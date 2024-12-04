DMA Direct Memory Access режим прямого доступа к памяти
- Атака прямого доступа к памяти (direct memory access, DMA) — это тип атаки, при котором злоумышленник получает доступ к памяти устройства, используя возможности режима обмена данными с периферийным оборудованием без участия центрального процессора
|04.12.2024
|
Positive Technologies предупреждает об угрозе DaMAgeCard — новом способе DMA-атак через высокоскоростные периферийные устройства
Команда Positive Labs — эксперты Positive Technologies, исследующие безопасность программно-аппаратных систем и ПО, — обнаружила, что уже известные DMA-атаки получили новую точку входа при наличии физического доступа к целевым устройствам. К возрождению вектора привело появление высокоскоростных карт памяти и ноутбуков, способных считывать
|12.09.2023
|
WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber
авить функцию приема сообщений от пользователей сторонних сервисов. Принять подобные меры владельца программного продукта, корпорацию Meta*, обязывает недавно вступивший в силу закон ЕС под названием DMA. В бета-версии 2.23.19.8 приложения WhatsApp для мобильной операционной системы Google Android специалисты портала WEBetainfo обнаружили новый раздел под названием “Third-party chats” («Сто
|03.02.2020
|
Через «дыру» в ноутбуках Dell и HP можно захватить ядро ОС
ышленникам получать доступ к важной системной информации и привилегии уровня ядра с помощью системы DMA (Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти). DMA - это режим быстрого
|11.08.2015
|
«Финам» предложил клиентам прямой доступ на биржи
Компания «Финам» представила новую услугу DMA (Direct Market Access), рассчитанную на институциональных инвесторов и трейдеров, реализующих алгоритмические и высокочастотные стратегии на финансовом рынке. Как сообщили CNews в «Финаме»,
|08.04.2002
|
DMA: менеджеры считают e-mail-маркетинг одним из ведущих факторов успешных продаж
их продаж в 2001 г. существенно возросли, благодаря использованию e-mail-маркетинга. К такому выводу в ходе исследования пришли эксперты Ассоциации прямого маркетинга (Direct Marketing Association - DMA). Согласно проведенным опросам, в сфере предприятий среднего бизнеса применение инструментов e-mail-маркетинга позволило увеличить продажи на 59,8%. Крупные корпорации, в среднем, зафиксиро
DMA и организации, системы, технологии, персоны:
|Bloomberg 1294 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5913 2
|BleepingComputer - Издание 342 1
|NE Asia Online 313 1
|USRSupport 18 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
|Хабар 9 1
|Webetainfo 3 1
|Tom’s Hardware 397 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 195 1
|The Register - The Register Hardware 1562 1
|FT - Financial Times 1224 1
|The Verge - Издание 558 1
|TechSpot 116 1
|Ars Technica 422 1
|Gartner - Гартнер 3559 1
|Juniper Research 523 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3213 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339231, в очереди разбора - 769906.
Создано именных указателей - 168042.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.