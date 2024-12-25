Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Swarm



25.12.2024 Эксперты Positive Technologies определили главные тренды 2025 года в сфере уязвимостей 1
10.09.2024 Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 1
02.07.2024 Итоги пентестов от Positive Technologies: 96% организаций уязвимы перед кибермошенниками 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
24.08.2023 Эксперты Positive Technologies помогли исправить опасную уязвимость в сетевых хранилищах Western Digital 1
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
27.09.2022 «Рексофт» и «Южная школа программирования» совместно растят DevOps-инженеров 1
17.03.2022 Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки 1
07.04.2020 Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве 1
20.01.2020 Роевой интеллект 1
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 1
14.05.2018 Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти 1
07.05.2018 Стая дронов напала на агентов ФБР, освобождающих заложников 1
04.09.2017 Новая версия Virtuozzo 7 Update 5 ускорила время внедрения вдвое 1
21.07.2017 Огромная сумма криптовалюты похищена через «тривиальную дыру» в электронных кошельках 1
31.01.2017 Цифровая креативность, или как технологии влияют на творчество? 1
21.06.2016 Virtuozzo выпустила решение для хранениях постоянных данных в Docker-средах 1
27.02.2014 Путинский фонд раздаст интернет-стартапам 47,6 млн руб. 1
15.01.2014 Nitrous - движок будущего 1
05.06.2013 StarCraft II. Функция "Призыв" 1
10.08.2012 Рой беспилотников подчинился человеку 1
01.06.2011 Некоторые факты StarCraft II: Heart of the Swarm 1
08.10.2010 Продолжение StarCraft II еще не скоро 1
19.07.2010 Alien Swarm - бесплатная игра от Valve 1
23.06.2008 Обнаружены быстрые изменения в земном ядре 1
26.02.2007 Роботы освоили технику самосборки 1
12.08.2002 Беспилотные самолеты будут работать в команде 1
12.08.2002 Беспилотные самолеты будут работать в команде 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Swarm и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
Microsoft Corporation 24625 3
Google LLC 11775 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Dell EMC 5027 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 2
Virtuozzo - Parallels Holding 66 2
Blizzard Entertainment 328 2
Positive Technologies - PT SWARM 12 2
Oracle Corporation 6688 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
Flant - Флант 95 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Samsung Electronics 10255 1
Broadcom - VMware 2359 1
Apple Inc 12101 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
ServiceNow 88 1
Nvidia Corp 3487 1
Oculus VR 73 1
GitHub 814 1
Valve Software 207 1
Red Hat 1305 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Puppet 23 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 1
Цифра ГК 2426 1
Kao Design Group 1 1
Future and Emerging Technologies ЕС 1 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
Broadcom - VMware SaltStack 11 1
Oxide Interactive - Oxide Games 20 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
8213 1
SAP SE 5277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Uber 330 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
Flint Capital 9 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Boeing 1009 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
InVenture Partners 15 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 298 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 2
Микрофон - Microphone 2501 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 6
Red Hat OpenShift 132 4
Docker Swarm 15 4
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 109 3
Microsoft Windows 15657 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Google Android 13994 2
Acer Predator 206 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 2
Virtuozzo Storage 9 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 1
Hitachi Data Instance Director - HDID- 5 1
Hitachi HIAA - Hitachi Infrastructure Analytics Advisor 3 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Factual 4 1
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 11 1
Hitachi HAD - Hitachi Automation Director 4 1
Foursquare City Guide 1 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 14 1
Nvidia Quadro GPU 155 1
Microsoft Skype 2067 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Turtle Rock Studios - Left 4 Dead - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 61 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Autodesk Revit 113 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 166 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
НормаСахар - онлайн-сервис для наблюдения за состоянием больных сахарным диабетом 2 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Castelli Vince - Кастелли Винц 2 2
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Shim David - Шим Дэвид 1 1
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
Crowley Dennis - Кроули Деннис 3 1
Путин Владимир 3171 1
Калаев Дмитрий 21 1
Elbaz Gil - Эльбаз Жиль 2 1
Зайцев Михаил 260 1
Рыбаков Владимир 3 1
Тюльпа Дарья 2 1
Марков Тимур 1 1
Касимов Денис 22 1
Гонтарь Людмила 9 1
Слободенюк Александр 3 1
Алешкин Сергей 65 1
Кабаков Ярослав 59 1
Неверов Михаил 4 1
Логушина Валерия 1 1
Деклев Григорич 1 1
Варламов Кирилл 40 1
Мармоленко Сергей 1 1
Trashanski Iri - Трашански Айри 5 1
Mazel Joe - Мэйзл Джо 1 1
Абрамов Никита 13 1
Шилак Ксения 28 1
Котиков Александр 4 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Selvadurai Naveen - Сельвадураи Навин 1 1
Толстых Антон 3 1
Трошкин Семён 2 1
Фурсов Петр 6 1
Костюченко Александр 1 1
Журавлев Илья 4 1
Осипов Александр 87 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Прохоров Григорий 3 1
Голунцова Мария 1 1
Титов Александр 24 1
Антонов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Швеция - Стокгольм 389 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 2
США - Мэриленд 291 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
США - Массачусетс 505 1
Дания - Королевство 1296 1
Европа 21767 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
США - Техас 989 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Руанда - Республика 42 1
Казахстан - Республика 5526 1
Словения - Республика 248 1
Израиль 2730 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
POI - points of interest 165 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 95 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Азартные игры - Казино 320 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
ScienceDaily 400 1
23ABC News 170 1
Phys.org 972 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner - Гартнер 3556 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 40 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 7 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще