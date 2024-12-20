Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Мегамаркет» обновляет навигацию на сайте и главную страницу

Маркетплейс делает ставку на минимализм, персонализацию и вовлечение посетителей, опираясь на актуальные тренды веб-дизайна и BigTech. Большая часть пользователей может оценить нововведения в декабре. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Главное изменение — новая навигация на сайте. «Мегамаркет» оптимизирует точки входа в привычные пользователям корзину, поиск, избранное и кнопку вызова категорий таким образом, чтобы они всегда находились в поле зрения, но при этом не отвлекали от поиска и выбора товаров. Навигация будет минималистичной, чтобы не отвлекать пользователя от просмотра товаров и контента. Еще одно преимущество нововведения — в его интерактивности: навигация содержит визуальные подсказки, которые помогают ориентироваться в разделах.

Такие решения призваны ускорить навигацию и повысить доступность ключевых разделов. Например, пользователям не придется пролистывать вниз, чтобы прочитать информацию о компании или найти контакты — все разделы будут доступны по клику на специальную кнопку в правой нижней части каждой страницы.

Вторая часть обновлений коснется главной страницы сайта. «Мегамаркет» полностью пересмотрит её концепцию: вместо статичных баннеров и товарных подборок пользователи увидят персонализированный раздел — весь контент будет динамически подстраиваться под каждого посетителя на основании его интересов.

В центре внимания новой главной — персонализированные подборки, разбитые по категориям интересов. Помимо создания подборок товаров «Маркетплейс» сфокусируется на подготовке редакционного контента: лукбуков и лонгридов. Они также будут встроены в сетку главной страницы.

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса
Облака

Казьмина Ольга, руководитель управления бренда и коммуникаций: «Наша главная мотивация для обновлений — польза для продавцов и покупателей. Селлеры смогут интегрировать свои предложения в ленту персональных рекомендаций и получать большие охваты среди целевых посетителей. Пользователи же будут тратить меньше времени на поиск необходимых товаров. Наша общая цель — увеличить эффективность каждого размещения для всех сторон. Мы стремимся к тому, чтобы стать трендсеттерами в работе с несформированными пользовательскими потребностями».

В редизайне главной и навигации на сайте были задействованы практически все продуктовые команды клиентского сервиса «Мегамаркета»: от витрины до категорийного опыта.

Мобильное приложение тоже непрерывно совершенствуется. Сейчас главные векторы его развития те же, что и для сайта — улучшение пользовательского опыта, закрытие несформированных потребностей покупателя за счет персонализации, проработка специфичных пользовательских сценариев для разных категорий товаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру

Как защититься от продвинутых кибератак

Объем рынка кибербезопасности в России по итогам 2024 года составит почти 600 миллиардов рублей

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще