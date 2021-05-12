«М.Видео» при поддержке Epam расширяет ассортимент за счет интеграции с goods.ru

Epam Systems реализовала проект по модификации онлайн-площадки «М.Видео» и ее интеграции с маркетплейсом goods.ru. Это позволило существенно расширить ассортимент представленных на mvideo.ru товаров, привлечь новых покупателей и увеличить конверсию.

Интеграция товаров с goods.ru в каталог «М.Видео» реализована по принципу white label: на площадке ритейлера представлены только те товары из маркетплейса, которые дополняют и расширяют его основной ассортимент, в первую очередь, это бытовая техника и электроника и некоторые смежные категории. В ходе проекта команда Epam разработала механизм на основе микросервисов, которые взаимодействуют с агрегатором goods.ru и позволяют показывать карточки товаров и оформлять заказ на товары из маркетплейса непосредственно на сайте «М.Видео».

Сайт mvideo.ru дает возможность посетителям в режиме 24/7 сравнивать, выбирать и заказывать товары в практически любом регионе России, где есть магазины торговой сети или пункты самовывоза ее партнеров. Для сохранения стабильности исполнения заказов «М.Видео» и дополнения логики сайта с учетом обработки товаров маркетплейса потребовалось существенно изменить архитектуру, которая включает более 10 различных систем.

Epam также доработал платформу электронной коммерции и сервис поиска mvideo.ru. В частности, были внесены изменения в различные поисковые страницы сайта, модифицирован личный кабинет клиента, а также глубоко переработаны core-процессы – алгоритмы корзины пользователя и процесса оформления заказа, включая обработку остатков, цен и доступности товаров с учетом сети пунктов выдачи заказов «М.Видео» и goods.ru.

«Маркетплейс «М.Видео-Эльдорадо» фокусируется на дальнейшем расширении и углублении ассортимента бытовой техники и электроники и комплементарных товаров и услуг, при этом компания сохраняет сток и работу с ним как основу бизнес-модели. Более широкий ассортимент позволяет нам оптимизировать работу с поисковыми запросами, привлечь дополнительный трафик и увеличить конверсию, при этом мы не планируем на данном этапе создание универсального мультикатегорийного маркетплейса. Группа «М.Видео-Эльдорадо» развивает маркетплейс как напрямую с крупными производителями и мерчантами, так и через платформу goods.ru. Благодаря опыту Epam в проектировании архитектуры масштабных систем, его компетенциям в сфере микросервисов и электронной коммерции мы смогли оперативно провести интеграцию. В результате, наш ассортимент всего за несколько месяцев вырос более чем вдвое до 75 тыс. товаров, и мы планируем расширить его до 250 тыс. в среднесрочной перспективе», – отметил коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев.

«С самого начала это был амбициозный проект, требующий синхронного изменения ряда бизнес-процессов и доработок большого количества информационных систем. Несмотря на сжатые сроки, совместной команде проекта удалось качественно реализовать новый функционал и подтвердить работоспособность всех бизнес-процессов, в том числе текущей логики сайта, новой микросервисной платформы и поискового сервиса в облачной инфраструктуре. «М.Видео» – один из наших ключевых заказчиков, и мы рады помочь компании стать еще более успешной и конкурентной на рынке», – сказал Илья Романов, руководитель направления электронной коммерции в России, Epam.