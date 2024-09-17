После многих лет борьбы в iPhone проник «убийца SMS», продвигаемый Google

В iOS 18 появилась поддержка RCS

Компания Apple обновила операционную систему iOS для фирменных смартфонов iPhone. В iOS 18 реализована поддержка стандарта RCS, призванного заменить устаревшие технологии SMS и MMS, а также обеспечить «продвинутый» обмен сообщениями между iPhone и смартфонами на базе ОС Android.

В отличие от своих предшественников RCS поддерживает групповые чаты, отправку и прием файлов, аудио- и видеовызовы, обмен данными геолокации, а также черные списки. Важно отметить, что защита содержимого переписки владельцев iPhone с пользователями Android не предусмотрена, хотя RCS и поддерживает оконечное шифрование.

Для перехода на RCS пользователю iPhone недостаточно обновиться до iOS 18. Необходимо, чтобы оператор сотовой связи, абонентом которого является обладатель смартфона Apple с самой свежей стабильной прошивкой, также обеспечил техническую возможность обмена сообщениями стандарта RCS.

Terrillo Walls / unsplash.com Современные iPhone получили поддержку RCS. Дело за сотовыми операторами

Некоторые крупные зарубежные телекоммуникационные компании уже его поддерживают. К таковым, например, относятся американские AT&T, T-Mobile и Verizon. Абонентам виртуальных операторов (MVNO), не имеющих собственной телеком-инфраструктуры, вероятно, придется подождать. В России услуги на базе RCS ранее предоставляла и продолжает это делать компания МТС, однако по состоянию на август 2023 г. они были доступны исключительно абонентам из числа владельцев отдельных моделей смартфонов Samsung. Этот список, опубликованный на официальном сайте оператора, с тех пор пополнился несколькими новыми девайсами, но iPhone в нем на момент публикации данного материала отсутствует.

Примечательно, что Google Fi, собственный MVNO-оператор корпорации Google, которая является одним из крупнейших сторонников RCS, пока не может обеспечить обмен сообщениями между владельцами Android- и iOS-гаджетов с использованием RCS, отмечает Ars Technica. Ответственность за это в Google возлагают на Apple, которая пока ограничивает абонентов Google Fi в доступе к RCS-сервисам, во всяком случае пока.

Apple меняет мнение под давлением ЕС

Apple на протяжении многих лет отказывалась от внедрения поддержки RCS в собственные продукты, которая бы позволила бы обеспечить лучшую совместимость экосистем Android и Apple, несмотря на публичную критику со стороны Google и Samsung.

В 2022 г. глава Apple Тим Кук (Tim Cook) на одном из публичных мероприятий заявил об отсутствии запроса на добавление RCS со стороны покупателей iPhone, тем самым ясно дав понять, что в этом направлении изменений ждать не стоит.

В конце декабря 2022 г. в Европейском Союзе был принят Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act; DMA), который призван усилить конкуренцию на рынках стран, входящих в содружество, и предотвратить их монополизацию крупными интернет-компаниями. Согласно DMA, отдельные компании, в числе которых и Apple, должны обеспечить конкурентам доступ к своим ключевым сервисам, таким как платформы обмена сообщениями.

В ноябре 2023 г. стало известно о том, что в Apple по какой-то причине изменили свою позицию по вопросу внедрения RCS в собственную экосистему. Планировалось, что технология станет доступной широкому кругу владельцев iPhone в 2024 г.

Несколько фактов об RCS и роли Google в его развитии

RCS (Rich Communication Services) – это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, разработанный ассоциацией GSM в 2008 г.

Единый стандарт протокола – RCS Universal Profile 1.0, был принят лишь в 2016 г. из-за большого количества участников ассоциации GSM и множества разногласий между ними. Стандарт также известен как Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+. Google и Microsoft обеспечили полную поддержку RCS еще в ранних версиях ОС Android и в ОС семейства Windows начиная с версии 8. Устройства Apple стандарт не поддерживают.

В 2016 г. с появлением первой версии универсального профиля RCS Universal Profile 1.0, к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники, включая Samsung, Huawei, Lenovo, LG, HTC, Asus, Alcatel и др.

Google является одним из самых ярых сторонников RCS и делает значительный вклад в его улучшение, точнее – в развитие собственной реализации этого стандарта – путем добавления расширений. У корпорации есть виртуальный оператор мобильной связи, позволяющий пользователям Android-приложения «Сообщения» (Google Messages) в ряде стран обмениваться сообщениями по протоколу RCS. Россиянам эта возможность недоступна.

В августе 2023 г. CNews писал о том, что RCS стал протоколом обмена сообщениями в Google Messages по умолчанию, а его реализация в исполнении Google обзавелась поддержкой оконечного шифрования.

Прочие новшества релиза

Операционная система iOS 18 была анонсирована Apple 10 июня 2024 г. 16 сентября компания начала распространение обновленной прошивки со стабильной iOS 18. Установить ее могут владельцы iPhone XR и XS, появившихся на рынке в 2018 г., и более новых.

Помимо поддержки RCS, iOS 18 предлагает функции платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence, в частности, интеграцию большой языковой модели с голосовым помощником Siri.

В iOS 18 разработчики из Купертино значительно переработали приложения «Фото» и «Пункт управления» (Control Center), добавили возможности кастомизации домашнего экрана (управлением цветом, размером и местоположением значков приложений).

Кроме того, любое приложения теперь можно спрятать в специальную папку и/или заблокировать к нему доступ при помощи пароля, Face ID ил Touch ID.

В составе iOS 18 теперь присутствует менеджер паролей. Специальное приложение позволяет управлять учетными данными пользовательских аккаунтов на веб-страницах, паролями от Wi-Fi и др.