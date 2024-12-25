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Усанов Алексей



25.12.2024 Эксперты Positive Technologies определили главные тренды 2025 года в сфере уязвимостей 1
04.12.2024 Positive Technologies предупреждает об угрозе DaMAgeCard — новом способе DMA-атак через высокоскоростные периферийные устройства 1
14.11.2024 В китайских чипах обнаружили критические уязвимости 1
08.11.2024 Эксперты Positive Technologies обращают внимание на уязвимые микроконтроллеры китайского производителя 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Усанов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
GigaDevice Semiconductor 4 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 2
Positive Technologies - PT SWARM 12 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Microsoft Corporation 24625 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Unsplash 764 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 1
Эмулятор - Emulation 264 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 168 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 59 1
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 439 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Swarm 28 1
ESET NOD32 Internet Security 11 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Сергеев Михаил 108 1
Дащенко Владимир 15 1
Леонов Александр 6 1
Овчинников Дмитрий 18 1
Чернов Даниил 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Америка Латинская 1812 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
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