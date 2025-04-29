Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Мегамаркет СберМегаМаркет Goods.ru маркетплейс
Маркетплейс СберМегаМаркет — онлайн-площадка, входящая в экосистему Сбера, где можно найти более 3,5 млн товаров более чем от 8 000 магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. Для предпринимателей в сфере электронной и розничной торговли СберМегаМаркет создает канал продаж, где они размещают свои товары, а СберМегаМаркет предоставляет интернет-витрину, маркетинг, логистику, расчетно-кассовое обслуживание и клиентский сервис, то есть полностью готовую инфраструктуру для повышения продаж. Такой формат сотрудничества позволяет продавцам получить доступ к многомиллионной аудитории, сократив собственные затраты на привлечение и операционную деятельность по заказам. СберМегаМаркет доставляет товары более чем в 1000 городов России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 49 979 194 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|29.04.2025
|
Единый кабинет для всех складов и новый подход к управлению ассортиментом: «Мегамаркет» сделал работу продавцов проще
«Мегамаркет» представляет новый подход к управлению ассортиментом и логистикой для продавцов с
|20.12.2024
|
«Мегамаркет» обновляет навигацию на сайте и главную страницу
Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета». Главное изменение — новая навигация на сайте. «Мегамаркет» оптимизирует точки входа в привычные пользователям корзину, поиск, избранное и кн
|17.12.2024
|
«Мегамаркет» фокусируется на доставке популярного ассортимента день в день
«Мегамаркет» завершил один из ключевых этапов обновленной стратегии, направленной на развитие
|17.12.2024
|
Россиянки примерили косметику онлайн более 600 тысяч раз за год: исследование «Мегамаркета»
Год назад «Мегамаркет» ввел возможность онлайн-примерки декоративной косметики. За этот период ею воспол
|03.12.2024
|
В «Мегамаркете» озвучили результаты «Черной пятницы»
Дни с 22 по 30 ноября 2024 г. на «Мегамаркете» пришлись на активную фазу ежегодной распродажи «Черная пятница». В последний ден
|26.11.2024
|
«Мегамаркет» запустил «Журнал» — медиа для покупателей с рекомендациями и рейтингами товаров
одарков. Работая над контентом, редакция опирается на аналитические данные площадки, такие как объёмы продаж, динамика спроса, пользовательские отзывы и вопросы. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета». В пилотном режиме медиа тестирует рубрики «Советуем», «Осенняя подборка» и «Рецепты». Со временем «Журнал» планирует расширить рубрикатор. Команда проекта — главный редактор, штат
|22.11.2024
|
Новая функция на «Мегамаркете»: продавцы смогут размещать видеоотзывы и распаковки от блогеров в карточках товаров
«Мегамаркет» тестирует новые возможности инструмента «Продвижение у блогеров» для селлеров. Пр
|14.11.2024
|
«Мегамаркет» подвел итоги распродажи «Зеленый день»
г. этот список пополнился также телевизорами, пылесосами и ноутбуками. Сезон осенних распродаж на «Мегамаркете» продолжит «Черная пятница». Она пройдет с 23 по 30 ноября 2024 г.
|07.11.2024
|
«Мегамаркет» узнал, какие товары планируют покупать россияне на распродажах
«Мегамаркет» проанализировал, что чаще всего оказывается в «Избранном» и «Корзине» россиян нак
|01.11.2024
|
На «Мегамаркете» теперь можно заказать химчистку одежды
Перечень доступных к заказу на «Мегамаркете» услуг пополнился услугами химчистки. Предметы одежды и обуви заберут, обработают
|31.10.2024
|
Электроточилки и умные подушки: «Мегамаркет» выяснил, какие необычные товары покупают россияне
«Мегамаркет» проанализировал, какие необычные гаджеты покупали россияне на маркетплейсах с янв
|16.10.2024
|
«Мегамаркет» расширяет ассортимент товаров для дома и ремонта
«Мегамаркет» продолжает активно расширять ассортимент в категории «Товары для дома и ремонта».
