции EPAM

Vanguard Group наращивает долю в EPAM Американский фонд Vanguard Group увеличил до 11,3% свою долю в американском оффшорном ра
01.03.2023 EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес

может продать свои российские «дочки» Американский оффшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями EPAM Systems не смог завершить сделку по продаже своего российского бизнеса. Об этом говоритс
20.02.2023 EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций

PAM объявил о выкупе собственных акций Американский оффшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями EPAM Systems объявил о намерении провести выкуп собственных акций на сумму $500 млн. Об этом

17.01.2023 EPAM потратил $58 млн на покупку немецкого ИТ-консультанта

Как EPAM покупал Core SE Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM
07.11.2022 EPAM продает свой российский бизнес

EPAM продает свое российское подразделение Американский ИТ-аутсорсер EPAM Systems достиг соглашение о продаже своих активов в России. Об этом говорится в кварталь
28.10.2022 ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, потратил $145 млн на сеть цифровых агентств из Европы

Как Epam покупал Emakina Group Американский оффшорный разработчик ПО Epam Systems, основан
06.06.2022 Американцы стали крупнейшими владельцами разработчика ПО с российско-белорусскими корнями

Capital Group стала акционером EPAM Группа американских фондов Capital Group собрала 14,5% акций американского оффшорного ра
25.05.2022 Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн

Во сколько оцениваются активы EPAM на Украине Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Syst
13.05.2022 EPAM потерял $76 млн из-за ухода из России

EPAM оценил убытки от ухода из России Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems оценил свои убытки от ухода c российского рынка из-за спецоперации на Украине. И
04.05.2022 Morgan Stanley избавилась от акций EPAM и получила $2 миллиарда

an Stanley практически полностью вышла из капитала офшорного разработчика ПО с белорусскими корнями EPAM Systems. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Американской комиссии п
26.04.2022 Выходец из Epam взял под контроль ИТ-компанию с фантастическими показателями роста бизнеса

ЦНТ — под контролем Гавердовского Как выяснил CNews, ИТ-предприниматель Анатолий Гавердовский, ранее выступавший вице-президентом и руководителем операций в странах СНГ компании Epam, взял под контроль молодую, но очень активно растущую ИТ-структуру «Цифровые налоговые технологии» (ЦНТ). Как следует из ЕГРЮЛ, 14 апреля 2022 г. доля Гавердовского в одноименном ООО увели
19.04.2022 ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, переманивает у России ИТ-шников и вывозит их в Узбекистан

Добро пожаловать в Узбекистан Компания Epam Systems вывезла сотни сотрудников своего российского представительства в Узбекистан, пиш
08.04.2022 Созданная выходцами из CCCР всемирно известная ИТ-компания ушла из России вместе с сотрудниками

Epam полностью уходит из России Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями Epam Systems сообщил о прекращении работы в России. Полностью свернуть свою деятельность комп
05.03.2022 Созданная белорусами ИТ-компания уходит из России

EPAM остается без России Американская ИТ-компания EPAM Systems объявила о прекращении работы с российскими клиентами в связи с российской военн
18.02.2022 Выручка Epam превысила $3,75 млрд по итогам 2021 года

Компания Epam Systems, поставщик услуг цифровой трансформации и разработки цифровых продуктов, объявил
17.02.2022 Американский фонд скупил скачущие в цене акции Epam на $1,35 млрд

Новый акционер Epam Американский фонд WCM Investment Management собрал 5,3% акций американского аутсорсингов
11.11.2021 Epam объявила о приобретении Emakina Group

вных сервисов и позволит компании предлагать глобальным клиентам цифровые продукты нового поколения Epam Systems, поставщик услуг цифровой трансформации и разработки цифровых продуктов, объявил
08.11.2021 Квартальная выручка Epam увеличилась на 51% и превысила $988 млн

ости за III квартал, закончившийся 30 сентября 2021 г. Объем выручки компании вырос на 51,6% по сравнению с аналогичным показателем III квартала 2020 г. и составил $988,5 млн. Численность сотрудников Epam составляет более 52650, в том числе 47050 производственных специалистов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 39,4%. По итогам всего 2021 г. Epam прогнози
25.10.2021 Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP

Решение Epam Conversion Factory for SAP S/4HANA, разработанное компанией Epam Systems, поставщ
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ

приложений для покупателей и продавцов. Решение для поиска было разработано при поддержке компании Epam Systems, поставщика услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. В

10.08.2021 Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии

Лукашенко обвинил основателя EPAM в финансировании протестов Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил основателя а
16.07.2021 EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании

EPAM купил компании на $40 млн Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM System в 2020 г. совершил две сделки на общую сумму $41,1 млн. Непосредственно стоимость
13.05.2021 EPAM совершил крупнейшую сделку в истории

Подробности сделки между EPAM и PolSource Американский офшорный ИТ-разработчик с белорусскими корнями EPAM Syst
12.05.2021 «М.Видео» при поддержке Epam расширяет ассортимент за счет интеграции с goods.ru

ую очередь, это бытовая техника и электроника и некоторые смежные категории. В ходе проекта команда Epam разработала механизм на основе микросервисов, которые взаимодействуют с агрегатором good
11.05.2021 Epam купила ИБ-компанию White-Hat

зраиле компании White-Hat, поставщика услуг кибербезопасности. Сделка позволит расширить экспертизу Epam в концепции Zero Trust («нулевое доверие») и диверсифицировать портфель клиентов на рынк
21.01.2021 EPAM покупает американскую финтех-компанию

За сколько EPAM купил Deltix Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Sys
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США

AM готовит новое размещение своих акций Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems готовится провести дополнительное размещение своих ценных бумаг. Предварительный
23.11.2020 Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин

е собственного маркетплейса по продаже шин в России. Партнером компании по реализации проекта стала Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Теп
23.11.2020 Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы

какие-то сложности? О каких из них известно вам? Артак Оганесян: В середине марта мы буквально за 2 дня перешли на домашний режим работы в рамках почти всей компании. На тот момент число сотрудников EPAM по всему миру превышало 36 тысяч человек. Некоторые наши офисы, например, в Китае, сделали это еще раньше. Для нас переход на удаленку оказался естественным. У EPAM много заказчиков
06.08.2020 Квартальная выручка Epam выросла на 14,6% и составила $632,4 миллиона

внению с аналогичным показателем II квартала 2019 г. и составил $632,4 млн. Численность сотрудников Epam составляет более 36,4 тыс. человек, в том числе 32,3 тыс. производственных специалистов,
10.07.2020 ЮНИСЕФ и EPAM разработали инфоплатформу HealthBuddy COVID-19

пы и Центральной Азии. Разработанная компанией платформа объединила в себе функции ранее созданного EPAM приложения «COVID Resistance app» и мультиязычного интерактивного чат-бота ЮНИСЕФ РОЕЦА

12.05.2020 Квартальная выручка Epam превысила $650 млн

авнению с аналогичным показателем I квартала 2019 г. и составил $651,4 млн. Численность сотрудников Epam составляет более 37,3 тыс. человек, в том числе 33,1 тыс. производственных специалистов,
15.01.2020 Артак Оганесян, EPAM -

Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты

авляет свой «цифровой след». В первую очередь это данные о его работе и профессиональных навыках. В EPAM, например, это информация об участии в проектах (с указанием их специфики), о наличии се

Публикаций - 429, упоминаний - 682

EPAM Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 84
SAP SE 5601 56
Oracle Corporation 7074 54
Microsoft Corporation 25775 53
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 46
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 43
Softline - Софтлайн 3743 40
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 39
Yandex - Яндекс 9216 38
Рексофт - Reksoft 488 35
9594 34
Крок - Croc 1964 33
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 26
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 25
Google LLC 12688 25
Ростелеком 10948 25
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Diasoft - Диасофт 1144 21
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
HP Inc. 5883 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 17
VK - Mail.ru Group 3602 17
Аурига - Auriga 77 16
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 16
Cisco Systems 5372 16
Intel Corporation 12811 16
Apple Inc 13154 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
NVision Group - Энвижн Груп 699 14
EPAM Vested Development 17 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 14
Empathy Lab 13 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
МегаФон 10742 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 45
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
BlackRock 42 18
Альфа-Банк 1979 18
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 16
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 15
Russia Partners - Раша Партнерс 33 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Vanguard Group 23 14
Почта России ПАО 2370 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 12
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
FMR - Fidelity Managment & Research 34 10
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 10
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 10
Газпром нефть 725 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Coca-Cola Company 261 8
Fidelity 45 8
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 8
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 8
WCM Investment Management 14 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Газпром ПАО 1493 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
NanduQ - Qiwi 1013 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 36
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
WIT - Women in Tech 4 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
Agile Russia 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 142
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 97
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 81
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 71
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 69
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 61
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 55
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