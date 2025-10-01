«Учи.ру» расширяет форматы занятий: на платформе появились репетиторы и мини-группы для школьников 1-11 классов

Образовательная платформа «Учи.ру» запустила два новых формата онлайн-занятий — индивидуальные уроки с репетиторами и обучение в мини-группах. Они дополняют курсы для самостоятельной учебы и становятся частью единой образовательной траектории ребенка на платформе. Занятия самостоятельно, в мини-группах и с репетиторами можно комбинировать или чередовать в зависимости от образовательных задач. Об этом CNews сообщили представители VK.

На «Учи.ру» теперь доступно более шести тыс. репетиторов по 15 предметам — основным школьным дисциплинам и дополнительным направлениям: программирование, лидерство, финансовая грамотность. Формат рассчитан на учеников 1–11 классов. Все занятия проходят в безопасной цифровой среде с видеосвязью, виртуальной доской и интерактивными материалами.

Мини-группы рассчитаны на формат «малого класса» до восьми человек. Для начальной школы доступно четыре направления.

Мастер программирования — работа в 3D-среде, освоение базовых навыков программирования на русском языке и создание собственного цифрового интерактивного проекта.

Scratch — программирование на основе готовых визуальных элементов, за счет чего формат остается доступным даже тем, кто только начинает осваивать чтение и письмо.

Школа юных лидеров — задания и проекты, направленные на развитие ответственности, коммуникации, лидерства и гибкости.

Школа юных предпринимателей — разработка первой бизнес-идеи и ее реализация в команде, первый опыт предпринимательства.

Для учеников 5–8 классов запущена ИТ-школа. Она объединяет пять направлений — от Scratch и 2D-конструкторов до Python и 3D-разработки — и позволяет собрать портфолио из собственных проектов.

«Сегодня образование становится все более фрагментированным: родители ищут курсы, репетиторов и кружки в разных местах, и при этом сложно понять, что действительно помогает ребенку. Мы запустили новые форматы, чтобы семьям стало проще ориентироваться в этом выборе. На «Учи.ру» все элементы связаны: в самостоятельных курсах видно прогресс по каждой теме, и на этой основе можно понять, когда нужна индивидуальная поддержка педагога или дополнительная мотивация в группе. Такой подход делает траекторию гибкой и управляемой, а для родителей понятны как результаты, так и экономика обучения», — сказала Екатерина Молчанова, руководитель образовательного продукта «Учи.ру».

Репетитора можно выбрать в личном кабинете «Учи.ру»: достаточно зарегистрироваться на платформе и записаться на бесплатный вводный урок через каталог курсов или страницу оплаты. В мини-группы запись доступна из курса по соответствующим темам. Для знакомства с форматами предусмотрены три бесплатных урока с репетитором и бесплатный мастер-класс по теме занятий в мини-группе.