|10.10.2024
|
«Мегамаркет» тестирует виртуальную фотосъемку с применением ИИ для своих продавцов
«Мегамаркет» разработал сервис на базе нейросетей, с помощью которого продавцы могут генериров
|07.10.2024
|
«Мегамаркет»: сколько стоит обставить кухню техникой в 2024 году
Укомплектовать кухню бытовой техникой в 2024 г обойдется россиянам в среднем в 121 тыс. руб., говорится в исследовании «Мегамаркета». По данным аналитиков, в базовый кухонный набор входят холодильник, плита и духовой шкаф, микроволновая печь, электрочайник, капсульная кофемашина и вытяжка. Средний чек на эти кат
|25.09.2024
|
«Мегамаркет» узнал, какую технику покупают россияне с началом учебного сезона
Аналитики «Мегамаркета» выяснили, какую электронику чаще всего покупают с началом учебного года. В сезон подготовки к новому учебному году продажи ноутбуков вырастают более, чем в 2,5 раза относительно на
|13.09.2024
|
Склад «Мегамаркета» открылся на месте бывшей IKEA в Химках
«Мегамаркет» открыл в Химках первый склад на площадях, освобожденных ушедшей из России сетью м
|30.08.2024
|
Срез «Мегамаркета»: на что растет спрос с наступлением осени
Эксперты «Мегамаркета» проанализировали, на какие товары растет спрос осенью, и дали прогноз на текущий сезон. Так, растут продажи товаров для новогоднего декора и домашнего уюта, настольных игр и зимнег
|23.08.2024
|
«Мегамаркет» присоединился к поддержке жителей Курской области
инициативой по реализации соответствующих сервисов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Мегамаркет начисляет пострадавшим по три тыс. бонусов «Спасибо» (один бонус = один рубль), ко
|01.08.2024
|
От продавца до человека — одна кнопка: уникальный инструмент C2C-коммуникации на «Мегамаркете»
«Мегамаркет» совместно с Perfluence, крупнейшей платформой по работе с блогерами, запустили ун
|24.07.2024
|
«Мегамаркет» запускает проект «Мегаэксперты»
«Мегамаркет» запускает проект «Мегаэксперты», направленный на поддержку и развитие всех, кто т
|16.07.2024
|
«Мегамаркет» научился фильтровать отзывы от нейросетей и ботов
ессы. Даниил Болдин, менеджер продукта карточки товара «Мегамаркета», сказал: «Для создания модели «Мегамаркет» проанализировал жалобы продавцов на комментарии от ботов и выделил паттерны AI-ко
|13.06.2024
|
Сеть строительных гипермаркетов OBI объявила о сотрудничестве с «Мегамаркетом»
Ритейлеров товаров для дома, ремонта, дачи и сада OBI появился на маркетплейсе «Мегамаркет». За покупки пользователям «Мегамаркета» будет начисляться кешбэк бонусами «СберСп
|20.03.2024
|
35% пользователей товаров декоративной косметики «Мегамаркета» регулярно используют опцию онлайн-примерки перед покупкой
В декабре 2023 г. «Мегамаркет» первым среди маркетплейсов добавил возможность онлайн-примерки декоративной косме
|13.12.2023
|
«Мегамаркет» вводит возможность онлайн-примерки косметики
«Мегамаркет» вводит возможность онлайн-примерки декоративной косметики: уже до конца года марк
|27.11.2023
|
«Мегамаркет» начал сотрудничество с ЦРПТ: маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки
«Мегамаркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы
|07.11.2023
|
Пользователи «Мегамаркета» теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото
все вещи со снимка», — отметил Игорь Рожков, директор по маркетингу «Мегамаркета». *** Маркетплейс «Мегамаркет» — онлайн-площадка, где собраны товары из 20 основных категорий, от товаров повсед
|24.10.2023
|
Клиенты сервиса «Точка маркетплейсы» смогут управлять заказами на «Мегамаркете» из единого окна
арсенал онлайн-площадок, которыми пользователь может управлять из «Единого кабинета». Маркетплейс «Мегамаркет» стал пятой онлайн-площадкой, доступной в «Точке маркетплейсы». Об этом CNews сооб
|21.06.2023
|
«Почта России» и «Сбермегамаркет» сокращают время получения заказов, оформленных на маркетплейсе
«Почта России» и «Сбермегамаркет» подписали соглашение о сотрудничестве, по которому логистический оператор окажет услуги по сортировке и предпочтовой подготовке отправлений. Партнеры расширят сотрудничество на
|14.06.2023
|
В России вырос спрос на товары и системы умного дома
Эксперты маркетплейса «Сбермегамаркет» прогнозируют дальнейший кратный рост категории, связывая это с развитием техн
|04.05.2023
|
«Сбермегамаркет» открыл новые инструменты аналитики для продавцов
«Сбермегамаркет» открыл доступ к важным статистикам, которые помогут лучше понимать, что прода
|27.10.2022
|
«Сбер еаптека» расширила продажу лекарств через «Сбермаркет» и «Сбермегамаркет»
«Сбер еаптека» запустила доставку безрецептурных лекарств и товаров для здоровья через маркетплейс «Сбермегамаркет» и расширила возможность заказа через «Сбермаркет» по модели самовывоза. В рам
|27.10.2022
|
«Сбермегамаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств в 64 регионах России
ах», — отметила Анна Маркина, руководитель бизнес-группы категорий регулярных покупок маркетплейса «Сбермегамаркет». На «Сбермегамаркете» можно также купить лекарства для животных с доставкой о
|04.10.2022
|
«Сбермегамаркет» отмечает рост интереса подключения продавцов к площадке в 2,5 раза
На маркетплейсе «Сбермегамаркет» ассортимент по итогам III квартала 2022 г. достиг 10 млн уникальных товаров,
|04.10.2022
|
«Сбермегамаркет» запустил легкие возвраты для покупателей из Санкт-Петербурга и области
деньги и использованные при покупке бонусы отправляются покупателю. Функцию перевозки до продавца «Сбермегамаркет» берет на себя, поэтому неважно, из какого региона продавец отправил товар. Ле
|08.09.2022
|
Fix Price подключился к маркетплейсу «Сбермегамаркет»
Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, подключилась к маркетплейсу «Сбермегамаркет». В настоящее время к заказу на площадке доступно более 550 наименований товар
|05.09.2022
|
Пользователи «Сбермегамаркета» теперь могут забирать заказы из салонов «Мегафона»
«Сбермегамаркет» объявил о том, что забрать заказ, сделанный на площадке, покупатели теперь мо
|12.08.2022
|
Обустройство интерьера для каждой комнаты и стиля — «Сбермегамаркет» представил «Уютный дом»
м”», — сказал Иван Бугай, руководитель бизнес-группы «Товары длительного пользования» маркетплейса «Сбермегамаркет». До конца августа 2022 г. покупатели могут получить от маркетплейса дополните
|17.05.2022
|
«Сберлогистика» запускает склад в Новосибирске под объемы продаж «Сбермегамаркета»
ости доставки и качеству сервиса», – сказал Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса «Сбермегамаркет». «Новосибирск является одним из приоритетных регионов для развития бизнеса на
|20.04.2022
|
«Сбермегамаркет» займется закупками товаров
городах-миллионниках, но и в скорости», — сказал Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса «Сбермегамаркет». В планах компании к концу II квартала 2022 г. представить около 5000 SKU на
|16.03.2022
|
«Сбермегамаркет» ввел ежедневные выплаты продавцам
Мультикатегорийный маркетплейс «Сбермегамаркет» объявил о том, что с 16 марта по 16 июня 2022 г. будет ежедневно производить
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасис Лев 105 7
|Кунин Соломон 9 7
|Осокин Андрей 10 6
|Фахрутдинов Валентин 6 5
|Букашкин Антон 5 5
|Гуцериев Михаил 112 5
|Тынкован Александр 51 5
|Селихов Дмитрий 12 5
|Назаров Леонид 6 4
|Маслов Константин 4 4
|Шовковая Евгения 4 4
|Сиземин Антон 4 4
|Скатин Алексей 33 4
|Хорошилов Иван 4 4
|Бурмистрова Мария 4 3
|Бурмистров Михаил 39 3
|Мазуренко Илья 13 3
|Меньшикова Анна 3 3
|Путин Владимир 3352 3
|Вайнер Всеволод 26 3
|Романова Надежда 12 3
|Романов Илья 34 2
|Рахимбердиев Аскар 39 2
|Каменева Марина 3 2
|Плуталова Анна 2 2
|Ляшко Константин 2 2
|Рожков Игорь 4 2
|Прокофьев Илья 4 2
|Соболев Михаил 6 2
|Бабкин Николай 24 2
|Канивец Константин 9 2
|Абеуов Даурен 6 2
|Свитнева Ольга 11 2
|Шандабыло Евгений 2 2
|Трубицин Дмитрий 2 2
|Панжина Наталия 2 2
|Черницкая Евгения 4 2
|Казьмина Ольга 2 2
|Греф Герман 465 2
|Малышев Сергей 99 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406420, в очереди разбора - 733103.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.