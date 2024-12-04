Positive Technologies предупреждает об угрозе DaMAgeCard — новом способе DMA-атак через высокоскоростные периферийные устройства Команда Positive Labs — эксперты Positive Technologies, исследующие безопасность программно-аппаратных систем и ПО, — обнаружила, что уже известные DMA-атаки получили новую точку входа при наличии физического доступа к целевым устройствам. К возрождению вектора привело появление высокоскоростных карт памяти и ноутбуков, способных считывать

WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber авить функцию приема сообщений от пользователей сторонних сервисов. Принять подобные меры владельца программного продукта, корпорацию Meta*, обязывает недавно вступивший в силу закон ЕС под названием DMA. В бета-версии 2.23.19.8 приложения WhatsApp для мобильной операционной системы Google Android специалисты портала WEBetainfo обнаружили новый раздел под названием “Third-party chats” («Сто

Через «дыру» в ноутбуках Dell и HP можно захватить ядро ОС ышленникам получать доступ к важной системной информации и привилегии уровня ядра с помощью системы DMA (Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти). DMA - это режим быстрого

«Финам» предложил клиентам прямой доступ на биржи Компания «Финам» представила новую услугу DMA (Direct Market Access), рассчитанную на институциональных инвесторов и трейдеров, реализующих алгоритмические и высокочастотные стратегии на финансовом рынке. Как сообщили CNews в «Финаме»,