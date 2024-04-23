Индексная книга (каталог) CNews*
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HRM KPI Мотивация персонала Staff motivation
"Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест". Художники: Н. Бабин и В. Гаусман. Издательство "Советский художник", Москва, 1968 год.
"Как работал - так и заработал" Плакат отражает коммунистическое отношение к труду. Говорков Виктор Иванович, 1964 год.
«Вот что лень и сладкий сон дали лодырю в сезон» Ержанов М. 1967 год.
«На чёрную доску прогульщиков, нытиков и маловеров» Советский плакат по борьбе с негативными явлениями на производстве. Неизвестный художник, конец 1920-х гг.
«Вон дармоедов с тепленьких мест! Кто не работает, тот не ест!» Плакат о изменению понятий трудящихся по отношений к работе. Масляков О., Цвик Е., 1961 год.
Паразиты и лодыри, не работая сами, мешают работе других Надпись под изображением (орфография сохранена): "Герои трудового фронта, это все работающие не покладая рук над восстановлением народного хозяйства. Тяжким грузом на молоте, кующем новую коммунистическую жизнь, повисли все шкурники, лентяи, мошечники, мародеры тыла. Не дорабатывая, разбегаясь с заводов, дезертиры трудового фронта подло изменяют пролетарской революции, переходя на сторону ее врагов. Металлопромышленность — ударная промышленность нашей Республики. Больше чем где бы то ни было, там нужны рабочие руки преступна малейшая небрежность и разгильдяйство. Ц. К. Всероссийского союза рабочих металлистов призывает всех рабочих металлистов сплотиться в единую могучую армию бойцов с разрухой, распущенностью. Поднять выше производительность! Больше паровозов транспорту, больше винтовок красноармейцам, ни одного дезертира, ни одного часа прогулов! Фронт труда, фронт металлистов, равняйся по Красному фронту!" СССР, 1920 г. Костяницын В.Н.
Плакат, СССР, 1957 год
«Спеши в ударную группу образцового труда вступить.» Советский агитационный плакат. Художник Маяковский В. 1925 год
«А как ты сегодня поработал?» Советский плакат о труде. Неизвестный художник, 1958 год.
Радуюсь я - это мой труд вливается в труд моей республики! Плакат, демонстрирующий ценность вклада каждого человека в единую цель, единую страну. Л. Голованов, 1959г.
«Дай качестВО!» Плакат о всемерном улучшении качества труда. Неизвестный художник, 1931 год.
«Трудящимся — здоровый отдых!» плакат о необходимости развития доступного отдыха в стране. Нестерова М., 1946 год.
«Каждый прогул — радость врагу!» Плакат о тесной связи трудовой дисциплины с происками империалистов. Маяковский В., 1920 год.
Публикаций - 441, упоминаний - 456
HRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 829 9
|Мельникова Анастасия 318 5
|Мишустин Михаил 592 5
|Федечкин Эдуард 41 4
|Ананьев Алексей 110 4
|Тарасенко Владимир 30 4
|Лавров Владимир 47 4
|Никифоров Николай 1134 4
|Мякишева Марина 84 3
|Трифонов Андрей 8 3
|Казак Максим 162 3
|Ананьева Татьяна 10 3
|Глазков Александр 87 3
|Шалманов Сергей 201 3
|Коптелов Андрей 109 3
|Кичко Дмитрий 58 3
|Панченко Иван 85 3
|Паршин Максим 314 3
|Медведев Дмитрий 1644 3
|Касперская Наталья 282 3
|Греф Герман 391 3
|Путин Владимир 2968 3
|Кирюшин Сергей 74 3
|Калинин Александр 147 2
|Евтушенков Владимир 206 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Осеевский Михаил 295 2
|Натрусов Артем 252 2
|Аитов Тимур 197 2
|Раевский Роман 14 2
|Махлин Дмитрий 73 2
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 167 2
|Шаров Владимир 32 2
|Аншина Марина 78 2
|Бадалов Андрей 62 2
|Щербаков Борис 46 2
|Давыдов Александр 47 2
|Рейман Леонид 1038 2
|Овчаренко Юрий 33 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 288 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1280451, в очереди разбора - 809969.
Создано именных указателей - 143708.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1280451, в очереди разбора - 809969.
Создано именных указателей - 143708.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.