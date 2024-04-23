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HRM KPI Мотивация персонала Staff motivation

HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation

"Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест". Художники: Н. Бабин и В. Гаусман. Издательство "Советский художник", Москва, 1968 год. "Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест". Художники: Н. Бабин и В. Гаусман. Издательство "Советский художник", Москва, 1968 год.
"Как работал - так и заработал" Плакат отражает коммунистическое отношение к труду. Говорков Виктор Иванович, 1964 год. "Как работал - так и заработал" Плакат отражает коммунистическое отношение к труду. Говорков Виктор Иванович, 1964 год.
«Вот что лень и сладкий сон дали лодырю в сезон» Ержанов М. 1967 год. «Вот что лень и сладкий сон дали лодырю в сезон» Ержанов М. 1967 год.
«На чёрную доску прогульщиков, нытиков и маловеров» Советский плакат по борьбе с негативными явлениями на производстве. Неизвестный художник, конец 1920-х гг. «На чёрную доску прогульщиков, нытиков и маловеров» Советский плакат по борьбе с негативными явлениями на производстве. Неизвестный художник, конец 1920-х гг.
«Вон дармоедов с тепленьких мест! Кто не работает, тот не ест!» Плакат о изменению понятий трудящихся по отношений к работе. Масляков О., Цвик Е., 1961 год. «Вон дармоедов с тепленьких мест! Кто не работает, тот не ест!» Плакат о изменению понятий трудящихся по отношений к работе. Масляков О., Цвик Е., 1961 год.
Паразиты и лодыри, не работая сами, мешают работе других Надпись под изображением (орфография сохранена): "Герои трудового фронта, это все работающие не покладая рук над восстановлением народного хозяйства. Тяжким грузом на молоте, кующем новую коммунистическую жизнь, повисли все шкурники, лентяи, мошечники, мародеры тыла. Не дорабатывая, разбегаясь с заводов, дезертиры трудового фронта подло изменяют пролетарской революции, переходя на сторону ее врагов. Металлопромышленность — ударная промышленность нашей Республики. Больше чем где бы то ни было, там нужны рабочие руки преступна малейшая небрежность и разгильдяйство. Ц. К. Всероссийского союза рабочих металлистов призывает всех рабочих металлистов сплотиться в единую могучую армию бойцов с разрухой, распущенностью. Поднять выше производительность! Больше паровозов транспорту, больше винтовок красноармейцам, ни одного дезертира, ни одного часа прогулов! Фронт труда, фронт металлистов, равняйся по Красному фронту!" СССР, 1920 г. Костяницын В.Н. Паразиты и лодыри, не работая сами, мешают работе других Надпись под изображением (орфография сохранена): "Герои трудового фронта, это все работающие не покладая рук над восстановлением народного хозяйства. Тяжким грузом на молоте, кующем новую коммунистическую жизнь, повисли все шкурники, лентяи, мошечники, мародеры тыла. Не дорабатывая, разбегаясь с заводов, дезертиры трудового фронта подло изменяют пролетарской революции, переходя на сторону ее врагов. Металлопромышленность — ударная промышленность нашей Республики. Больше чем где бы то ни было, там нужны рабочие руки преступна малейшая небрежность и разгильдяйство. Ц. К. Всероссийского союза рабочих металлистов призывает всех рабочих металлистов сплотиться в единую могучую армию бойцов с разрухой, распущенностью. Поднять выше производительность! Больше паровозов транспорту, больше винтовок красноармейцам, ни одного дезертира, ни одного часа прогулов! Фронт труда, фронт металлистов, равняйся по Красному фронту!" СССР, 1920 г. Костяницын В.Н.
Плакат, СССР, 1957 год Плакат, СССР, 1957 год
«Спеши в ударную группу образцового труда вступить.» Советский агитационный плакат. Художник Маяковский В. 1925 год «Спеши в ударную группу образцового труда вступить.» Советский агитационный плакат. Художник Маяковский В. 1925 год
«А как ты сегодня поработал?» Советский плакат о труде. Неизвестный художник, 1958 год. «А как ты сегодня поработал?» Советский плакат о труде. Неизвестный художник, 1958 год.
Радуюсь я - это мой труд вливается в труд моей республики! Плакат, демонстрирующий ценность вклада каждого человека в единую цель, единую страну. Л. Голованов, 1959г. Радуюсь я - это мой труд вливается в труд моей республики! Плакат, демонстрирующий ценность вклада каждого человека в единую цель, единую страну. Л. Голованов, 1959г.
«Дай качестВО!» Плакат о всемерном улучшении качества труда. Неизвестный художник, 1931 год. «Дай качестВО!» Плакат о всемерном улучшении качества труда. Неизвестный художник, 1931 год.
«Трудящимся — здоровый отдых!» плакат о необходимости развития доступного отдыха в стране. Нестерова М., 1946 год. «Трудящимся — здоровый отдых!» плакат о необходимости развития доступного отдыха в стране. Нестерова М., 1946 год.
«Каждый прогул — радость врагу!» Плакат о тесной связи трудовой дисциплины с происками империалистов. Маяковский В., 1920 год. «Каждый прогул — радость врагу!» Плакат о тесной связи трудовой дисциплины с происками империалистов. Маяковский В., 1920 год.


23.04.2024 Современный цифровой офис 2024 1

Марина Яловега, «Группа Астра»: Работа в российской компании стала преимуществом 1

03.04.2024 Bi.Zone представила Threat Zone — годовое исследование российского киберландшафта 1

02.04.2024 Информационная система «Феликс» «Ростелекома» включена в реестр отечественного ПО 1

01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 1

26.03.2024 Эксперты F.A.C.C.T. обнаружили атаки новой группы кибершпионов 1

22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1

29.02.2024 Самореализация и систематизация знаний: зачем россияне поступают в магистратуры? 1

20.02.2024 41% россиян после 50 думают о переходе в ИТ 1

05.02.2024 В МТУСИ разработали методику применения гаджетов на занятиях по физической культуре 1

30.01.2024 Scaly Wolf атакует российские промышленные и логистические предприятия 1

25.01.2024 «Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» на базе TopLog WMS 1

25.01.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о запуске программ долгосрочной мотивации для топ-менеджмента и сотрудников компании 1

18.01.2024 Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях 1

17.01.2024 Россию ждет эскалация слежки в интернете. Власти будут собирать геолокацию всех IP-адресов. Опрос 1

03.01.2024 В России создали тренажер офисной безопасности в виртуальной реальности 1

22.12.2023 Skillbox откроет первый цифровой колледж в России 1

18.12.2023 «Алроса» внедрила решение на базе АСУ ГТК «Карьер» 1

12.12.2023 Angara Security и российский автогонщик Борис Шульмейстер подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российской серии кольцевых гонок в сезоне 2024 года 1

09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1

07.12.2023 «1С-Рарус» за четыре месяца помог сети Desport открыть первые магазины 1

27.11.2023 Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов 1

22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1

08.11.2023 Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus 1

07.11.2023 IT_ONE и «Сколково» запускают конкурс в области ИИ для решения HR-задач 1

03.11.2023 Т1 Cloud признан IaaS-провайдером года по версии CNews 1

18.10.2023 Михаил Сартаков, Х5 Group: Мы создали корпоративный университет по-другому 1

13.10.2023 Как проходит цифровая трансформация компании: 3 важных условия 1

12.10.2023 ГК «Подрядчик» цифровизирует процесс обучения сотрудников с помощью «Учебного портала» компании «Философт» 1

23.10.2023 Сергей Тихомиров -

Сергей Тихомиров, CUSTIS: Банки могут составить реальную конкуренцию ИТ-компаниям в создании конечных цифровых продуктов для других отраслей

 1

09.10.2023 Какие средства ИБ должны обязательно быть в организации 1

06.10.2023 «Философт» готовит осеннее обновление образовательной платформы «Учебный портал» 1

