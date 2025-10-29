67% ИТ-компаний частично или полностью перевели сотрудников в офис

HR-холдинг Ventra провел федеральный опрос среди российских ИТ-компаний и выяснил, с какими вызовами сталкиваются компании, как изменилась ситуация с кадрами за год и какие методы мотивации сотрудников сегодня активно применяются. В опросе приняли участие более 900 руководителей (CIO / СТО, HR BP и HRD). Об этом CNews сообщили представители Ventra.

Работодатели отметили, что главными вызовами в работе с персоналом в 2025 г. стали удержание сотрудников (61%), найм новых специалистов (59%) и переобучение текущего штата (41%). Вместе с этим компании волнуют вопросы оптимизации рабочих процессов: замещение ряда функций ИИ (32%), пересмотр системы компенсаций и льгот (29%), а также переход от удаленного формата работы к гибридному или офисному (26%).

Компании все еще отмечают дефицит кадров в ключевых ИТ-направлениях. Особенно остро ощущается нехватка специалистов по информационной безопасности (52%) и разработчиков (47%) — в особенности в бэкенд (49%), фулл-стек (48%) и мобильной разработке (30%). В 2024 году самыми дефицитными специалистами были разработчики (57%). Кроме того, есть спрос на DevOps (42%) и AI / ML специалистов (28%), тогда как продакт-менеджеры остаются наименее востребованной категорией (14%).

Для удержания текущих сотрудников компании традиционно прибегают к повышению зарплаты (58%). Чуть реже предлагают новые карьерные возможности (повышение в должности, выделение команды в подчинение) (52%) или смену офисного формата занятости (39%). Для сравнения: годом ранее гибрид или дистанционный формат были готовы предложить больше компаний — 52%.

Также работодатели мотивируют остаться в компании нематериальными инструментами — компенсируют расходы на отдых, спорт и корпоративное обучение (35%, 34% и 33% соответственно).

Несмотря на дефицит кадров, компании продолжают расширять команды: 71% увеличили свои команды, а сокращениях сообщили лишь 3% При этом вырос и процент найма специалистов без опыта — он достиг 62%. В 2024 г. только 44% компаний рассматривали работников начального уровня.

В ближайшей перспективе большинство компаний планируют оптимизировать затраты: больше половины (56%) собираются сократить расходы на ИТ-персонал на 10%, однако 87% намерены увеличить зарплаты своим сотрудникам в следующем году: чаще всего в пределах 10-20% (49%) .

В ответ на нехватку кандидатов российские компании пересматривают систему мотивации и льгот (53%) и рассматривают возможность нанимать больше сотрудников без опыта (49%). Реже всего работодатели готовы отпустить сотрудника в длительный отпуск — саббатикал (4%).

Компании постепенно движутся к частичному или полному переводу ИТ-специалистов в офис: если год назад тенденцию отмечали 51% опрошенных, то в 2025 г. число увеличилось до 67%.

«ИТ-специалисты продолжают оставаться одной из самых дефицитных и востребованных групп работников на рынке труда. Работодатели нуждаются в сильных квалифицированных ИТ-командах, вследствие чего прибегают к комплексным решениям удержания профессионалов. Так, материальная мотивация по-прежнему остается самым популярным инструментом, однако все больший вес приобретает карьерное развитие, соцпакет и возможность гибридного и удаленного форматов работы», — сказала Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra.