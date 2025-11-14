Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам
Европейский Союз начал антимонопольное расследование в отношении Google по жалобе СМИ, утверждающих, что их лишают законных доходов. Технологический гигант ответил, он так борется за качество результатов поиска.
Новое расследование против Google
Евросоюз начал антимонопольное расследование в отношении Google, которая может получить крупный штраф, пишет Reuters.
На американскую корпорацию пожаловались издательства и новостные СМИ. Они утверждают, что лишаются доходов в результате проводимой Google политики, занижающей позиции их сайтов в поисковых результатах при использовании контента коммерческих партнеров.
Это подтвердил мониторинг, проведенный Еврокомиссией, как заявили ее представители, что вызвало у них опасения по поводу «дискриминации», лишающей издателей «общепринятого и законного способа монетизации».
«Мы проведем расследование, чтобы убедиться, что издатели новостей не теряют важные доходы в это непростое для отрасли время, а также чтобы гарантировать соблюдение Google Закона о цифровых рынках (DMA)», — сказала глава антимонопольного ведомства ЕС Тереза Рибера (Teresa Ribera).
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act; DMA) был принят в Европейском Союзе в конце декабря 2022 г. Он призван усилить конкуренцию на рынках стран, входящих в содружество, и предотвратить их монополизацию крупными интернет-компаниями.
Борьба за качество результатов поиска
Google выразила протест антимонопольному органу ЕС, заявив, что его действия могут привести к снижению качества результатов поиска.
Технологический гигант начал бороться с компаниями, использующими его поисковый алгоритм для повышения рейтинга других сайтов в марте 2024 г., называя это борьбой со спамом.
Google помогает выравнивать ситуацию, не давая веб-сайтам использовать обманные приемы, чтобы превзойти по рейтингу сайты, конкурирующие за счет собственного контента, объяснил в своем блоге Панду Наяк (Pandu Nayak), главный научный сотрудник Google Search.
«Объявленное сегодня расследование наших мер по борьбе со спамом является ошибочным и рискует нанести вред миллионам европейских пользователей», — заявил Наяк. Он отметил также, что немецкий суд уже отклонил аналогичный иск, поданный в апреле 2025 г. медиакомпанией ActMeraki. Тогда Google заявляла, что ввела меры в отношении спама в ответ на жалобы пользователей.
Google уже признана монополистом
Совсем недавно Google чуть не лишилась своего рекламного бизнеса. В апреле 2025 г. CNews писал, что Google признана монополистом на рынке рекламы США и суд может потребовать продажи ее ИТ-сервиса Google Ad Manager. Разговоры о необходимости «отобрать» рекламный бизнес у Google ведутся по меньшей мере с 2020 г.
В 2024 г., тоже в США, компания была признана незаконно монополизировавшей рынок онлайн-поиска. Среди мер, которые ей грозили, называлось принудительное разделение материнской компании Alphabet на несколько независимых частей. Правда, в сентябре 2025 г. суд в Вашингтоне обязал корпорацию делиться данными с конкурентами в сфере онлайн-поиска, но постановил, что ей не придется продавать свой браузер Chrome. Она может также сохранить за собой свою операционную систему Android.