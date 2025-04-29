Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс

Разделы

Маркетплейс СберМегаМаркет — онлайн-площадка, входящая в экосистему Сбера, где можно найти более 3,5 млн товаров более чем от 8 000 магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. Для предпринимателей в сфере электронной и розничной торговли СберМегаМаркет создает канал продаж, где они размещают свои товары, а СберМегаМаркет предоставляет интернет-витрину, маркетинг, логистику, расчетно-кассовое обслуживание и клиентский сервис, то есть полностью готовую инфраструктуру для повышения продаж. Такой формат сотрудничества позволяет продавцам получить доступ к многомиллионной аудитории, сократив собственные затраты на привлечение и операционную деятельность по заказам. СберМегаМаркет доставляет товары более чем в 1000 городов России. 

29.04.2025 Единый кабинет для всех складов и новый подход к управлению ассортиментом: «Мегамаркет» сделал работу продавцов проще

«Мегамаркет» представляет новый подход к управлению ассортиментом и логистикой для продавцов с
20.12.2024 «Мегамаркет» обновляет навигацию на сайте и главную страницу

Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета». Главное изменение — новая навигация на сайте. «Мегамаркет» оптимизирует точки входа в привычные пользователям корзину, поиск, избранное и кн
17.12.2024 «Мегамаркет» фокусируется на доставке популярного ассортимента день в день

«Мегамаркет» завершил один из ключевых этапов обновленной стратегии, направленной на развитие

17.12.2024 Россиянки примерили косметику онлайн более 600 тысяч раз за год: исследование «Мегамаркета»

Год назад «Мегамаркет» ввел возможность онлайн-примерки декоративной косметики. За этот период ею воспол
03.12.2024 В «Мегамаркете» озвучили результаты «Черной пятницы»

Дни с 22 по 30 ноября 2024 г. на «Мегамаркете» пришлись на активную фазу ежегодной распродажи «Черная пятница». В последний ден
26.11.2024 «Мегамаркет» запустил «Журнал» — медиа для покупателей с рекомендациями и рейтингами товаров

одарков. Работая над контентом, редакция опирается на аналитические данные площадки, такие как объёмы продаж, динамика спроса, пользовательские отзывы и вопросы. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета». В пилотном режиме медиа тестирует рубрики «Советуем», «Осенняя подборка» и «Рецепты». Со временем «Журнал» планирует расширить рубрикатор. Команда проекта — главный редактор, штат
22.11.2024 Новая функция на «Мегамаркете»: продавцы смогут размещать видеоотзывы и распаковки от блогеров в карточках товаров

«Мегамаркет» тестирует новые возможности инструмента «Продвижение у блогеров» для селлеров. Пр
14.11.2024 «Мегамаркет» подвел итоги распродажи «Зеленый день»

г. этот список пополнился также телевизорами, пылесосами и ноутбуками. Сезон осенних распродаж на «Мегамаркете» продолжит «Черная пятница». Она пройдет с 23 по 30 ноября 2024 г.
07.11.2024 «Мегамаркет» узнал, какие товары планируют покупать россияне на распродажах

«Мегамаркет» проанализировал, что чаще всего оказывается в «Избранном» и «Корзине» россиян нак
01.11.2024 На «Мегамаркете» теперь можно заказать химчистку одежды

Перечень доступных к заказу на «Мегамаркете» услуг пополнился услугами химчистки. Предметы одежды и обуви заберут, обработают
31.10.2024 Электроточилки и умные подушки: «Мегамаркет» выяснил, какие необычные товары покупают россияне

«Мегамаркет» проанализировал, какие необычные гаджеты покупали россияне на маркетплейсах с янв
16.10.2024 «Мегамаркет» расширяет ассортимент товаров для дома и ремонта

«Мегамаркет» продолжает активно расширять ассортимент в категории «Товары для дома и ремонта».
10.10.2024 «Мегамаркет» тестирует виртуальную фотосъемку с применением ИИ для своих продавцов

«Мегамаркет» разработал сервис на базе нейросетей, с помощью которого продавцы могут генериров
07.10.2024 «Мегамаркет»: сколько стоит обставить кухню техникой в 2024 году

Укомплектовать кухню бытовой техникой в 2024 г обойдется россиянам в среднем в 121 тыс. руб., говорится в исследовании «Мегамаркета». По данным аналитиков, в базовый кухонный набор входят холодильник, плита и духовой шкаф, микроволновая печь, электрочайник, капсульная кофемашина и вытяжка. Средний чек на эти кат
25.09.2024 «Мегамаркет» узнал, какую технику покупают россияне с началом учебного сезона

Аналитики «Мегамаркета» выяснили, какую электронику чаще всего покупают с началом учебного года. В сезон подготовки к новому учебному году продажи ноутбуков вырастают более, чем в 2,5 раза относительно на
13.09.2024 Склад «Мегамаркета» открылся на месте бывшей IKEA в Химках

«Мегамаркет» открыл в Химках первый склад на площадях, освобожденных ушедшей из России сетью м
30.08.2024 Срез «Мегамаркета»: на что растет спрос с наступлением осени

Эксперты «Мегамаркета» проанализировали, на какие товары растет спрос осенью, и дали прогноз на текущий сезон. Так, растут продажи товаров для новогоднего декора и домашнего уюта, настольных игр и зимнег
23.08.2024 «Мегамаркет» присоединился к поддержке жителей Курской области

инициативой по реализации соответствующих сервисов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Мегамаркет начисляет пострадавшим по три тыс. бонусов «Спасибо» (один бонус = один рубль), ко
01.08.2024 От продавца до человека — одна кнопка: уникальный инструмент C2C-коммуникации на «Мегамаркете»

«Мегамаркет» совместно с Perfluence, крупнейшей платформой по работе с блогерами, запустили ун
24.07.2024 «Мегамаркет» запускает проект «Мегаэксперты»

«Мегамаркет» запускает проект «Мегаэксперты», направленный на поддержку и развитие всех, кто т
16.07.2024 «Мегамаркет» научился фильтровать отзывы от нейросетей и ботов

ессы. Даниил Болдин, менеджер продукта карточки товара «Мегамаркета», сказал: «Для создания модели «Мегамаркет» проанализировал жалобы продавцов на комментарии от ботов и выделил паттерны AI-ко
13.06.2024 Сеть строительных гипермаркетов OBI объявила о сотрудничестве с «Мегамаркетом»

Ритейлеров товаров для дома, ремонта, дачи и сада OBI появился на маркетплейсе «Мегамаркет». За покупки пользователям «Мегамаркета» будет начисляться кешбэк бонусами «СберСп
20.03.2024 35% пользователей товаров декоративной косметики «Мегамаркета» регулярно используют опцию онлайн-примерки перед покупкой

В декабре 2023 г. «Мегамаркет» первым среди маркетплейсов добавил возможность онлайн-примерки декоративной косме
13.12.2023 «Мегамаркет» вводит возможность онлайн-примерки косметики

«Мегамаркет» вводит возможность онлайн-примерки декоративной косметики: уже до конца года марк
27.11.2023 «Мегамаркет» начал сотрудничество с ЦРПТ: маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки

«Мегамаркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы
07.11.2023 Пользователи «Мегамаркета» теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото

все вещи со снимка», — отметил Игорь Рожков, директор по маркетингу «Мегамаркета». *** Маркетплейс «Мегамаркет» — онлайн-площадка, где собраны товары из 20 основных категорий, от товаров повсед
24.10.2023 Клиенты сервиса «Точка маркетплейсы» смогут управлять заказами на «Мегамаркете» из единого окна

арсенал онлайн-площадок, которыми пользователь может управлять из «Единого кабинета». Маркетплейс «Мегамаркет» стал пятой онлайн-площадкой, доступной в «Точке маркетплейсы». Об этом CNews сооб
21.06.2023 «Почта России» и «Сбермегамаркет» сокращают время получения заказов, оформленных на маркетплейсе

«Почта России» и «Сбермегамаркет» подписали соглашение о сотрудничестве, по которому логистический оператор окажет услуги по сортировке и предпочтовой подготовке отправлений. Партнеры расширят сотрудничество на

14.06.2023 В России вырос спрос на товары и системы умного дома

Эксперты маркетплейса «Сбермегамаркет» прогнозируют дальнейший кратный рост категории, связывая это с развитием техн
04.05.2023 «Сбермегамаркет» открыл новые инструменты аналитики для продавцов

«Сбермегамаркет» открыл доступ к важным статистикам, которые помогут лучше понимать, что прода
27.10.2022 «Сбер еаптека» расширила продажу лекарств через «Сбермаркет» и «Сбермегамаркет»

«Сбер еаптека» запустила доставку безрецептурных лекарств и товаров для здоровья через маркетплейс «Сбермегамаркет» и расширила возможность заказа через «Сбермаркет» по модели самовывоза. В рам
27.10.2022 «Сбермегамаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств в 64 регионах России

ах», — отметила Анна Маркина, руководитель бизнес-группы категорий регулярных покупок маркетплейса «Сбермегамаркет». На «Сбермегамаркете» можно также купить лекарства для животных с доставкой о
04.10.2022 «Сбермегамаркет» отмечает рост интереса подключения продавцов к площадке в 2,5 раза

На маркетплейсе «Сбермегамаркет» ассортимент по итогам III квартала 2022 г. достиг 10 млн уникальных товаров,

04.10.2022 «Сбермегамаркет» запустил легкие возвраты для покупателей из Санкт-Петербурга и области

деньги и использованные при покупке бонусы отправляются покупателю. Функцию перевозки до продавца «Сбермегамаркет» берет на себя, поэтому неважно, из какого региона продавец отправил товар. Ле
08.09.2022 Fix Price подключился к маркетплейсу «Сбермегамаркет»

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, подключилась к маркетплейсу «Сбермегамаркет». В настоящее время к заказу на площадке доступно более 550 наименований товар
05.09.2022 Пользователи «Сбермегамаркета» теперь могут забирать заказы из салонов «Мегафона»

«Сбермегамаркет» объявил о том, что забрать заказ, сделанный на площадке, покупатели теперь мо
12.08.2022 Обустройство интерьера для каждой комнаты и стиля — «Сбермегамаркет» представил «Уютный дом»

м”», — сказал Иван Бугай, руководитель бизнес-группы «Товары длительного пользования» маркетплейса «Сбермегамаркет». До конца августа 2022 г. покупатели могут получить от маркетплейса дополните
17.05.2022 «Сберлогистика» запускает склад в Новосибирске под объемы продаж «Сбермегамаркета»

ости доставки и качеству сервиса», – сказал Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса «Сбермегамаркет». «Новосибирск является одним из приоритетных регионов для развития бизнеса на
20.04.2022 «Сбермегамаркет» займется закупками товаров

городах-миллионниках, но и в скорости», — сказал Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса «Сбермегамаркет». В планах компании к концу II квартала 2022 г. представить около 5000 SKU на

16.03.2022 «Сбермегамаркет» ввел ежедневные выплаты продавцам

Мультикатегорийный маркетплейс «Сбермегамаркет» объявил о том, что с 16 марта по 16 июня 2022 г. будет ежедневно производить


Публикаций - 183, упоминаний - 281

