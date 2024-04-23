HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation

Паразиты и лодыри, не работая сами, мешают работе других Надпись под изображением (орфография сохранена): "Герои трудового фронта, это все работающие не покладая рук над восстановлением народного хозяйства. Тяжким грузом на молоте, кующем новую коммунистическую жизнь, повисли все шкурники, лентяи, мошечники, мародеры тыла. Не дорабатывая, разбегаясь с заводов, дезертиры трудового фронта подло изменяют пролетарской революции, переходя на сторону ее врагов. Металлопромышленность — ударная промышленность нашей Республики. Больше чем где бы то ни было, там нужны рабочие руки преступна малейшая небрежность и разгильдяйство. Ц. К. Всероссийского союза рабочих металлистов призывает всех рабочих металлистов сплотиться в единую могучую армию бойцов с разрухой, распущенностью. Поднять выше производительность! Больше паровозов транспорту, больше винтовок красноармейцам, ни одного дезертира, ни одного часа прогулов! Фронт труда, фронт металлистов, равняйся по Красному фронту!" СССР, 1920 г. Костяницын В.Н.