31.08.2023 F.A.C.C.T. установила связь вымогателей Shadow c хактивистами из группы Twelve 1

22.08.2023 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года 1

Эпоха HCM: как автоматизация HR-процессов помогает развиваться бизнесу 1

11.08.2023 Сотрудники ГК Softline получили акции «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации 1

Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров 1

07.08.2023 67% компаний избегают публичных высказываний о произошедших инцидентах с утечкой данных 1

01.08.2023 Минцифры после атаки БПЛА переходит на частичную удаленку, но рассчитывает вернуться в привычный режим 1

06.07.2023 «Философт» запустила продажи модулей образовательной платформы «Учебный портал» 1


Публикаций - 441, упоминаний - 456

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24121 58
7715 33
SAP SE 5128 31
Oracle Corporation 6533 25
Ростелеком 10787 24
Google LLC 11424 23
Yandex - Яндекс 6549 21
IBM - International Business Machines Corp 9353 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8453 20
Apple Inc 11697 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10981 16
Cisco Systems 5018 15
МегаФон 7926 13
Meta Platforms - Facebook 4375 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4555 11
Softline - Софтлайн 2416 11
Крок - Croc 1764 11
VK - Mail.ru Group 3286 11
Intel Corporation 11929 10
Samsung Electronics 10000 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1279 10
Telegram Group 1516 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1584 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1418 8
Цифра ГК 2285 8
Huawei 3712 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2067 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1383 7
1С-Рарус 856 7
Directum - Директум 1015 7
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 406 7
InfoWatch - Инфовотч 970 6
HP Inc. 5629 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1037 6
Lenovo Motorola 3492 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 565 6
Siemens AG - Siemens Group 2562 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 703 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 854 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6620 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2637 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6807 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1473 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1052 8
HeadHunter Group - HH Group 369 8
РЖД - Российские железные дороги 1801 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1055 7
Альфа-Банк 1690 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 945 7
ВТБ - ВТБ24 662 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 6
Газпром ПАО 1251 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 382 6
Открытие ФК - Банк Открытие 526 6
Почта России ПАО 2012 5
Лента - Сеть розничной торговли 1916 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2047 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Связной ГК 1360 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 403 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1105 4
Uber 320 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1149 4
АльфаСтрахование СГ 296 4
Ингосстрах СПАО 399 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 703 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 382 4
Евросеть 1402 4
Qiwi 979 4
ГПБ - Газпромбанк 1026 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 453 4
Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 314 4
Superjob - Суперджоб 385 4
ПСБ - Промсвязьбанк 801 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 185 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 3
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Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 4
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Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 165 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 324 3
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Судебная власть - Judicial power 2222 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 297 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 322 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1024 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 655 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 279 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6188 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2661 4
Единая Россия - Политическая партия 286 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 572 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 8 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 8 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 17 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 24 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
WIT - Women in Tech 4 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
Linux Foundation 178 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 275 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 105 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1001 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59639 184
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28385 116
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45090 116
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 1
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Synergy Research Group 41 1
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Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 29 1
CNews Инновация года - награда 107 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 862 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 723 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 791 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 540 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 329 5
РАН - Российская академия наук 1775 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1410 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 275 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 219 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 191 4
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 51 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 252 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 111 2
НИУ ВШЭ - Институт образования 8 2
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 60 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 367 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 229 2
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 140 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 91 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 39 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 500 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 487 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 304 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 2
VK Skillbox - Скилбокс 92 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 260 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 85 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 36 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 18 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 11 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 67 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 7 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
Т1 Цифровая академия 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2278 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 997 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1913 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1164 6
День молодёжи - 27 июня 740 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 3
CNews FORUM Кейсы 168 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 267 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 120 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 172 2
Docflow 146 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
Старт Хаб 20 1
Венчурная ярмарка 25 1
Крок - CROC Cyber Conference 1 1
itSMF - IT Service Management Forum 31 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Сбер - Sber500 4 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
Alfa-Battle - чемпионат российских дата-сайентистов 1 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Прямая линия с Президентом РФ 15 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 112 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 164 1
CNews AWARDS - награда 452 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1280451, в очереди разбора - 809969.
Создано именных указателей - 143708.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
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