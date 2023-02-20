Индексная книга CNews*
EPAM Solutions EPAM Systems Effective Programming for America
- RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения
Публикаций - 397, упоминаний - 634
EPAM Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добкин Аркадий 71 71
|Оганесян Артак 31 31
|Овчаренко Юрий 33 30
|Гавердовский Анатолий 17 16
|Макаров Валентин 193 15
|Оганесян Ашот 104 14
|Лощинин Дмитрий 39 11
|Фомичев Андрей 69 11
|Глазков Александр 75 10
|Кантор Илья 11 10
|Калинин Александр 135 9
|Бобровников Борис 102 9
|Егоров Александр 76 8
|Богуславский Леонид 32 6
|Чаркин Евгений 240 6
|Чехонин Антон 65 6
|Путин Владимир 2740 6
|Назипов Дмитрий 85 5
|Пунтиков Николай 22 5
|Генс Филипп 36 5
|Грибов Владимир 30 5
|Лукашенко Александр 91 5
|Тикуркин Максим 38 5
|Романов Илья 26 5
|Серова Елена 319 5
|Валчев Стоян 48 5
|Дьяченко Валерий 80 5
|Адылин Павел 18 5
|Шадаев Максут 640 5
|Мишустин Михаил 482 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 8 5
|Клягин Максим 27 5
|Прохоров Александр 102 5
|Львов Владимир 15 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Путятинский Сергей 70 4
|Трапезин Владимир 30 4
|Белоусов Сергей 234 4
|Щеголев Игорь 691 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.