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DMA Direct Memory Access режим прямого доступа к памяти


  • Атака прямого доступа к памяти (direct memory access, DMA) — это тип атаки, при котором злоумышленник получает доступ к памяти устройства, используя возможности режима обмена данными с периферийным оборудованием без участия центрального процессора

04.12.2024 Positive Technologies предупреждает об угрозе DaMAgeCard — новом способе DMA-атак через высокоскоростные периферийные устройства

Команда Positive Labs — эксперты Positive Technologies, исследующие безопасность программно-аппаратных систем и ПО, — обнаружила, что уже известные DMA-атаки получили новую точку входа при наличии физического доступа к целевым устройствам. К возрождению вектора привело появление высокоскоростных карт памяти и ноутбуков, способных считывать
12.09.2023 WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber

авить функцию приема сообщений от пользователей сторонних сервисов. Принять подобные меры владельца программного продукта, корпорацию Meta*, обязывает недавно вступивший в силу закон ЕС под названием DMA. В бета-версии 2.23.19.8 приложения WhatsApp для мобильной операционной системы Google Android специалисты портала WEBetainfo обнаружили новый раздел под названием “Third-party chats” («Сто
03.02.2020 Через «дыру» в ноутбуках Dell и HP можно захватить ядро ОС

ышленникам получать доступ к важной системной информации и привилегии уровня ядра с помощью системы DMA (Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти). DMA - это режим быстрого

11.08.2015 «Финам» предложил клиентам прямой доступ на биржи

Компания «Финам» представила новую услугу DMA (Direct Market Access), рассчитанную на институциональных инвесторов и трейдеров, реализующих алгоритмические и высокочастотные стратегии на финансовом рынке. Как сообщили CNews в «Финаме»,
08.04.2002 DMA: менеджеры считают e-mail-маркетинг одним из ведущих факторов успешных продаж

их продаж в 2001 г. существенно возросли, благодаря использованию e-mail-маркетинга. К такому выводу в ходе исследования пришли эксперты Ассоциации прямого маркетинга (Direct Marketing Association - DMA). Согласно проведенным опросам, в сфере предприятий среднего бизнеса применение инструментов e-mail-маркетинга позволило увеличить продажи на 59,8%. Крупные корпорации, в среднем, зафиксиро

Публикаций - 60, упоминаний - 64

DMA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24649 14
Apple Inc 12118 13
Intel Corporation 12207 13
Google LLC 11805 10
Amazon Inc - Amazon.com 3006 5
Alphabet 130 5
Samsung Electronics 10273 4
Meta Platforms - Facebook 4442 4
Telegram Group 2009 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 900 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 3
LG Electronics 3616 3
ByteDance 30 3
Lenovo Group 2295 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1413 2
Dell EMC 5033 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Cisco Systems 5118 2
Netris - Нетрис 53 2
Qualcomm Technologies 1826 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Lenovo Motorola 3501 2
ИКОС 47 2
Hitachi - Хитачи 1465 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 2
Итерион 5 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Huawei 3943 2
HTC Corporation 1499 2
AT&T Inc 1680 2
HP Inc. 5689 1
Eclypsium 9 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Creative Technology 266 1
TELUS 41 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
ReplayTV - Replay Networks - Replay Network Service 24 1
Unsplash 798 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 2
Microsoft - LinkedIn 649 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Quantum Parity 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
eBay Inc 1622 1
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 11 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2728 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11683 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
Судебная власть - Judicial power 2318 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 2
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 554 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5455 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1214 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3338 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
Linux Foundation 187 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 17
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Microsoft Windows 11 546 4
Google Chrome - браузер 1566 4
Microsoft Edge - браузер 1996 4
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Apple macOS 2067 3
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3230 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 3
Apple Siri - Голосовой помощник 395 3
Apple iPad 3862 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 427 3
Rakuten Viber 627 3
Microsoft Windows 10 1764 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 2
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 261 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 2
Microsoft Windows NT 879 2
Intel x86 - архитектура процессора 1859 2
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Google Play - Google Store - Android Market 3297 2
ByteDance - TikTok 258 2
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Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 4
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 9 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 377 1
Пименов Андрей 5 1
Ruytenberg Björn - Ройтенберг Бьорн 1 1
Ковалев Александр 161 1
Слукин Сергей 1 1
Кочетков Владислав 248 1
Лукьянов Сергей 17 1
Бугай Алексей 10 1
Александров Юрий 4 1
Максимов Владимир 5 1
Тимофеев Олег 3 1
Петричкович Ярослав 29 1
Иванченко Сергей 5 1
Солохина Татьяна 1 1
Белоусов Андрей 140 1
Смирнов Алексей 243 1
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Сергеев Михаил 108 1
Biden Joe - Байден Джо 132 1
Казарян Карен 74 1
Врацкий Андрей 135 1
Шадаев Максут 1013 1
Есеркегенов Аскар 4 1
Твардовский Владимир 2 1
Сомиков Василий 1 1
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Osterloh Rick - Остерло Рик 8 1
Raghavan Prabhakar - Рагхаван Прабхакар 4 1
Rohatgi Pankaj - Рохатги Панкадж 1 1
Gedeon Ibrahim - Гедеон Ибрагим 2 1
Гончаров Евгений 19 1
Павлов Павел 7 1
Porat Ruth - Порат Рут 7 1
Коваленя Алексей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144836 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14212 11
Европа 21786 10
Китай - Тайвань 3992 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 2
Азия - Азиатский регион 5544 2
США - Калифорния - Купертино 271 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Украина 7619 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Япония 13295 1
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Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
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Южная Корея - Республика 6655 1
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Канада 4888 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17434 1
Швеция - Королевство 3621 1
Казахстан - Костанайская область - Костанай 30 1
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 25 1
Индия - Bharat 5456 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 1
США - Калифорния 4631 1
Атлантический океан - Атлантика 283 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1452 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4986 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4891 2
Английский язык 6645 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 506 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1949 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3714 2
Blacklist - Чёрный список 620 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4666 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18571 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3954 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5437 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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